ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

李沃牆／金金併成話題　新光金花落誰家

我們想讓你知道…持平而論，金融合併案需時長久，涉及層面相當廣泛，中間變數頗多，未來走向及結局如何，半路會不會殺出程咬金，只得繼續看下去。

▲ 近期市場傳出新光金與台新金有意合併，中信金也躍躍欲試，一時金融合併成媒體熱門議題。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

● 李沃牆／淡江大學財金系教授

繼富邦金控與日盛金控於2023年4月9日正式合併後，近期市場傳出新光金與台新金有意合併，中信金也躍躍欲試，一時金融合併成媒體熱門議題。不可否認，一項成功的合併案可以擴大規模、提升企業競爭力、擴大股東基礎與產生綜效（1+1>2）。高科技公司併購時有所聞，也司空見慣。然而，金融業受到政府高度監管，整併案往往曠日廢時，成功者寥寥無幾。新光金最後花落誰家，還是無疾而終，頗值探討。

金融業整併可發揮綜效

根據金管會銀行局統計（如表1），截至去（2023）年底統計，本國共有金融控股公司15家、銀行共有38家、分行3,393家；而外國及大陸地區銀行在台分行共31家、其分機構（營業據點）共40家，另外還有3家純網行；若加上信合社，農漁會信用部及郵局等金融機構就更多了。若以國內銀行3,393間分行計算，則每間分行平均的服務人數為6,700人左右。若再算全台灣有3.29萬台自動櫃員機（ATM），則平均約700人就有一台ATM服務，顯示台灣的銀行業目前還是家數過多（Overbanking）的競爭現象。

▲ 表1 國內金融機構總行及分行統計。（資料來源：作者整理自金管會銀行局金融統計指標）

早期台灣金融機構資產品質不佳，普遍存在逾放比偏高、資本適足率不足等問題，也影響產報酬率（ROA）及淨值報酬率。近年來銀行體質雖有明顯改善，但令人驚訝的是，近20年金融業產值對GDP貢獻卻由2002年的7.9％滑落至去年的6.47％。尤有進者，近10年貢獻比幾乎零成長。

其實，政府當局早將金融改革列為改革重點，如2001年至2003年期間的第一次金融改革（第一次金改），又稱「258金融改革方案」。目標是希望在2年內將金融機構壞帳比率降到5％以下，銀行資本充足率提高到8％以上。同時也通過「金融六法」來使金融業務鬆綁，允許金融機構跨業經營，亦鼓勵金融創新及合併，促進金融體系穩定。第一次金改雖然促使銀行體質改善，但因銀行家數過多、規模難與國際相較。「整併」是解決銀行數過多的方法之一，可讓金融機構集中火力發展創新應用，避免過度競爭、解決資源無效率。有鑑於此，陳水扁政府於2004至2008年期間推動二次金改政策，希望台灣金融機構能朝向整併方向前進。並訂出2005 年底要促成3家金融機構市占率10％以上，將12家公股金融機構數目至少減為6家；2006年底前，國內14家金控公司必須整併為7家，至少促成一家金融機構由外資經營或在國外以限時、限量並限對象的方式為之的目標。但最後卻弊案頻傳，失敗收場。馬政府擬重啟金融機構整併，並朝向「公公併」為主，希望將台銀、土銀、合庫、兆豐銀、一銀、華銀、彰銀及台企銀等八大公股銀行變4大金控，但最後也是徒勞無功。但去年富邦金併日盛金成功，也為銀行合併（公公併或民民併）燃起新希望。

▲ 去年4月，富邦金控合併日盛金控，創下台灣金融史上「金金併」首例。（圖／富邦金控提供）

富邦金併日盛金綜效顯現

富邦金併日盛金主要基於三大考量，一、強化銀行及證券業務，擴大整體規模經濟與效益。二、平衡銀行、保險及證券業務多元收入來源，深化全方位金融服務平台。三、響應政府金金併政策，提升產業競爭力。整併後不僅有助於強化銀行、證券業務，北富銀加上日盛銀的綜效，已經浮現，加上北富邦銀拿下好市多「富邦Costco聯名卡」，均有於整體績效的提升。如表2所列，在購併後，無論是資產規模、每股淨值、每股稅後盈餘及稅後資產報酬率均有顯著成長。

▲ 表2 富邦併日盛前後相關財報變化（單位：台幣）。（資料來源：作者整理自公司財報）

未來可能合併情境分析

情境一、新光金與台新金的合併評估。自2022年11月之後即停擺的新光金與台新金合併研究案，去年因新光金大虧73億（台幣，下同），加上金管會要求下，面臨龐大增資壓力。在今年4月26日新光金董事會上，以11：4的表決結果通過，宣告此案再度復活。5月份開始，市場更盛傳新光金控有意對外招親，包含可能與台新金重啟「新新併」。由於新光金及台新金董事會都已通過啟動合併評估，一旦「情投意合」，不排除加速洽談合併，若成功的話，其合併後的資產規模將逾8兆（如表3所列），朝國內第四大金控邁進（僅次於國泰金、富邦金、中信金）。合併後雙方在市場、產品、通路上互補，有機會產生更大的營收，對成本也可能有幫助，並可發揮綜效。坦然言，這合併案成功的可能性也最高。

