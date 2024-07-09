ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

李沃牆／物價水準恐難降　你我荷包再縮水

我們想讓你知道…通膨就是光天化日，光明正大搶走你我的錢，錢被無端搶走，日子將愈來愈難過。

▲ 通膨夢魘揮之不去，高物價恐成常態。（圖／CFP）

● 李沃牆／淡江大學財金系教授

近年通膨夢魘似乎揮之不去，久而久之，高物價恐成常態。主計總處甫公布的6月消費者物價指數（CPI）年增率為2.24％，不僅創近4個月新高，也是4月CPI降至1.94％後，連續2個月突破2％的通膨警戒值（如表1所列），上半年CPI平均年增2.2％。接下來7、8月有傳統的中元普渡、颱風季，物價通常較平月為高，極可能再升破2％，全年度CPI年增大於2％應成定局。凡事必有因，無風不起浪。究竟，物價為何居高不下，未來是否持續升溫，頗值討論與關注及因應。

物價指數如何算　抽絲剝繭探究竟

欲瞭解事情緣由，須明白其本質及變化，台灣地區的消費者物價指數（CPI）估算採計368項商品與服務，並劃分成七大類別。主計總處將基期年（2021 年）的指數定為 100，自2023年1月起的類別與權數分別為：食物（25.4％）、衣著（5.3％）、居住（24.2％）、交通及通訊（14.4％）、醫藥保健（4.8％）、教養娛樂（12.9％）及雜項（13.0％）。由於各個商品與服務對大眾的生活影響程度不盡相同，為了區別重要性，項目權數會根據家庭收支調查資料，參考大眾的支出比重調整，越常消費的商品影響越大。由表1可看出，去（2023）年CPI年增率為2.49％，而各類指數中以食物類年增4.03％最大，其次為教養娛樂的3.11％，再來是醫藥保健的2.19％及居住類的2.04％。又食物及居住類權重相對較大，所以影響CPI也最大。而今年6月的各類指數，仍以食物類年增4.16％最大，其次為教養娛樂的3.78％，再來是居住類的2.27％，均升至近年最高，而如前述，食物及居住類權重較大，所以CPI也因而升高。

▲表1 台灣近一年各類物價指數變動。（資料來源：整理自主計總處）

電價調漲效應大　房租漲勢真驚人

民生食品價格具有僵固性，易漲難跌，已是眾所周知，無需浪費篇幅再論。然而，居住類指數急起直追，需進一步分析。居住類指數組成項目又包括：1.房租、2.住宅維修費、3.家庭用品、4.家庭管理費用、5.水電燃氣。2023年居住類指數為104.35（如表2所列），指數創下歷史新高，其中房租指數為103.88，年增率達2.16％，創下27年以來新高，其他如住宅維修費、家庭用品、家庭管理費等，皆創下歷史新高，若加上去年房價也破紀錄，民眾在居住生活的開銷負擔日益加重，荷包再度縮水。據統計，全台有超過300萬的租屋族，可謂受影響者眾。

▲表2 近10年的居住類及其組成指數變化。（資料來源：整理自主計總處）

如表3所列，今年5月居住類年增2.32％，主因電費、住宅維修費及房租分別上漲4.48％、2.63％及2.57％所致。尤其，房租類漲勢自2022年7月就開始突破2％，且持續至今仍續居高檔，期間僅2023年6、7月略低於2％，但漲幅仍達1.98%、1.99%％，逼近2％。今5月房租類指數年增2.57％，6月年增2.59％，創下28年來最高。台電自4月起調漲電價效應下，5月電費漲幅達到4.48％，企業及房東透過轉嫁給消費者及租客，成為居住類房租及物價上漲重要原因之一。

▲表3 房租指數近10年年增率變化。（資料來源：整理自主計總處）

股市房市漲不停　企業軍公教調薪

伴隨全球AI風潮發酵及資金磁吸效應所賜，台股迎多頭年，今年上半年大盤共上漲28％，市值突破新台幣74兆元 ，世界排名第14。前四大權值股台積電、鴻海、聯發科及廣達氣勢如虹，不少中小型股亦是漲翻天，大戶及散戶投資人賺得荷包滿滿，喜上眉梢。實證研究指出，股市上漲會帶動不動產價格的上升，而不動產價格的上升也同時會帶動股市上漲，兩市場之間呈正向交互影響關係。如今又加上「新青安」政策利多，應有不少人將股市賺得的錢投入房市保值，進而推升房價，也必然也帶動另一波物價上揚。此外，軍公教人員今年調薪4％後，行政院長卓榮泰在7月4日指示，明（2025）年度全國軍公教薪資待遇往合理方向調升。軍公教調薪，大部分民營企業也會跟著調漲，在「工資物價螺旋」效應下，屆時恐讓國內居高不下的通膨再燒起一把火，愈燒愈旺。

