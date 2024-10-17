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驚艷未來　賓士與本田再創3級自動駕駛革命！

我們想讓你知道…賓士和本田的自動駕駛技術的推出，標誌著汽車行業的一次重大變革。隨著技術的進步和市場需求的增加，自動駕駛汽車將成為未來出行的重要選擇。

▲ Honda日前公布下一代電動車技術，新電動車將在明年1月的CES消費性電子大展上亮相。（圖／翻攝自Honda）

● 蔡鎤銘／淡江大學財務金融學系兼任教授

隨著科技的快速進步和市場需求的變化，自動駕駛技術正逐漸成為汽車行業的重要發展趨勢。最近，賓士（Mercedes-Benz）和本田（Honda）宣布將推出新一代具備3級自動駕駛功能的汽車，為消費者帶來了嶄新的駕駛體驗。這些新車不僅提升了行駛速度，還使駕駛者能夠在車內進行各種活動，從而進一步改變人們對汽車的使用習慣。

自動駕駛的發展趨勢

自動駕駛技術的發展可以追溯到幾十年前，但近年來隨著人工智慧和感應技術的進步，這一領域的變化速度加快。根據市場調查顯示，消費者對自動駕駛汽車的需求正在不斷增長，尤其是在繁忙的都市環境中，駕駛者希望能夠在高壓的交通狀況下減輕駕駛負擔。

1. 賓士的技術突破

賓士在自動駕駛技術方面一直處於行業前沿。最新推出的Drive Pilot系統，將自動駕駛的速度提升至時速95公里，這在全球範圍內都是最高的。這一系統不僅能在高速公路上自動行駛，還能在某些情況下識別前方車輛，進行超車操作，從而提高行車效率。

▲ Mercedes-Benz宣布將在2025年時於德國正式推出升級版DRIVE PILOT自動駕駛系統，使此套SAE Level 3自動駕駛技術的支援車速達到95km/h之譜。（圖／小七觀點）

此外，賓士的創新不僅限於技術本身，還包括車內的娛樂系統。賓士計劃引入Sony Pictures旗下的車內娛樂服務 RIDEVU，使駕駛者和乘客能夠在行駛過程中享受電影和音樂，進一步提升乘車體驗。

2. 本田的全新企劃

本田也不甘落後，計劃於2026年推出搭載自動駕駛3級功能的Honda 0系列。這一系列車型旨在讓更多消費者能夠體驗到自動駕駛的便捷與安全。雖然具體的功能和價格尚未公佈，但本田已經明確表示，將努力降低自動駕駛車型的價格，以提高市場接受度。

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自動駕駛的定義與分類

在深入了解自動駕駛技術之前，有必要回顧一下自動駕駛的相關定義與分類。根據國際標準，自動駕駛技術被分為五個等級：從0級（完全無自動駕駛）到5級（完全自動駕駛）。其中，3級自動駕駛系統可以在特定情況下自動完成所有駕駛任務，而駕駛者則可以在車內進行其他活動。

▲ 3級自動駕駛系統可以在特定情況下自動完成所有駕駛任務。（圖／小七觀點）

1. 自動駕駛 2 級與 3 級的區別

自動駕駛2級系統通常需要駕駛者保持注意力，隨時準備接管控制；而自動駕駛3級系統則要求駕駛者在特定條件下可以將注意力轉向其他事務，這一點是二者最大的區別。例如，在賓士的Drive Pilot系統下，駕駛者在自動駕駛的過程中可以使用手機或觀看影片，而不會違反交通法規。

2. 自動駕駛技術的安全性

隨著自動駕駛技術的發展，安全性成為消費者最關心的問題之一。自動駕駛系統的安全性取決於多種因素，包括硬體的可靠性、軟體的穩定性以及算法的準確性。賓士和本田在自動駕駛技術上進行了長時間的研發和測試，這使得他們的系統在安全性方面已經達到了相對高的標準。

