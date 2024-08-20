無人深究共軍航艦編隊快進快出大洋

▲ 山東艦航艦編隊11日率導彈驅逐艦106延安艦等艦，自南海經呂宋海峽駛入西太平洋海域實施演訓活動。（圖／翻攝自Facebook／張競）

● 張競／中華戰略學會資深研究員

上周8月11日共軍山東艦航艦編隊率導彈驅逐艦106延安艦、165湛江艦以及導彈護衛艦571運城艦，自南海經呂宋海峽駛入西太平洋海域實施演訓活動。

日本海上自衛隊則是派遣駐佐世保第一護衛隊群第五護衛隊秋月級驅逐艦秋月艦（JS Akizuki, DD-115）對該編隊進行跟監情蒐。但在8月13日山東艦航艦編隊卻在實施戰機起降訓練後，就再度穿越呂宋海峽返回南海海域。

說來好笑的是當8月11日媒體報導山東艦編隊通過呂宋海峽前往西太平洋海域活動時，當時就有許多軍事評論者高調評論其動態，並且繪聲繪影地以煽情辭語，描述其將與美軍航艦分庭抗禮大打對台，但是沒過多久，當山東艦編隊折返南海時，諸多評論霎時消音，因為確實沒有任何跡象，能夠讓人理解，為何山東艦航艦編隊會以如此方式快進快出大洋。

不過話說回來，在8月11日當時，在台灣軍事安全同好社團圈內，就已經有軍事迷注意到山東艦編隊並無遠洋綜合補給艦跟隨編隊行動，因此就直接推論山東艦編隊在大洋訓練時程恐怕有限。

▲ 山東艦編隊並無遠洋綜合補給艦跟隨編隊行動。（圖／翻攝自Facebook／張競）

當時在討論中，亦有人提起以往共軍航艦編隊亦曾有遠洋綜合補給艦未直接納入編隊行動，並且在編隊通過第一島鏈國際水道兩天後，才獨自穿越相同水道至大洋與編隊會合，並實施海上整補作業。

由於此兩種觀點雖然存在矛盾，但都各有其道理，因此最後經過討論，還是無法獲得結論。但此次確實是以快進快出模式至大洋活動，同時全程亦未曾見到遠洋綜合補給艦隨同編隊行動；因此吾人可以確認遠洋綜合補給艦確實是共軍航艦在海上持久戰力重要參考指標，但遠洋綜合補給艦在穿越重要戰略水道，未隨同航艦編隊行動，卻無法與航艦在大洋活動期程，建立必然之因果關係。

其次就要思考共軍航艦穿越第一島鏈各個能夠進出大洋不同戰略水道時，如何辨視其編隊兵力作戰序列？當然透過雷達搜索與電子信號截收，近距離光學或夜視監偵系統，判讀航艦編隊艦船所發送AIS船位識別信號，過往商漁船透過管道回報軍事活動資訊，再加上派遣有人機、無人機或是艦艇進行跟監與偵照，其實手段相當多元。

▲ 日本海上自衛隊能夠迅速因應山東艦進入大洋，並且派遣兵力前往跟監與偵照。（圖／取自海上自衛隊）

但從今年春夏交接之際，不斷有報導指出，美軍利用與菲律賓協同演訓機會，協助菲律賓在呂宋海峽諸多離島，建立海域監偵系統作業能量，看來確實是與日本海上自衛隊能夠迅速因應山東艦進入大洋，並且派遣兵力前往跟監與偵照，存在某種程度關聯性。

最後就必須提醒，以往共軍在台海周邊有任何異常活動，台灣就有媒體與評論者提出負面研判分析；比方說潛艦在海峽浮航，就認定其必然是故障，而此次共軍航艦編隊進入大洋活動，卻如此快速草草收場，居然沒有任何負面評估與推測報導，諸多經常唱衰共軍戰力之軍事學者，居然都保持緘默不語，更讓人覺得相當反常，不知其中有何奧妙玄機？

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