李沃牆／物價水準恐難降　你我荷包再縮水

▲ 通膨夢魘揮之不去，高物價恐成常態。（圖／CFP）

● 李沃牆／淡江大學財金系教授

近年通膨夢魘似乎揮之不去，久而久之，高物價恐成常態。主計總處甫公布的6月消費者物價指數（CPI）年增率為2.24％，不僅創近4個月新高，也是4月CPI降至1.94％後，連續2個月突破2％的通膨警戒值（如表1所列），上半年CPI平均年增2.2％。接下來7、8月有傳統的中元普渡、颱風季，物價通常較平月為高，極可能再升破2％，全年度CPI年增大於2％應成定局。凡事必有因，無風不起浪。究竟，物價為何居高不下，未來是否持續升溫，頗值討論與關注及因應。

物價指數如何算 抽絲剝繭探究竟

欲瞭解事情緣由，須明白其本質及變化，台灣地區的消費者物價指數（CPI）估算採計368項商品與服務，並劃分成七大類別。主計總處將基期年（2021 年）的指數定為 100，自2023年1月起的類別與權數分別為：食物（25.4％）、衣著（5.3％）、居住（24.2％）、交通及通訊（14.4％）、醫藥保健（4.8％）、教養娛樂（12.9％）及雜項（13.0％）。由於各個商品與服務對大眾的生活影響程度不盡相同，為了區別重要性，項目權數會根據家庭收支調查資料，參考大眾的支出比重調整，越常消費的商品影響越大。由表1可看出，去（2023）年CPI年增率為2.49％，而各類指數中以食物類年增4.03％最大，其次為教養娛樂的3.11％，再來是醫藥保健的2.19％及居住類的2.04％。又食物及居住類權重相對較大，所以影響CPI也最大。而今年6月的各類指數，仍以食物類年增4.16％最大，其次為教養娛樂的3.78％，再來是居住類的2.27％，均升至近年最高，而如前述，食物及居住類權重較大，所以CPI也因而升高。

▲表1 台灣近一年各類物價指數變動。（資料來源：整理自主計總處）

電價調漲效應大 房租漲勢真驚人

民生食品價格具有僵固性，易漲難跌，已是眾所周知，無需浪費篇幅再論。然而，居住類指數急起直追，需進一步分析。居住類指數組成項目又包括：1.房租、2.住宅維修費、3.家庭用品、4.家庭管理費用、5.水電燃氣。2023年居住類指數為104.35（如表2所列），指數創下歷史新高，其中房租指數為103.88，年增率達2.16％，創下27年以來新高，其他如住宅維修費、家庭用品、家庭管理費等，皆創下歷史新高，若加上去年房價也破紀錄，民眾在居住生活的開銷負擔日益加重，荷包再度縮水。據統計，全台有超過300萬的租屋族，可謂受影響者眾。

▲表2 近10年的居住類及其組成指數變化。（資料來源：整理自主計總處）

如表3所列，今年5月居住類年增2.32％，主因電費、住宅維修費及房租分別上漲4.48％、2.63％及2.57％所致。尤其，房租類漲勢自2022年7月就開始突破2％，且持續至今仍續居高檔，期間僅2023年6、7月略低於2％，但漲幅仍達1.98%、1.99%％，逼近2％。今5月房租類指數年增2.57％，6月年增2.59％，創下28年來最高。台電自4月起調漲電價效應下，5月電費漲幅達到4.48％，企業及房東透過轉嫁給消費者及租客，成為居住類房租及物價上漲重要原因之一。

▲表3 房租指數近10年年增率變化。（資料來源：整理自主計總處）

股市房市漲不停 企業軍公教調薪

伴隨全球AI風潮發酵及資金磁吸效應所賜，台股迎多頭年，今年上半年大盤共上漲28％，市值突破新台幣74兆元 ，世界排名第14。前四大權值股台積電、鴻海、聯發科及廣達氣勢如虹，不少中小型股亦是漲翻天，大戶及散戶投資人賺得荷包滿滿，喜上眉梢。實證研究指出，股市上漲會帶動不動產價格的上升，而不動產價格的上升也同時會帶動股市上漲，兩市場之間呈正向交互影響關係。如今又加上「新青安」政策利多，應有不少人將股市賺得的錢投入房市保值，進而推升房價，也必然也帶動另一波物價上揚。此外，軍公教人員今年調薪4％後，行政院長卓榮泰在7月4日指示，明（2025）年度全國軍公教薪資待遇往合理方向調升。軍公教調薪，大部分民營企業也會跟著調漲，在「工資物價螺旋」效應下，屆時恐讓國內居高不下的通膨再燒起一把火，愈燒愈旺。

▲ 若物價漲幅超過你我的名目薪資成長速度，就代表實質薪資縮水。（圖／記者周宸亘攝）

雖然物價上漲的成因不一而足，但大體上每年以一定增幅向上，這也讓你我手上的鈔票愈來愈薄。若物價漲幅超過你我的名目薪資成長速度，就代表實質薪資縮水。諾貝爾經濟學獎得主傅利曼（Milton Friedman）說：「通膨是一個隱藏的課稅，不須特別立法的課稅」。經濟學家亨利．赫茲利特（Henry Hazlitt）認為：「通膨是一個非常惡毒的稅賦。」綜合而言，通膨就是光天化日，光明正大搶走你我的錢，錢被無端搶走，日子將愈來愈難過。

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