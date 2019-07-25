陳國祥／韓國瑜是政治超人還是普通常人？

●陳國祥／政大新聞系、新聞研究所碩士，台灣資深媒體人，曾任中央社董事長、選委會委員、《自立晚報》總編輯、《中國時報》總編輯、《中時晚報》社長、北市政客家事務委員會委員、時報育才董事長。現為傳媒顧問。

高雄市長韓國瑜爬樹查蚊子，被笑翻天；蔡英文總統風光出訪，專機卻被暗藏私菸，被罵翻天。究竟是韓國瑜太多慮還是國安主管太輕忽？

高雄市前鎮區日前出現第二型本土登革熱個案，韓市長前往視察，衛生局人員說樹洞可能有死角，會孳生病媒蚊，韓國瑜馬上就爬上去看看，並向下方喊說上面洞太多，都是一個小洞小洞，還用閩南語說：「蚊子在裡面！」這麼一個簡單的橋段，立即掀起綠營一片撻伐，市議員黃捷封韓國瑜「衝洞市長」，建議他不必凡洞皆填；綠委林俊憲諷刺韓國瑜會爬樹作秀，但缺乏當好市長技能；前立委林濁水更打趣，韓國瑜爬樹，周錫瑋打虎，兩人正副搭配正好天造地設。什麼「緣木求蚊」、「爛瑜沖樹」、「樹民總統」之類的揶揄更是層出不絕。

總統專機和車隊被國安局人員用來走私香菸，同樣被人拿來揶揄嘲笑，諸如：「總統拚外交 特勤拼走私」、「總統專機成走私專機」、「人出去、貨進來 國安單位發大財」、「東廠兼私廠 國安最擅長」。這個國安漏洞，其實是由來已久的陋習，真正可笑又可恨的是居然國家最高情治單位的首長對於內部的情報居然如此不靈通，至少已存在六年的大規模團購走私，首長們竟然被蒙在鼓裡，全都懵然無知。無法想像，總統府與國安局相關主管竟然沒有一位主管聽聞其事，更無人提醒上級主管注意此事。這究竟是對於主管事務和轄區動態毫無掌握能力還是處事慣常的輕忽態度導致的？

▲韓國瑜的爬樹之舉引發不少爭議。（圖／記者賴君欣攝）



韓國瑜爬樹有其必要性，絕不能單以作秀視之。誠如衛生福利部疾病管制署曾經發布的新聞稿中明白呼籲民眾，要清除樹洞積水，但多年來一直被輕忽，韓國瑜「爬樹尋蚊」被狂酸，卻意外讓市民注意到樹洞積水的嚴重性。衛福部疾管署的官方網站，早在2002年8月9日發布的登革熱防疫新聞稿就已表示，登革熱防治最有效的辦法是清除積水容器，杜絕病媒蚊孳生，並明確寫到「積水容器又可分為人工容器及天然容器兩種」、「天然容器，則是天生的容器，如樹洞、竹筒、葉軸等」，建議民眾「樹洞可以填土並種植植物」。韓國瑜爬樹查蚊，不僅是防範登革熱之所必須，也是他邁向總統之路的高明舉措。

韓國瑜早就說了，做好市政就是最好的總統選舉方式。他現在市政、國政兩頭燒，任誰都很難兼顧，更何況離選舉投票不到半年，他不僅和競選對手賽跑，還真的是與時間賽跑，舞台真的很重要，南方城市要成為全國焦點非常不容易，當然要自己和團隊努力讓市政的經營和績效讓人看見。

韓國瑜真的擅長順勢操作，執政當局上上下下也很熱心替韓打光照亮，從韓北上爭取防疫預算到暴雨淹水，蘇貞昌院長、陳其邁副院長到一群綠官從沒一刻忘了修理韓國瑜，但越是嘲笑批鬥韓國瑜，越是給他曝光的機會。韓國瑜爬樹，不管是否為防疫必要手段，但已成功展現他勤政下功夫以及良好的防疫宣傳，環顧國內行政首長，有誰比他會行銷？他借市政選總統的巧妙手法更是令人叫絕。

有人諷刺他：「古有臥冰求鯉，今有攀樹尋蚊」。其實，比起堂堂總統專機上裝載近萬條香菸，蚊子難查，香菸易尋，國安主管卻只管服務總統，不知督導隨行特勤人員有無逾越分際的行為。這麼大規模、這麼多人牽涉的走私行動，絕不是一名特勤主管辦得到的，有哪些單位群策群力聯手完成任務，不可能做到密不透風，連這種發生在身邊該注意而不注意、可注意而不注意的大事都安焉不察，如何能相信這個國安團隊能縝密關照國內外龐然繁複的情資？鯉魚就在身邊暗處，不必臥冰，只要用心，也可找到。蚊子在積水處皆可滋生，當然要攀樹尋找，藉以尋求對策並提醒注意。

其實，這是常人皆知的道理，韓國瑜一貫以常人的思維看待事物，以常人的感受提出訴求，以常人的語言與群眾對話，所以他在短期內達成超人的政治成就。而我們的國安首長和總統府主管，卻是不知人性的常情與常理，不察常人常有的行事作為，既無能洞察與掌握，更乏嚴謹的特勤人員行為規範要求，所以爆發超級大醜聞，鬧出超級大笑話。高明與否，關鍵在於關照常人，深諳常情，洞明常理，從駕馭凡常而取得超人成就。

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