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賀錦麗對決川普　兩種未來願景的激烈較量

我們想讓你知道…賀錦麗和川普代表了兩種不同的政治理念和未來願景，無論最終結果如何，這場選舉都將對美國的政治、經濟和社會產生深遠影響。

▲ 民主黨候選人賀錦麗將與共和黨候選人川普展開激烈的競爭。（圖／路透）

● 蔡鎤銘／淡江大學財務金融學系兼任教授

2024年美國總統大選的競爭已經進入白熱化階段。隨著民主黨全國代表大會的結束，副總統賀錦麗（Kamala Harris）正式成為民主黨的總統候選人，將與共和黨候選人川普（Donald Trump）展開激烈的競爭。這場選舉不僅是兩位候選人之間的對決，更是兩種不同政治理念和未來願景的較量。

民主黨全代會的影響

民主黨全國代表大會（DNC）是每四年一次的重要政治事件，旨在確定總統和副總統候選人，並展示黨的政策綱領。今年的全代會上，賀錦麗的提名無疑是最大的亮點。她的演講強調了團結、包容和進步的價值觀，並呼籲選民支持她和她的競選搭檔，以實現一個更加公平和繁榮的美國。

賀錦麗的政策主張

▲ 賀錦麗在全代會上就經濟、醫療、教育和氣候變化等多個領域，提出一系列政策主張。（圖／路透）

賀錦麗在全代會上提出了一系列政策主張，涵蓋經濟、醫療、教育和氣候變化等多個領域。她強調需要加強社會安全網，推動綠色新政（Green New Deal），並承諾在她的領導下，美國將重新加入《巴黎協定》，以應對全球氣候變化。此外，她還提出了擴大醫療保險覆蓋範圍，降低處方藥價格，以及提高最低工資等具體措施，這些政策得到了廣泛的關注和支持。

川普的競選策略

與此同時，川普也在積極展開競選活動，試圖鞏固他的支持基礎。他的競選策略主要集中在經濟成長、移民政策和國家安全等議題上。川普強調他的政府在減稅、放鬆監管和促進經濟成長方面的成就，並警告選民如果民主黨上台，將會推動高稅收和大政府的政策，對經濟造成不利影響。

川普的政策主張

▲ 川普川普的政策主張聚焦在推動美國優先的貿易政策。（圖／路透）

川普的政策主張包括進一步減稅、加強邊境安全、限制非法移民，以及推動美國優先的貿易政策。他強調需要保護美國工人的利益，並承諾將繼續推動製造業回流，創造更多的就業機會。此外，川普還強調需要加強國防，確保美國在全球的領導地位。

選民的反應

在這場選舉中，選民的反應和態度將起到關鍵作用。根據最新的民調數據，賀錦麗在年輕選民、少數族裔和女性選民中擁有較高的支持率，而川普則在白人男性和藍領工人中擁有較強的支持基礎。這種選民結構的差異，將對選舉結果產生深遠影響。

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年輕選民的影響

年輕選民是這次選舉中的一個重要群體，他們對氣候變化、社會公正和經濟機會等議題尤為關注。賀錦麗的政策主張與年輕選民的關切高度契合，因此她在這一群體中擁有較高的支持率。她的競選團隊也積極利用社交媒體和數字化手段，吸引年輕選民的關注和參與。

▲ 賀錦麗在年輕選民、少數族裔和女性選民中擁有較高的支持率。（圖／路透）

藍領工人的影響

藍領工人是川普的重要支持基礎，他們對經濟成長和就業機會尤為關注。川普的減稅和貿易政策，特別是對中國的強硬立場，得到了這一群體的廣泛支持。川普的競選團隊也積極在工業州和農村地區展開活動，鞏固他的支持基礎。

媒體的角色

媒體在這次選舉中扮演著重要角色。主流媒體和社交媒體的報導和評論，對選民的態度和選擇產生了深遠影響。賀錦麗和川普的競選團隊都積極利用媒體平台，傳達他們的政策主張和競選信息。

主流媒體的影響

主流媒體在報導選舉新聞和分析候選人政策方面，具有重要影響力。賀錦麗的競選團隊積極與主流媒體合作，通過新聞發布會、專訪和廣告等形式，傳達她的政策主張和競選信息。川普則經常批評主流媒體，指責其對他持有偏見，但他也利用媒體平台，向他的支持者傳達信息。

▲ 川普經常批評主流媒體對他持有偏見。（圖／達志影像／美聯社）

社交媒體的影響

社交媒體在這次選舉中扮演著越來越重要的角色。賀錦麗和川普的競選團隊都積極利用社交媒體平台，與選民互動，傳達競選信息。賀錦麗的競選團隊特別注重利用社交媒體吸引年輕選民，而川普則通過社交媒體直接與他的支持者溝通，鞏固他的支持基礎。

民調數據與分析

根據最新的民調數據，賀錦麗在年輕選民、少數族裔和女性選民中擁有較高的支持率，而川普則在白人男性和藍領工人中擁有較強的支持基礎。這種選民結構的差異，將對選舉結果產生深遠影響。

民調數據顯示

根據某知名民調機構的數據，賀錦麗在18至29歲選民中的支持率達到55％，而川普僅為35％。在女性選民中，賀錦麗的支持率為60％，而川普為30％。在少數族裔選民中，賀錦麗的支持率更是高達70％，而川普僅為20％。

選民結構分析

▲ 賀錦麗的政策主張與年輕選民、女性選民和少數族裔選民的關切高度契合。（圖／路透）

這些數據顯示，賀錦麗在年輕選民、女性選民和少數族裔選民中的支持率顯著高於川普，這些選民群體對於氣候變化、社會公正和經濟機會等議題尤為關注。賀錦麗的政策主張與這些選民的關切高度契合，因此她在這些群體中擁有較高的支持率。

賀錦麗 VS. 川普　關乎美國未來的大選

2024年美國總統大選是一場關乎美國未來走向的重要選舉。賀錦麗和川普代表了兩種不同的政治理念和未來願景，他們的競選策略和政策主張將對選舉結果產生深遠影響。選民的態度和選擇，媒體的報導和評論，將在這場選舉中扮演關鍵角色。無論最終結果如何，這場選舉都將對美國的政治、經濟和社會產生深遠影響。

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蔡鎤銘

蔡鎤銘 蔡鎤銘

曾獲金融研訓院校園黑客松大學組金獎指導教授、第二屆行政院終身學習楷模。現任淡江大學財務金融系兼任教授／兩岸金融研究中心國際事務召集人、台北張老師基金會副主任委員。

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關鍵字: 賀錦麗 川普 共和黨 民主黨 美國大選 蔡鎤銘 雲論

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