▲ 賓士和本田在自動駕駛技術系統在安全性方面，已經達到了相對高的標準。（圖／小七觀點）

自動駕駛的市場潛力

根據市場調查機構的數據，隨著消費者對自動駕駛技術的認識逐漸加深，市場需求也在不斷增加。尤其是在德國，擁有完善的高速公路網絡和較高的汽車擁有率，自動駕駛汽車的潛在市場巨大。德國的交通狀況通常十分繁忙，駕駛者渴望能夠在堵車時解放雙手，從而提高生活品質。

1. 高速公路通行的現狀

根據最新報告，德國的高速公路（Autobahn）以其部分路段不設限速而聞名。然而，實際上，許多駕駛者仍然自覺遵守建議的時速130公里。據調查，約77％的駕駛者在日常行駛中會選擇在此速度以下行駛，尤其在交通繁忙的時段，這一比例甚至會提高至 80%。這說明了在高壓的交通環境下，自動駕駛系統的應用潛力。

2. 日本市場的挑戰

與德國不同，日本的汽車市場面臨著不同的挑戰。日本的通勤方式以公共交通為主，自動駕駛汽車的需求相對較低。然而，隨著城市化進程的加快，以及一些地區交通擁擠的問題日益嚴重，自動駕駛技術在日本的潛在市場也不容忽視。

▲ 日本的通勤方式以公共交通為主，但自動駕駛技術在日本的潛在市場也不容忽視。（圖／翻攝自Honda）

自動駕駛技術的安全性

隨著自動駕駛技術的發展，安全性成為消費者最關心的問題之一。自動駕駛系統的安全性取決於多種因素，包括硬體的可靠性、軟體的穩定性以及算法的準確性。

1. 技術的成熟度

賓士和本田在自動駕駛技術上進行了長時間的研發和測試，這使得他們的系統在安全性方面已經達到了相對高的標準。賓士的Drive Pilot系統在高速公路上行駛的安全性得到了多方驗證，這也使得消費者對其產品的信心提升。

2. 法規的完善

除了技術本身，相關法規的完善也對自動駕駛的推廣起到了重要的作用。許多國家和地區正在積極制定和修改相關法律，以適應自動駕駛技術的發展，這將為自動駕駛汽車的合法上路提供保障。

▲ 許多國家和地區正在積極制定和修改相關法律，以適應自動駕駛技術的發展。（圖／小七觀點）

未來展望

隨著賓士和本田的3級自動駕駛汽車即將上市，未來的汽車市場將迎來新的變革。消費者對於駕駛體驗的期待將不斷提高，汽車製造商也必須不斷創新以滿足市場需求。

1. 市場競爭的加劇

隨著自動駕駛技術的普及，市場競爭將變得愈加激烈。除了賓士和本田之外，特斯拉（Tesla）、BMW 等品牌也在不斷推出新的自動駕駛技術，這將促使整個行業加速發展。

2. 改變生活方式

自動駕駛技術的普及將不僅改變人們的出行方式，還將對生活方式產生深遠影響。未來，駕駛者將能夠在車內輕鬆進行工作、休閒等活動，從而提高生活質量。

驚豔未來　賓士與本田攜手推出3級自動駕駛革命！

賓士和本田的自動駕駛技術的推出，標誌著汽車行業的一次重大變革。隨著技術的進步和市場需求的增加，自動駕駛汽車將成為未來出行的重要選擇。面對日益繁忙的生活，這一技術的普及無疑將給人們帶來更高的便利與安全。

▲ 面對日益繁忙的生活，自動駕駛技術的普及將給人們帶來更高的便利與安全。（圖／CFP）

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蔡鎤銘

蔡鎤銘 蔡鎤銘

曾獲金融研訓院校園黑客松大學組金獎指導教授、第二屆行政院終身學習楷模。現任淡江大學財務金融系兼任教授／兩岸金融研究中心國際事務召集人、台北張老師基金會副主任委員。

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