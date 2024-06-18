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國命懸於一線　馬克宏、賴清德都在豪賭

我們想讓你知道…馬克宏、賴清德這兩位雄心勃勃的政治領袖不願接受現實所設定的框架，亟欲掙脫命運的枷鎖，尋求一個海闊天空的新世界。他們為此而下險棋，不惜進行政治豪賭。

▲ 法國總統馬克宏日前宣布解散國民議會，即期改選。（圖／路透）

● 陳國祥／曾任《中國時報》總編輯、《中時晚報》社長

歐洲議會選舉結果，一如預期，極端右翼席次增長，出乎意料的是法國極右派「國民集會」所得席次居然比總統馬克宏領導的「復興歐洲」多出一倍以上；更意料不到的是，挫敗的馬克宏槍口調內，宣布解散國民議會，即期改選，面臨再遭挫敗而成為跛腳總統的風險。

我國新任總統賴清德一個月前就職，各方期望他會放軟話語，放低姿態，抹除人們對他堅硬台獨的印象，緩和兩岸之間滑向戰爭風險的危機。出乎意料的是，他的就職演說運用技巧鋪陳「新兩國論」，大肆宣揚「中華民國和中華人民共和國不相隸屬」的論調，硬把兩岸關係轉換成兩國關係。

這兩位雄心勃勃的政治領袖不願接受現實所設定的框架，亟欲掙脫命運的枷鎖，尋求一個海闊天空的新世界。他們為此而下險棋，不惜進行政治豪賭，成則開創一片新天地，敗則本人的政治生命、所在政黨的處境乃至國家的整體命運都將蒙受重大損失，走向不可知的未來。

▲ 賴清德520的演說，被視為是「史上最獨的總統就職演說」。（圖／記者屠惠剛攝）

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右翼浪潮席捲　馬克宏聲望重挫

馬克宏有一句口頭禪：「你要敢於冒險！」是的，他們都在冒險，將自己、政黨與國家帶進冒險之路。他們都具有過人的勇氣，不接受不完滿的現實，不顧所面臨的巨大風險，堅決挑戰對手，追求美夢的實現。

馬克宏歷來胸懷大志，他挑戰既有的傳統政黨獲得成功，近年則在挑戰美國對歐洲的支配。他選前高呼歐洲統合與戰略自主，高唱歐洲安全備受俄羅斯威脅的恐懼訴求，疾呼建立更強大、更一體化的歐洲國防，聲稱歐洲絕不能成為「美國的附庸」。選舉結果，他遭遇前所未有的慘敗，政治聲望劇挫。

馬克宏改選國會，無疑是一場豪賭。一旦席次再輸，他將不得不交出行政權，與極右翼政黨「左右共治」。他之所以採此險招，一方面是要挫損「國民集會」領導人雷朋的氣焰，不要在今後三年以「候任總統」的嘴臉對他說三道四，搶他的風采；另一方面則是想奪取議會的主導權，不要像現在一樣受議會掣肘。他寧可冒著提前跛腳的風險，也要壓制極右政黨主導未來政局的氣勢，同時成為一個擁有強大實權的總統。

▲ 法國總統馬克宏與極右翼政黨國民聯盟名義領袖雷朋。（圖／路透）

馬克宏孤注一擲，一大原因是他目前被國會僵局困住了，所領導的政黨在國會席次僅占四成多，推動法案困難重重。馬克宏進行這場政治豪賭，也是要喚起法國人意識極右派未來可能成為執政黨的可怖事實。他的豪賭就押在法國人選歐洲議員和選國會議員的考量截然不同。面對國家政權歸屬時，會有較大的切身利害感，會作出不一樣的選擇，他希望從中獲益，改變他及其所在政黨的乃至整體法國的命運。然而，這場豪賭的風險很大，不但他的執政風格被認為是高傲的菁英統治，不知民生疾苦，反而執著己見，硬幹到底。

另一方面，歐洲正被極右派民粹主義浪潮席捲，法國的右翼民粹順風順水，順勢推進，距離執著只剩最後幾里路。馬克宏再次以阻擋極右翼執著的大無畏英雄姿態出現，勝算不是沒有，但是風險太大，不無可能被巨浪吞噬。

