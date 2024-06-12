關公媽祖合婚之囍挨轟　有問題的永遠是人不是神

● 呂秋遠／律師

台南武玄壇的強娶事件，對於多數人來說，就是一場鬧劇而已，三國時代的關公，竟然會任意「指定」北宋時代的媽祖合婚，這簡直不可思議，也反映出有些惡人或邪靈，如何利用宗教操縱人心。在2009年的網路上，曾經出現過這樣的笑話：

有個道教老師，曾經參加過一場「靈光大會」，當場有四個關公上身四個乩童。為了分辨真偽，老師詢問了這幾位關公問題：

「各位，都是關聖帝君沒錯吧？」

四位乩童同時點頭，其中幾位對於這個問題還不太高興。

「敢問關將軍，您是哪一年出生呢？」老師問了第一個關公。

「……」，還沒回答問題，第一個關公退駕了。

老師接著問第二個關公。「敢問關將軍，令尊叫什麼名字呢？」

「……」第二個關公，也退駕了。

「敢問關將軍，麥城一戰…」

問題還沒問完，第三個與第四個關公，也跟著退駕了。

▲ 信仰，是我們把未知的力量，不論是哪一種宗教，當作人生的部分支持。圖為關公。（圖／國光劇團提供）

信仰與迷信是不一樣的。信仰，是我們把未知的力量，不論是哪一種宗教，當作人生的部分支持。但是迷信，則是當作全部的指引。這次的合婚之亂，剛好可以讓大家知道，奇特的迷信會有多可怕。神明不會說話，但是在人為的操作下，卻讓悲劇不斷發生。例如，太平天國。

太平天國的領導人，多數出身於廣西的偏遠地區，原本就篤信扶乩、巫術。天王洪秀全，因此號稱是上帝的第二子，西王蕭朝貴，號稱是耶穌，也就是上帝的第一子。東王楊秀清，索性直接說自己是上帝。在這個神權體系當中，三個人經常會有神明附體，指示太平天國應該往哪裡走，偶爾為了權力鬥爭，這三個人還會網路互打，楊秀清經常假借上帝附身，懲罰不聽話的洪秀全。當蕭朝貴身亡以後，神權政治走向極端，兩個人衝突在所難免，也種下太平天國滅亡的主因。

這當然是一場鬧劇，天王心知肚明，這一切都是假的。東王楊秀清也只是藉故教訓天王，以顯示自己的權威，兩人的政治鬥爭，在假借神明之名以後，卻顯得是一本正經的胡說八道，最後讓太平天國的內鬥變得可笑與悲戚，只能被搖搖欲墜的大清國一舉剿滅。

神明對眾生向來憐憫，任何正信宗教的神明都是。而令人擔憂的問題，永遠都是人，而不是神。人才會需要合婚，而不會是神，神永遠在那裡，靜靜的聆聽人類的苦難，人則是透過神明的名，以人的嘴說出自己的需求。

所以，坦白說，這場鬧劇根本就是人的事，與神明一點關係也沒有。有些宮廟的主事者，利用所謂的降乩，假傳聖旨，當有人相信，就會變成徹底的悲劇或鬧劇，但說穿了，都是人在作怪。

最後，還是要提醒大家，自我感覺良好的惡意追求他人，甚至宣稱與他人已經合婚，可能違反《跟蹤騷擾防制法》。況且，目前《民法》規定，結婚不必冠夫姓，強行把別人冠夫姓，非常可惡，對於關公的原配，還有大道公，一點也不尊重。

這樣濫用神明之名，只能願壇主一切平安。

▲ 人才會需要合婚，而不會是神。（圖／周刊王）

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