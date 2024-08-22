「白內帳」重創民眾黨　神仙也難救「家天下」小黨

● 陳敏鳳／資深媒體人

競選政治獻金重創民眾黨的形象，黨主席柯文哲拖了一個多禮拜，想出了一招叫每日記者會，但這事爆發後，競選總部的荒唐使用早深入人心，如今才出面來得及嗎？此事可以看出柯文哲的危機處理IQ是零蛋，哪裡是157？因為民眾黨就是家天下的一人政黨，這些經費的事，只有主人和真管家知道，一個假管家的競選總幹事對外有什麼說服力？

民眾黨的競選政治獻金報帳案延燒迄今，民眾黨8月12日對外開記者會，柯文哲等都沒有道歉，一切指向會計師端木正，只有李文宗講話時講了一句經典「我很負責任地說我完全不知情」。於是點燃了輿論大火，猛烈地燒了一個星期。

這一星期每天都有荒唐的報帳費用出現在媒體上，大家都越看越離譜，不知道一個得了369萬票的政黨，也選二次台北市長選舉的政黨，報帳報得如此「傳奇」， 面紙、菜瓜布900萬，台南造勢場地475萬，赴美國車費80多萬等，每件項目都與市價相差甚遠，顯然這個號稱清廉透明的政黨已經變成「尊貴」的政黨，出手大方豪氣、用度都很「貴」。

成也網路敗也網路 民眾黨淪網友嘲笑對象

▲ 有網友利用Threads新功能「捏圖」，將兩張分別有960和110數字的圖片捏在一起，變成960110，遭其他網友笑稱「是在臭柯文哲」。（圖／翻攝自Facebook／許甫）

向來在網路上吃香的民眾黨，近來變成很多網路的笑話對象，例如有個帳號描述了她在超市聽到的店員的對話，超市店員不了曉得為何討論起「天氣有正氣」下一句是什麼？結果這位網友把這個PO在臉書，竟引發網友爆發式的嘲笑文。

有人回答，「天氣有正氣、發票在那裡、下則960、上則110」；又有人填上「天地有正氣、柯P帳不平、下則為木可、上則為PEGGY…」；文下大家文思大發，都忘了這首詞的原句是「天地有正氣、雜然賦流形、下則為河嶽、上則為日星、於人日浩然…」。

這幾天「阿北」成為網路上的笑話，不是神也不是被祟拜的流量大王。

►►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

柯保黃其實是保自己 民眾黨內暗潮洶湧

帳報成這樣，內行的人都知道這其中文章不少，而且像阿北這樣的政黨，管錢管帳的一定是親信或者家人，所以被北檢以150萬交保的李文娟才是重要關鍵人物，而李文娟和其兄李文宗一定都是以柯文哲的意見為意見，也許柯文哲不會管那麼細，但一定訂下一個目標，然後親信和作帳的人就開始自由發揮。

▲ 木可董事長李文娟。（圖／記者劉昌松攝）

如果民眾黨假裝有誠意，每天要比照疫情記者會對外說明，負責說明的人是黃珊珊，黃雖然是競總的總幹事，但畢竟不是柯自家人，她要講個清楚說個明白，外界都很懷疑。

但這招棋是柯文哲保黃珊珊的一著棋，防著8月20日的中評會真的把黃開除了，導致黃失去立委席次。柯為何要保黃？柯保黃其實是保自己，保李文宗和李文娟。

現在黨內局勢很清楚，包括蔡壁如、謝立功和陳琬惠罵著黃珊珊，卻多少有著指桑罵槐以及清君側的味道，在這樣強烈的攻勢下，如果柯文哲真的棄掉黃珊珊等於卸掉自己的護身甲，柯與黃在黨內核心外的勢力攻擊下，勢必要抱團取暖才能存活。

對黃珊珊這位從台北市副市長入手，握著柯文哲從政十年以來的下半五年的人，蔡壁如、謝立功等人對她都存在非常多的不滿，除了因黃而被擠出權力核心外圍怨念外，很多黨內聲音都認為這次假帳風波最大的助燃點就黃的好友戴利玲發出的聲明，才使假帳風波風起雲湧，把一切的過錯都推給黃珊珊，藉機殺黃之後可以再回黨中央及柯的核心圈。

▲ 民眾黨內許多被擠出權力核心外圍的人，都對黃珊珊感到不滿。（示意圖／ETtoday資料照）

「家天下」小黨恐只是台灣政壇史上的一筆罷了

不過，看過那麼多場選舉，競選總幹事是名義上要負全責，黃是競總幹事，當然要負責，但說實在的，真正管帳管錢的一定都是自己或家人。帳務出那麼多錯，記帳和財務總管當然才是真正的問題所在，但為何內行如蔡壁如卻隻字未提李文娟等人，顯然也是不敢真正打主子。

不管這場假帳荒唐鬧劇如何結束，民眾黨內部已經四分五裂，元氣大傷，只是在立法院還有八席立委，等到立法院開議，立法院又將成為焦點，民眾黨八席立委是不是有辦法力挽狂瀾，重造民眾黨形象，當然是民眾黨的活路之一，但外界認為可能性不高，上個會期民眾黨的表現已經是重傷民眾黨的第一步，假帳風波只是雪上加點霜而已。

何況，民眾黨最會出事的都是柯文哲自家人，只要柯文哲管不好家人和親信，民眾黨就會毫無例外一再出包，這樣家天下的一人政黨，那怕神仙也難救無命客。

沒事，反正台灣的小黨每幾年就要換一個比較強的，民眾黨恐怕也是台灣政黨史的一筆罷了。

▲ 民眾黨最會出事的都是柯文哲自家人，只要柯文哲管不好家人和親信，民眾黨就會毫無例外一再出包。（組合圖／ETtoday資料照）

● 本文獲授權，轉載自「美麗島電子報」。以上言論不代表本網立場，歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net，本網保有文字刪修權。