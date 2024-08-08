某些在野立委打著民主反民主　大法官還要給好臉色？

▲ 民眾黨立委黃國昌與大法官尤伯祥。（圖／翻攝自YouTube／司法院影音）

● 呂秋遠／律師

有些人覺得，在憲法法庭辯論的時候，某些大法官已經有既定立場，對於黃國昌等代表來說，並不公平，因為他們詢問的問題太過尖銳。可是，這種說法是本末倒置的。這麼說好了，借用董保城教授，把便利貼貼在頭上的行為：

立法院的立法，「就像是貼在額頭上的瑕疵，一望即知，好嗎？」

先談開始的正當程序。這麼有爭議的法案，為什麼不能讓個別立委按表決器，以示負責呢？黃國昌的答辯是這樣：因為立法院有攝影機、有直播，都可以看到誰舉手誰沒有舉手，大家會知道到底誰贊成誰反對。

聽到這種答辯，尤大法官才會問他：所以網路直播可以取代議事錄嗎？議事錄，是立法院的正式文書，也會記載贊成與反對的立委名字，黃國昌竟然認為只要攝影到舉手的立委就可以代表責任政治，不需要記載在議事錄裡。這種說法，怎麼有辦法讓大法官覺得合理？

▲ 黃國昌竟然認為只要攝影到舉手的立委就可以代表責任政治，不需要記載在議事錄裡。（圖／翻攝司法院網頁）

再談調查權。以前的大法官，確實認為立法院為了立法等相關事項，可以有某種程度的調查權，這就是以前的釋字585號，也是上次大法官詢問黃國昌的問題：

「你們是想要挑戰釋字585號嗎？」的意思。

因為這次的調查權，無所不包。大抵上，立法院想要調查的人與事情，沒有什麼不能做的。監察院之所以參與反對方的原因，也就是在這裡，監察院內心的吶喊大概是：

「這是我的權力，不是你們立法院的。空一格國父孫中山說我們是監察御史，制定五權憲法。你們國民黨為什麼要把我的權力拿走？」

憲法只有給監察院調查權。監察院沒廢除，立法院就只能根據釋字585號而有限縮的、跟立法有關的調查權。立法院侵害監察院權力，卻沒有想要挑戰釋字585號，或者提案修憲廢除監察院的想法（國民黨你真的要違背孫中山的遺教嗎？），這也是憲法法庭覺得奇怪的原因。

▲ 監察院沒廢除，立法院就只能根據釋字585號而有限縮的、跟立法有關的調查權。（圖／記者李毓康攝）

►►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

再說總統來立法院接受備詢，這也是一件很奇特的設計。總統是立法院選出來的嗎？不是。基本上，我們的憲法體制偏向學理上的雙首長制，也就是二元民主體系，行政權來自於人民，立法權也來自於人民，並不是像內閣制一樣，行政權的權力基礎來自於立法權。人大代表翁曉玲之所以認為立法院最大，就是因為她認為台灣的憲政體制是內閣制，可是，她的認知就是完全錯誤的。

所以大法官才會質疑立法院，為什麼權力基礎同樣都來自於人民，都是人民選的，沒有誰大誰小，總統卻有義務要去立法院備詢？

最後就是反質詢。大法官認為，定義太模糊了，例如李律師提出來的例子：有個部會首長在麟洋配拿到金牌的時候，在臉書發文：「麟洋配是台灣之光。」但是又在微博發文：「麟洋配是中國人的驕傲。」於是立委就質詢這個部長：

「請問部長，你是中國人還是台灣人？」

「這是言論自由，我就不能說我是中國人嗎？」

請問，這有沒有反質詢？

▲ 立委翁曉玲在麟洋配拿到金牌的時候，在臉書發文：「麟洋配是台灣之光。」但是又在微博發文：「麟洋配是中國人的驕傲。」（圖／翻攝自Facebook／許淑華）

在行政院與立法院的質詢過程中，原本就是政治意味濃厚的角力，反質詢的問號很容易出現，難道，往後官員的所有問號都要移送法辦？那麼立委呢？這一群判刑確定都還能繼續在監獄裡當立委的立委，要不要先改革自己？

大法官，原本就是憲政爭議的最後一道防線，避免某個憲法機關濫權、專權，他們的本質是「基於憲法，在保障多數的部分，要維護民主；在保障少數的部分，要反對民主。」

這些黃國昌、翁曉玲之流的人大代表，打著民主反民主，或許這就是為什麼大法官不會給好臉色的原因吧！身為法學博士，難道連基本憲政的ABC，都因為政黨顏色，而有所不同嗎？

他們要的是，透過立法院的微弱多數，讓立法院變成一個可以羞辱總統、控制預算癱瘓政府、任意立法製造事端、無視權力分立、法律明確性原則，擴張權力的太上機關，你怎麼會不生氣？

拜託了，你們的一票，真的會決定台灣的未來，這次，不就是這樣嗎？

▲ 黃國昌、翁曉玲等立委，打著民主反民主。（圖／記者吳銘峯攝）

● 本文獲授權轉載自「呂秋遠」臉書。以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。