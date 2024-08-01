金融災難將至？　川普勝選或引發全球大債市崩盤

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金融災難將至？　川普勝選或引發全球大債市崩

我們想讓你知道…如果川普能夠順利連任，其保守的財政政策和持續的貿易保護主義，無疑會推升通膨預期，這對投資者而言，意味著巨大的風險，甚至可能引發連鎖性的金融危機。

▲ 川普7月13日在賓州造勢時遭遇槍擊瞬間。（圖／路透）

● 蔡鎤銘／淡江大學財務金融學系兼任教授

自從6月27日的首輪電視辯論會後，美國大選局勢出現了戲劇性的變化。原本被視為穩贏不輸的拜登總統卻在辯論會上的表現令人大失所望，使得共和黨候選人川普的支持率出現反彈。

在接下來的幾周內，拜登陣營接連遭受重創。首先是7月13日發生在賓夕法尼亞州的槍擊事件，川普前總統以近乎「神佑」的方式迅速應對，贏得了不少選民的讚譽。緊接著，就在離選舉投票日僅剩100天左右的時候，拜登7月21日突然宣布退出總統競選，並表示支持副總統賀錦麗接棒。

這一消息無疑令人震驚。拜登在此前的民主黨初選中擊敗了眾多強勁對手，最終順利獲得提名，被視為是最有希望擊敗川普的民主黨候選人。但如今拜登卻選擇在競選最關鍵的時刻退出，把機會讓給了素有爭議的副手賀錦麗。

據悉，儘管賀錦麗的聲望在黨內近期有所提升，但她在全國範圍內的支持度一直不太理想。此前民調顯示，她的支持率甚至低於川普。因此，此番拜登的決定無疑增添了民主黨贏得大選的不確定性。

▲ 美國總統拜登於7月21日宣布退出總統大選，專注於剩下的任期，並推薦副總統賀錦麗參選。（圖／達志影像／美聯社）

不過，即使賀錦麗順利接任，她的政策走向也仍然不太明朗。按照外界分析，她大致會延續拜登政府的政策路線，但在一些爭議性議題上可能會更加強硬。比如在同性婚姻、墮胎等問題上，或許會採取更加保守的立場，以爭取更多保守派選民的支持。

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美國大選結果的金融影響：川普政策預料引發「川普交易」

隨著美國大選局勢的變化，市場關注的焦點也轉向了不同候選人政策對金融市場的影響。

根據分析，如果川普再次當選，很可能會引發一輪所謂的「川普交易」。這種交易模式通常會對債券和外匯市場產生較大影響。

具體來說， 川普政府一反其前任的財政寬鬆政策，可能會加大財政赤字，導致長期利率上升。同時， 川普也可能維持其保護主義政策，如提高關稅等措施，這無疑也會推高通膨預期，進而推升長期殖利率。

另一方面， 川普政府收緊移民政策的做法，或將對就業市場和通膨造成一定衝擊。由於移民在美國經濟中扮演著舉足輕重的角色，若其流入受阻，可能會引發勞動力短缺，從而推高工資水平，加劇通膨壓力。

▲ 川普政府收緊移民政策的做法，恐怕會衝擊就業市場和通膨。圖為美墨邊境圍牆。（圖／路透）

這些變化無疑會對美國乃至全球的金融市場產生連鎖反應。以美國國債市場為例，長期利率的上升可能導致債券價格下跌，殖利率曲線變陡。

外匯市場方面，美元兌其他主要貨幣也可能出現波動。投資者普遍預期，川普當選後，美元將因其政策預期而走強，但具體升值幅度仍難以確定。

總的來說，無論最終誰成為新一任美國總統，其施政方針無疑都將對金融市場產生深遠影響。相關投資者需密切關注政策動向，做好充分的風險評估和應對準備。

川普勝選預料引發債市殖利率「變陡」

隨著美國政局的變化，市場對未來走勢也產生了各種預期。其中，最引人關注的是川普再次當選可能引發的債市殖利率「變陡」現象。

業內人士分析稱，如果川普順利連任，其財政政策可能會發生重大調整。相比現任政府的激進擴張，川普政府更可能採取更為保守的做法，大幅增加財政赤字，這將導致長期利率快速上升。

與此同時， 川普政府還可能維持其貿易保護主義政策，提高關稅等措施，這無疑也會推升通膨預期，進而引發長端收益率的攀升。

▲  川普政府為維持其貿易保護主義政策，可能實施提高關稅等等措施。（圖／路透）

而與之相比，短期利率的走勢則會相對平穩。這主要是因為聯邦準備局在面臨通膨壓力時，可能會保持適度的貨幣政策，避免過度收緊，以避免引發經濟過度降溫。

在這一格局下，債券收益率曲線勢必會出現「變陡」現象，即長期利率上升幅度大於短期利率下降幅度。這種情況通常被視為預示未來經濟可能出現「停滯性通貨膨脹」狀況的信號。

對於投資者而言，這種殖利率曲線走勢的變化無疑意味著巨大的風險。因為長債價格下跌可能會導致龐大的資本損失，同時也會使借貸成本大幅攀升。

因此，面對未來的不確定性，相關投資者需密切關注政策走向，提前做好風險管控，適時調整投資組合。只有這樣，才能在波動加劇的市場環境下，最大限度地規避潛在風險，保護自己的收益。

川普執政恐讓全球陷入滯脹　提前做好風險管控

▲ 如果川普能夠順利連任，其保守的財政政策和持續的貿易保護主義，無疑會推升通膨預期。（圖／達志影像／美聯社）

總的來說，如果川普能夠順利連任，其保守的財政政策和持續的貿易保護主義，無疑會推升通膨預期，導致長期端利率快速攀升。與此同時，相比之下短期利率的上升可能會受到一定遏制，這種殖利率曲線「變陡」的走勢，通常被視為預示未來經濟可能陷入「停滯性通貨膨脹」的危險信號。

對於投資者而言，這無疑意味著巨大的風險。長期國債價格的大幅下跌可能引發慘烈的資本損失，同時也會大幅提升各類借貸成本，甚至可能引發連鎖性的金融危機。

因此，無論是個人投資者還是各類機構，都必須密切關注未來政策走向，及時調整投資組合，做好應對準備。否則一旦爆發債市大崩盤，屆時恐怕將是一場全球性的金融災難。

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蔡鎤銘

蔡鎤銘 蔡鎤銘

曾獲金融研訓院校園黑客松大學組金獎指導教授、第二屆行政院終身學習楷模。現任淡江大學財務金融系兼任教授／兩岸金融研究中心國際事務召集人、台北張老師基金會副主任委員。

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關鍵字: 川普 拜登 賀錦麗 美國總統 經濟 通貨膨脹 殖利率 保護主義 蔡鎤銘 雲論

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