▲ 表3 2024Q1新光金與台新金重要財報（單位：台幣）。（資料來源：作者整理自公司財報）

情境二、中信金與新光金合併。目前市場也傳出中信金對合併新光金也有興趣，中信金控總經理陳佳文則回應，台灣金融業成熟穩定，自然成長幅度有限，併購是策略選項之一，中信銀在台灣有很強的據點，「又好又大的銀行」對中信來說綜效最大，但「可遇不可求」。他認為保險、證券規模對提升中信金營運效力有互補、價格合理，亦「不排斥併購」。而新光金控董事長陳淮舟則在6月14日的股東會中表示，評估合併案前提是「將公司做好」。倘最後是中信併新光金，則併後資產規模將逾13兆（如表4所列），與目前最大的國泰金控接近，但這情境的可能性相較情境一為低。

▲ 表4 2024Q1中信金與新光金重要財報（單位：台幣）。（資料來源：作者整理自公司財報）

持平而論，金融合併案需時長久，涉及層面相當廣泛，中間變數頗多，未來走向及結局如何，半路會不會殺出程咬金，只得繼續看下去。

►►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

熱門點閱》

►速修《組織犯罪條例》　擺脫「詐騙天堂」惡名

►「兩國」互不隸屬與「兩岸」互不隸屬大不相同

►誣陷「宗教放生毒蛇」涉及國際重刑　可全球追訴！

►全球半導體供應鏈重構　挑戰與機遇並存

投稿
申訴
李沃牆專欄

李沃牆專欄 李沃牆

現任淡江大學財務金融學系專任教授及兩岸金融中心副主任，亦為富華創投及兆豐第一創投董事、品豐投顧榮譽顧問。

李沃牆最新文章

more

李沃牆／金金併成話題　新光金花落誰家

李沃牆／當心！　「新青安」恐成房貸未爆彈

李沃牆／由台積電法說會探下半年景氣

李沃牆／人行降準止不住　千股跌停除舊歲

李沃牆／今年降息濃厚　為何外資大逃殺

關鍵字: 新光金 台新金 李沃牆 富邦金 日盛金 金金併 金管會 金融 金融改革 雲論

分享給朋友：

追蹤我們：

加入雲論，掌握更多最新觀點！
最新評論
李沃牆／金金併成話題　新光金花落誰家
速修《組織犯罪條例》　擺脫「詐騙天堂」惡名
「兩國」互不隸屬與「兩岸」互不隸屬大不相同
誣陷「宗教放生毒蛇」涉及國際重刑　可全球追訴！
晚15分鐘象徵「不能團隊合作」！職場出局最快方式：..

推薦閱讀

誣陷「宗教放生毒蛇」涉及國際重刑　可全球追訴！

「兩國」互不隸屬與「兩岸」互不隸屬大不相同

李沃牆／金金併成話題　新光金花落誰家

速修《組織犯罪條例》　擺脫「詐騙天堂」惡名

《背著善宰跑》在不被看好下爆紅　金惠奫連眼神全是戲

全球半導體供應鏈重構　挑戰與機遇並存

新青安不會讓房市泡沫破裂　透過股市掌握人生選擇權

貓咪討厭的4種氣味！不避開會中毒...

眉毛濃淡性格大不同　6種眉型要小心

藍黑？白金？洋裝事件始末與解析！

相關文章

速修《組織犯罪條例》　擺脫「詐騙天堂」惡名

速修《組織犯罪條例》　擺脫「詐騙天堂」惡名

為了有效杜絕組織型態的詐欺犯罪，希望修法提案能引起立法委員重視，儘速推動《組織犯罪條例》的修正，加強對組織犯罪型態的詐欺集團的打擊，確保參與..

2小時前

「兩國」互不隸屬與「兩岸」互不隸屬大不相同

「兩國」互不隸屬與「兩岸」互不隸屬大不相同

3項新保險改革7月啟動　實支實付新保單10／1上路

3項新保險改革7月啟動　實支實付新保單10／1上路

誣陷「宗教放生毒蛇」涉及國際重刑　可全球追訴！

誣陷「宗教放生毒蛇」涉及國際重刑　可全球追訴！

全球半導體供應鏈重構　挑戰與機遇並存

全球半導體供應鏈重構　挑戰與機遇並存

讀者迴響

行動法庭

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

誣「宗教放生」涉國際重刑！

誣「宗教放生」涉國際重刑！

兩國互不隸屬與兩岸互不隸屬大不..

金金併成話題　新光金花落誰家

修《組織犯罪條例》　除詐騙天堂..

金惠奫連眼都是戲　堅持走出花路

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面