李沃牆／全球衝突接續來　金融市場平靜難

▲據悉，美中下一輪貿易談判將於9月初舉行，美方對陸貨加稅延至12月，美股聞訊大漲回應，但達成協議之路恐遙遙無期。（圖／路透社）

●李沃牆／現任淡江大學財務金融學系專任教授及兩岸金融中心副主任，亦為富華創投及兆豐第一創投董事、品豐投顧榮譽顧問。

詩云：「東邊日出西山雨，卻道無晴卻有晴」，說的是「捉摸不定」。今日全球金融市場一夕數變，股匯大漲大跌莫如此。首先，美中貿易戰自去（2019）年中引爆至今，情勢依然是忽晴忽雨，冷熱之間如洗三溫暖，左右全球金融市場。其次，香港「反送中」運動難善了，不僅衝擊香港經濟，金融業更首當其衝；另日韓貿易戰亦僵持不下，對半導體產業及相關供應鏈影響尤深；而阿根廷總統初選結果出爐，卻引發股匯大崩跌。吾見眼前的灰犀牛群魔亂舞，金融市場實難平靜；債市殖利率倒掛已久，經濟衰退漸趨明朗，投資人該何去何從？

▲上月底在上海舉行的中美貿易談判，未有具體成果。（圖／路透）

美中貿易協議難 一波未平一波起

美中第12輪中美經貿高級別磋商草草結束，雙方沒發表任何成果；川普隨後即宣布自9月1日起，針對中國大陸進口的3000億產品課徵10%關稅，金融市場波瀾再起。8月初，人民幣在岸、離岸人民幣雙雙跳水「破7」關卡，結果引發美股大跌，全球股市亦難倖免。人民幣「破7」，川普認為中國大陸「重大違規」和「匯率操縱」，美財政部立即將中國大陸列為「貨幣操縱國」。人行對人民幣「破7」認為是市場因素使然，絕非刻意放水；連IMF也為其背書，公認人行無操縱匯率之疑。但有一項巧合的數據顯示，人民幣的高點是在去年4月8日，價位在6.2788；去年5月起美國先對500億美元中國大陸進口產品開徵25%懲罰性關稅，之後再對2,000億美元產品開徵10%關稅，人民幣於11月25日貶值6.9590水準，貶值幅度為10.88%，高低差略高10%，可完全抵消了美國關稅對中國大陸出口的衝擊。若以上所述為事實，則當川普將3,000億美元產品提高關稅至25%，則人民幣就必須貶15%，也就是到7.22左右水準。人民幣大貶，釀腥風血雨已有前例可尋。據悉，美中下一輪貿易談判將於9月初舉行，美方對陸貨加稅延至12月，美股聞訊大漲回應，但達成協議之路恐遙遙無期。貿易諾貝爾經濟獎得主克魯曼（Paul Krugman）指出，若美中雙方無法克制，則可能演變成全面貿易及貨幣戰，實不容小覷。

▲香港示威運動不僅無結束跡象，反而衝突擴大，愈演愈烈。（圖／路透）

反送中愈演愈烈 金融市場受害大

6月中爆發的香港「反送中」運動，倏忽間，也近2個月；不僅無結束跡象，反而示威衝突擴大，愈演愈烈。近日，香港機場二度癱瘓，影響更為鉅大。8月13日，香港恆生指數再度重挫，收盤25,281.3點，創1月以來新低，大跌2.1%。總計6月初抗爭活動至今，港股市值已蒸發近5,000億美元。尤有進者，外資紛紛撤出，香港投資失血；進出口、零售消費及旅遊數據更是江河日下。據統計，今年第1、第2季GDP年增率創下0.6%的近年新低；若第3季出現更明顯衰退，則全年GDP增速恐將出現負值，經濟前景暗淡。東方之珠香港是全球金融中心，其產生的骨牌效非同小可。

日韓爭端無軟化 產業受衝擊尤深

7月初，日本對南韓祭出重要科技原料出口管制，掀起日韓貿易戰。目前，雙方態度並無軟化；日本除了管制3項關鍵半導體原料出口南韓外，更進一步於8月2日將南韓從適用貿易優惠「白色名單」國家中剔除，並將嚴格管制絕大多數品項出口南韓。而南韓也不甘勢弱地展開報復行動，將日本由適用貿易優惠名單中移除。雙方你來我往，不僅兩敗俱傷，半導體產業首當其衝，相關供應鏈亦遭波及。

▲阿根廷現任總統馬克里 ，並未贏得初選。（圖／達志影像／美聯社）

阿根廷總統初選 股匯崩跌陷危機

新興市場股匯市往往受熱錢影響最重，熱錢呼之即來，揮之即去；來如水漲船高，股匯皆紅；去如海水退潮，股匯皆綠。猶記得，去（2018）年8月中，土耳其貨幣里拉出現崩盤式重貶；影響所及，除歐盟與全球新興市場出現大幅貶值的蝴蝶效應外；亞洲大部分國家股匯市紛紛重挫、盤面上一片慘綠。日昨，位於南美的第三大經濟體，阿根廷總統初選結果出爐，現任總統馬克里（Mauricio Macri）慘敗，也連帶影響10月的大選。市場投資人憂心阿根廷債務違約、通膨及金融危機重現，紛紛拋售股票、債券和貨幣；致令阿根廷股市於8月12日狂瀉48%，是70年來第二大跌幅；披索則於盤中崩跌33%，創下歷史新低點價位。其後續變化及影響，亦值得留意。

▲日韓貿易戰升溫，南韓民眾上街發起抵制日本運動。（圖／路透社）

債市倒掛敲警鐘 經濟衰退漸明朗

市場關注的殖利率倒掛，意謂長債與短債的利差降至負值，曲線即形成「倒掛」現象。這現象常被視為現在增長將高於未來的跡象，更是經濟衰退的領先指標。今年3月22日，3個月期美債殖利率2.459%，10年期美債殖利率為2.437%；長短債利差由正轉負，形成所謂的「殖利率曲線倒掛（inverted）」，為2007年來首見；5月更是接連出現長短期美債殖利率倒掛情形至今；尤其是5月29日，3個月與10年期公債利差於盤中降至負12.3個基點，倒掛程度不僅超越3月創下的紀錄，更觸及全球金融海嘯時期的利差，一度引發經濟衰退的恐慌。不僅如此，2年期與10年期美債殖利率曲線也接近倒掛。近期又受Fed降息、美中貿易戰、日韓貿易戰惡化、香港「反送中」運動愈演愈烈及阿根廷總統初選政局動盪所致，投資人紛紛將資金轉入債市，導致長期殖利率跌至歷史低點，也讓殖利率倒掛益加顯著。

面對灰犀牛來勢洶洶，黑天鵝何時來襲難料，金融市場動盪難以避免。不少投資人憂心資產瞬間灰飛煙滅，化為烏有。殊不知，金融市場乃具此消彼長特性，資金永遠在不同的商品間游走；如資金撤出股匯市，就可能移往黃金市場避險，黃金則生龍活虎。因此，精明的投資人可觀察資金流向，彈性調整資產配置，或可賺取一波「災難財」；而懼怕風險的投資人或可保留現金，待時機明朗再出手。

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