▲ 若物價漲幅超過你我的名目薪資成長速度，就代表實質薪資縮水。（圖／記者周宸亘攝）

雖然物價上漲的成因不一而足，但大體上每年以一定增幅向上，這也讓你我手上的鈔票愈來愈薄。若物價漲幅超過你我的名目薪資成長速度，就代表實質薪資縮水。諾貝爾經濟學獎得主傅利曼（Milton Friedman）說：「通膨是一個隱藏的課稅，不須特別立法的課稅」。經濟學家亨利．赫茲利特（Henry Hazlitt）認為：「通膨是一個非常惡毒的稅賦。」綜合而言，通膨就是光天化日，光明正大搶走你我的錢，錢被無端搶走，日子將愈來愈難過。 

►►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

● 以上言論不代表本網立場，歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net，本網保有文字刪修權。

熱門點閱》

►攸關民主走向　憲法法庭應駁回民進黨團及監院釋憲程序

►阿里山林鐵全線再通　感慨日本與國民黨蹂躪台灣森林

►國際氣候治理的「蘿蔔」經驗：日本如何加速實現碳中和計畫？

►光電反噬　太陽能源其實並不乾淨

投稿
申訴
李沃牆專欄

李沃牆專欄 李沃牆

現任淡江大學財務金融學系專任教授及兩岸金融中心副主任，亦為富華創投及兆豐第一創投董事、品豐投顧榮譽顧問。

李沃牆最新文章

more

李沃牆／物價水準恐難降　你我荷包再縮水

李沃牆／金金併成話題　新光金花落誰家

李沃牆／當心！　「新青安」恐成房貸未爆彈

李沃牆／由台積電法說會探下半年景氣

李沃牆／人行降準止不住　千股跌停除舊歲

關鍵字: 通貨膨脹 物價 物價指數 生活費 房租 電費 李沃牆 雲論

分享給朋友：

追蹤我們：

加入雲論，掌握更多最新觀點！
最新評論
一隻松鼠打垮5千億電網韌性計畫？　立委問政只求吸睛..
拜登辯論坐實選民憂慮　優雅轉離成就民主真諦
拜登連任前景未明　健康狀況和黨內分歧成挑戰
李沃牆／物價水準恐難降　你我荷包再縮水
攸關民主走向　憲法法庭應駁回民進黨團及監院釋憲程序

推薦閱讀

阿里山林鐵全線再通　感慨日本與國民黨蹂躪台灣森林

一隻松鼠打垮5千億電網韌性計畫？　立委問政只求吸睛..

光電反噬　太陽能源其實並不乾淨

攸關民主走向　憲法法庭應駁回民進黨團及監院釋憲程序

李沃牆／物價水準恐難降　你我荷包再縮水

拜登辯論坐實選民憂慮　優雅轉離成就民主真諦

拜登連任前景未明　健康狀況和黨內分歧成挑戰

國際氣候治理的「蘿蔔」經驗：日本如何加速實現碳中和..

從治療重症傷患看見兇嫌愈加放肆　死刑能嚇阻重大犯罪

眉毛濃淡性格大不同　6種眉型要小心

相關文章

攸關民主走向　憲法法庭應駁回民進黨團及監院釋憲程序

攸關民主走向　憲法法庭應駁回民進黨團及監院釋憲程序

總統府、行政院、監察院及民進黨立法院黨團四箭齊發，針對國會改革法案聲請釋憲及緊急處分，憲法法庭將於7月10日效率十足地召開準備庭討論暫時處分..

11小時前

租屋電費「每度6.63到8.46元」遭轟　佛心房東嘆：沒必要榨乾房客

租屋電費「每度6.63到8.46元」遭轟　佛心房東嘆：沒必要榨乾房客

阿里山林鐵全線再通　感慨日本與國民黨蹂躪台灣森林

阿里山林鐵全線再通　感慨日本與國民黨蹂躪台灣森林

國際氣候治理的「蘿蔔」經驗：日本如何加速實現碳中和計畫？

國際氣候治理的「蘿蔔」經驗：日本如何加速實現碳中和計畫？

桃園2肉2菜便當「要價220元」！顧客結帳傻了　老闆娘：肉很貴

桃園2肉2菜便當「要價220元」！顧客結帳傻了　老闆娘：肉很貴

讀者迴響

行動法庭

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

阿里山林鐵再通　聽神木哭的聲音

阿里山林鐵再通　聽神木哭的聲音

一隻松鼠打垮5千億電網韌性計畫..

光電反噬　太陽能源其實並不乾淨

憲法法庭應駁回綠營及監院釋憲程..

物價水準恐難降　你我荷包再縮水

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面