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謝金河／造假風波連環爆　日製產品不再是品質保證？

我們想讓你知道…企業如果守不住誠信，品牌可能瞬間消失，個人會信用破產，國家可能走向積弱不振！

▲ 日本極東正露丸爆出偽造藥品檢驗數據長達三十年。（圖／翻攝極東官網）

● 謝金河／《財訊》社長兼發行人、財信傳媒董事長

經歷了泡沫經濟洗濯三十年的日本，正逐漸從死亡幽谷爬出來，不過，最近一連串發生的造假事件，這是誠信最核心的問題，如果岸田政府不能斷然處置，日本一直以來的品質保證形象可能快速瓦解。

最近發生的幾件事，台灣的民眾都很有感！首先是台灣民眾肚子不舒服，通常都會想到正露丸，這個藥有特殊的味道，也有人稱「臭藥丸」。最近生產正露丸的極東（Kyokuto）製藥被查出竄改實驗結果長達三十年，這個結果讓多年來，拉肚子就想到服用正露丸的民眾都儍眼。而極東製藥所在的富山縣，五年內已經出現七例造假事件。

另一個是會致命的紅麴事件，台灣的寶林茶室事件奪走多條人命，最近小林製藥株式會社生產的紅麴保健品，也奪走多條人命，引起很多國家民眾的恐慌。服用紅麴保健食品降血酯，很多人都有這個習慣，沒想到長期服用小林製藥的保健食品會引發腎衰竭，甚至死亡，這是日本繼2000年雪印奶粉中毒事件以來最大的危機。

▲ 小林製藥株式會社生產的紅麴保健品奪走多條人命，引起民眾的恐慌。（圖／達志影像／美聯社）

先前我一直強調：誠信、信任，是一個國家、企業，甚至是個人賴以發展的最重要元素。先前中國選手在世大運女子400公尺接力，出現兩個男性選手，最近的蒙牛馬拉松，出現非洲選手陪跑，這個作弊可能影響觀感，但受害者有限，不過日本接二連三的藥品造假，這是會鬧人命的。

除了保健品，最近與軍工產業有關的石川島播磨株式會社（IHI）也驚傳二十多年來在船舶引擎數據造假，IHI從2003年迄今，在5,537艘船舶上有4,361艘造假，這個事件也令日本產業界震驚。

過去日本製造一直是品質保證，但一連串作弊事件已經讓日本製造招牌蒙麈。尤其在食安問題上是零容忍！台灣的食安問題經常發生，企業如果守不住這一關，品牌可能瞬間消失，個人會信用破產，國家可能走向積弱不振！

▲ 日本重工企業IHI驚傳二十多年來在船舶引擎數據造假。（圖／翻攝IHI網站）

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● 本文獲授權轉載自「謝金河」臉書。以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

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《財訊》社長兼發行人、政治大學東亞所碩士、財信傳媒董事長。

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關鍵字: 正露丸 小林製藥 IHI 石川島播磨株式會社 造假 食安 雪印 日本 謝金河 雲論

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