「新兩國論」在台海掀起巨浪　賴領台灣步入險境

賴清德就任總統在台海掀起巨浪，兩個「互不隸屬」踩到中共設定的紅線，而且有別於前任總統蔡英文仍未揚棄《中華民國憲法》及《兩岸關係條例》的做法，他徹底剪掉「兩岸同屬一中（華民國）」的臍帶，投向怒海，以「世界的台灣」對抗中共聲稱的「中國的台灣」。他下了險棋，帶著台灣走上險路。

▲ 賴清德徹底剪掉「兩岸同屬一中（華民國）」的臍帶，以「世界的台灣」對抗中共聲稱的「中國的台灣」。（圖／總統府提供）

這個挑戰現狀的舉動無疑是一場政治豪賭，押注之大，不下於馬克宏，因為整個台灣都被他押上賭桌；他的勝算未必高過馬克宏，因為法國的選民不乏具有危機感者，但中共堅持主權與土地不容分割，任何人違背這個原則必然「粉身碎骨，自取滅亡」（其國防部長董軍之言）。

賴清德總統的言論引起對岸極度憤恨，他或許為了補救，在接受《時代雜誌》專訪中表示，中華民國和中華人民共和國互不隸屬是事實，他不是第一個講，完全沒有挑釁的意思，前總統蔡英文在2021年國慶提出的「四大堅持」就已經提到；前總統馬英九任內也講過，中華民國是一個主權獨立的國家，兩岸互不隸屬。不拉馬英九背書還好，這樣講逼出馬英九跳出來否認，而且狠批他的「新兩國論」。

馬英九稱他的說法是：根據《中華民國憲法》與《兩岸人民關係條例》，中華民國包括台灣地區與大陸地區，兩岸（台灣與大陸）互不承認主權，互不否認治權，但是均堅持「一個中國」原則。馬更質疑賴總統認同憲法「一個中國」原則。事實上，賴清德是在偷換概念，大玩文字遊戲，企圖以扭曲與攀附手法，拿兩岸關係的概念掩飾他兩國關係的論述與立場。

▲ 前總統馬英九批評，賴清德講的事實上就是「兩國論」。（圖／記者李毓康攝）

賴總統運用技術操弄方式，將「台獨」藉中華民國的名號取得主權獨立地位，他高喊：「無論是中華民國、中華民國台灣，或是台灣，皆是我們自己或國際友人稱呼我們國家的名稱，都一樣響亮。」這就是「三合一」的台獨新論。有人評論說他「明明是設計想搞違憲、分裂國家、是破壞憲法一中原則的大野狼，在偷換概念把兩國偷轉成兩岸後，居然還可以把自己包裝成無辜小白兔；真是讓人歎為觀止」。這個批評接近事實且別有趣味。

然後呢？中共已對賴清德徹底失望，進而對兩岸和平融合完全死心，未來必定加緊從方方面面施壓台灣，也會給美國施加更大的管控台灣的力道。如果川普重回白宮，中共甚至可能運用這個「交易型」總統的癖好，以利益交換的方式獲取美國對中共強取台灣採取不干預立場。台海和平的靜好歲月面臨變動的風險，賴清德下注這麼巨大，我們只能祝福他手氣好，而且最終如他所願，帶領台灣掙脫被對岸武統的命運枷鎖。

▲ 如果川普重回白宮，中共可能運用這個「交易型」總統的癖好，以利益交換的方式獲取美國對中共強取台灣採取不干預立場。（圖／路透）

● 本文獲授權，轉載自「美麗島電子報」。以上言論不代表本網立場，歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net，本網保有文字刪修權。

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陳國祥專欄

陳國祥專欄 陳國祥

政大新聞系、新聞研究所碩士，台灣資深媒體人，曾任中央社董事長、選委會委員、《自立晚報》總編輯、《中國時報》總編輯、《中時晚報》社長、北市政客家事務委員會委員、時報育才董事長。現為傳媒顧問。

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