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張競／中俄否決加薩停火案　北京實則展現高外交影響力

我們想讓你知道…哪個強權能夠導引並且依據國際社會發展趨勢，運作與草擬國際組織決議案，自然就會順利奪取國際社會政治舞台話語權。

▲ 聯合國安理會25日通過決議，求加薩走廊交戰各方，立即在伊斯蘭教齋月期間內停火。（圖／路透）。（圖／路透）

● 張競／中華戰略學會資深研究員

2024年3月25日聯合國安全理事會審議通過聯合國安理會第2728號決議，依據決議內文，安全理事會要求加薩走廊交戰各方，立即在伊斯蘭教齋月期間內停火，期能繼續推動長期與可持續之停火方案。

從2023年以色列與巴勒斯坦哈瑪斯軍事組織爆發衝突至今，聯合國大會與安全理事會曾經分別針對加薩走廊衝突情勢，通過多項決議案，其中包括聯合國大會第十屆緊急特別會議於2023年10月27日所通過第ES-10/21號決議、聯合國大會第十屆緊急特別會議於2023年11月12日所通過第ES-10/22號決議、聯合國安全理事會於2023年11月15日所通過第2712號決議、聯合國安全理事會於2023年12月22日所通過第2720號決議以及本次所通過安理會第2728號決議。

以色列立場強硬　國際態度由同情轉為譴責

儘管前述各個決議案內容不盡相同，其中亦曾有決議確實達成極為短暫停火，但很快戰火仍然復燃。以色列態度強硬，立場毫不退讓，針對迦薩地區所發動軍事行動與圍困措施更不手軟，因此在國際社會確實引起強烈反應；國際輿論從最初同情以色列受到哈瑪斯武裝團體襲擊，並擄走多位人質所受傷害，開始逐漸轉向譴責巴勒斯坦無辜平民遭受戰火摧殘，國際社會主流觀點開始對以色列轉趨不利。

▲ 以色列總統納坦雅胡15日批准針對加薩南部城市拉法發動軍事攻擊的計畫。（圖／路透）

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安理會停火決議　北京展現高外交影響力

在此段期間內，美國曾經在2023年10月18日、12月8日以及2024年2月20日三度於聯合國安全理事會，動用否決權以便支持以色列，並且呼籲其他成員國能夠重視以色列所持觀點以及政策底線。美國不斷透過各種外交協調手段，希望能夠調整各個聯合國大會或是安全理事會決議案內文修辭與論述內容，但華盛頓顯然是感受到國際主流觀點明確產生變化，其於聯合國議事過程護航以色列，亦是面臨強大壓力愈來愈難以扭轉頹勢。

數日之前，當美國在安理會針對加薩走廊所提出停火決議案，3月22日審議投票時，中國大陸、俄羅斯與阿爾及利亞投下反對票，因此遭致封殺。當時西方媒體對此大做文章強力報導，並將矛頭指向北京與莫斯科。不料中國大陸駐聯合國大使張軍立即強勢回擊算起老帳，開始列舉美國從2月20日於安理會動用否決權後，在決議草案研擬過程中始終立場閃避，並且強調華盛頓刻意為停火設置前提，就如同在為殺戮開綠燈，張軍不但態度強硬，並為另提決議案內容進行鋪陳。

▲ 數日前，美國曾在安理會針對加薩走廊所提出停火決議案。（圖／路透）

隨即在3日後，聯合國安理會順利通過安理會第2728號決議，許多媒體與評論者都將此定位成首度具有強制約束力要求停火決議；但在此還是必須提醒，儘管以往針對加薩走廊衝突情勢所通過決議中，亦有暫時停火要求，並且亦曾確實付諸執行，但相對於本次決議內文來說，確實積極要求程度是有所差別。不過能否真正落實，其實還是會存在變數。

因此在表面上，北京支持此項安理會決議過程中，確實是展現出相當高外交影響力，同時亦算是掌握到國際主流意見脈動變化；相對上，華盛頓投下棄權票，以色列總理納坦雅胡得知安理會投票結果後，憤而取消出訪美國，明顯表達出對美國有所不滿與雙方外交關係裂痕。但張軍在決議案後解釋性發言中，還是不斷強調期待具有影響力國家對當事方發會積極作用，並未因為華盛頓在此回合外交過招中，明顯落居下風就態度高調順勢追擊。

誰能掌握國際脈動　誰就能奪得話語權

其實聯合國這個外交戰場上，各項決議案立場論述鋪陳以及觀點調整修辭過程，處處可見機鋒，字字充滿凶險；許多國際關係研究者經常取笑政治評論者與戰略觀察家將國際政治搞成修辭學。但若是從去年哈瑪斯與以色列衝突爆發開始後，國際政治舞台相關決議案審查過程中，整個論述修辭遣字軌跡，其實就可發現到國際主流觀點確實是在調整變化。哪個強權能夠導引並且依據國際社會發展趨勢，運作與草擬國際組織決議案，自然就會順利奪取國際社會政治舞台話語權。

▲ 哪個強權能夠導引並且依據國際社會發展趨勢，運作與草擬國際組織決議案，自然就會順利奪取國際社會政治舞台話語權。（圖／路透）

研讀聯合國大會與安全理事會各項會議紀錄，依據閱讀各方代表發言內容，透過說文解字掌握各國政策變化狀況，這是國際關係與國際政治研究學者必須要承擔苦功夫，更是各國國家安全智囊謀士必修學分與必做功課，同時亦是各國國家安全情報機關研究分析人員必須理解掌握研讀基本資料。面對這項指標性決議，甚至是透露出強權間國際社會影響力消長分水嶺，請問我們在台灣這口井內，仰望井口那片天空時，可曾看到這個劃過天際之流星呢？

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張競專欄 張競

中華戰略學會研究員。中華民國榮民，曾任海軍中權軍艦艦長，美國海軍戰爭學院績優畢業，英國赫爾大學政治學博士，目前在大學執教國際關係等政治學門課程。

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