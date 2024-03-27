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呂秋遠／貴婦奈奈哪裡委屈！　有想過受騙苦主更慘？

我們想讓你知道…與其喊冤，說自己有多苦，回來面對司法，並且努力還掉稅款，才是應該做的事，不是嗎？怎麼慘，有在牢裡慘嗎？

● 呂秋遠／律師

週刊能夠訪問到貴婦奈奈，當然是花了很多時間與精力。才能完成任務。但是，她接受訪問的目的是什麼？難道只是為了哭窮嗎？她說：

「三餐都是到超市買特價食物回家煮，超商當天有什麼特價品，他們就吃什麼，沒得挑。他們沒有多餘的預算開暖氣或買厚棉被，晚上都穿大衣圍巾帽子睡覺，每晚都覺得好冷，常常一覺醒來手腳沒知覺，很怕凍到恢復不來要截肢，為了省水電，常常連衣服都不洗或洗了也不能烘乾。」

基本上，台灣的監獄環境，肯定比這個好，除了不能逛超市，買特價品之外，還可以躲避黑道追殺，不用一家五口（男友爸媽、男友、男友妹妹跟她）擠在20坪的地下室居住。說實在話，她到底哪裡很委屈？

根據媒體記載，據說她與先生捲款10億元潛逃，或許實際金額沒這麼高，畢竟還包括跟地下錢莊或黑道借款的高利貸，但是確實有為數不少的、深信不疑的一般人借錢或投資他們。既然被告，真覺得自己是冤枉的，坦然面對也就好，詐欺判刑，也不是重罪，何必要逃避面對司法，寧願在環境「這麼差」的加拿大逃亡到2043年？更別說，男友爸爸目前是欠稅大戶，行政執行署甚至懸賞希望可以知道他的行蹤。

 

▲ 貴婦奈奈與其喊冤，說自己有多苦，回來面對司法，並且努力還掉稅款，才是應該做的事。（圖／翻攝自法務部調查局）

如果，整篇報導的重點就是擺在他們剛來加拿大的那些年過得有多苦？那麼被騙的這些人，在這幾年過得好不好？

據說，他們現在已經「苦盡甘來」，也取得了加拿大居留權，並且成立了新的公司，準備發展新的方向。她究竟為什麼會甘冒曝光風險，願意接受媒體訪問，是不是有新機會，我們不得而知，但是，與其喊冤，說自己有多苦，回來面對司法，並且努力還掉稅款，才是應該做的事，不是嗎？怎麼慘，有在牢裡慘嗎？她既然選擇了逃亡國外，還願意接受訪問，顯然已經不擔心黑道，而且如果真牢裡更慘，她現在說的這一切好慘，豈不是笑話？

特別是，媒體找得到，台灣司法找不到，就算找到，也無法引渡，這是令人訝異的笑話。

如果她逃亡的原因，真的是因為擔心黑道追殺，說真的，回來土城，其實最安全。如果不是，那麼，別說自己過得有多慘，因為，投資被騙、借錢被騙的人，他們可能過的更慘。

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●本文獲授權，轉載自「呂秋遠」臉書。以上言論不代表本網立場，歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net，本網保有文字刪修權。

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以職業來看，我是律師、助理教授、廣播節目主持人、作家。不過我的目標是當一個善良的人。

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