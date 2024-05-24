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游盈隆／近期國會內外亂象是不可避免的嗎？

我們想讓你知道…台灣根本不必也不應走上這一條顛簸不平的路。場內立委的流血衝突，或場外幾萬人的抗議行動，白白浪費寶貴生命時光，都是政黨領袖不良決策導致的結果。

▲ 立法院院會24日持續處理國會改革五法，民進黨團舉手表決。（圖／記者李毓康攝）

● 游盈隆／台灣民意教育基金會董事長

有誰願意看到近期立法院內外的亂象？院內，朝野立委打群架，強烈肢體碰撞，受傷的受傷，送醫的送醫，議事過程沒有理性討論，只有一路表決，完全不像深思熟慮的國會殿堂；院外，群眾再次聚集，佔據院外周邊道路，成千上萬，群情激昂，欲罷不能。這是新總統賴清德就任前後國會內外場景，前所未見。

問題是，這種景象可以避免嗎？答案是：當然可以。台灣根本不必也不應走上這一條顛簸不平的路。場內立委的流血衝突，或場外幾萬人的抗議行動，白白浪費寶貴生命時光，都是政黨領袖不良決策導致的結果。

歷史可為殷鑑，政治學理論可為依據，當半總統制或議會制民主國家沒有任何政黨擁有過半數席次時，在正常情況下，某種形式的聯合政府就成為最佳的解決方案，政局才能穩定，政府才有效能，社會才有安寧，人民才有幸福。

最近我去上一個廣播節目，談到聯合政府的相關問題時，我跟主持人講，我不是偏愛聯合政府，我在意的是政局是否穩定，政府是否有效能。因為只有政局穩定，政府有效能，社會才能安定，人民才有幸福。如果有任何政黨能同時掌握行政權和國會多數席次，完全執政，就像馬英九和蔡英文時代，那自然不須考慮聯合政府問題。如果不是的話，政黨領袖就需要嚴肅面對聯合政府的選項，因為那是任何負責任政黨領袖應有的作為。

▲ 國會改革法案24日再闖關，立法院場外抗議宣講。（圖／記者黃克翔攝）

試想一下，如果今天不是民進黨一黨少數執政，而是民進黨與民眾黨組聯合政府，或是民進黨與國民黨組聯合政府，或是民進黨，國民黨及民眾黨組超大聯合政府，會有今天這樣的亂象嗎？絕不可能。

坦白講，我很痛心與失望，台灣民主化已三十幾年，獲得國際社會諸多肯定，但因朝野政黨領袖缺乏遠見、知識和氣度，寧願沉迷政黨惡鬥，激化社會對立，浪費民族精力，虛躑寶貴執政光陰，不克自拔。走錯路，路一定崎嶇難行，注定要付出巨大社會成本，誰該負責？

台灣不應該再這樣沉淪下去了。再這樣下去，木馬屠城記有朝一日在台灣上演，並非不可能。台灣人值得過更好、更優質的民主政治生活，不分性別、年齡、階級、省籍族群和移民先後，對此我深信不疑。

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台大政研所碩士、美國北卡羅萊納大學政治學博士。曾任台灣政治學會會長、凱達格蘭學校副校長、海峽交流基金會副董事長、民主進步黨副秘書長等職務，現任台灣民意教育基金會董事長。

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