颱風假不要太開心！　所謂的「假」不是假

▲颱風「假」真的不要開心，因為能達到「放假」等級，通常都會造成不小的損害。（示意圖／記者李毓康攝）

● 呂秋遠／律師

颱風「假」真的不要開心，因為能達到「放假」等級，通常都會造成不小的損害。更何況，所謂的「假」不是假，那天不用上班，但雇主也可以不給薪水。

但是，網路媒體上還是出現很奇怪的用語：「周四可望（有機會）放兩天颱風假！」、「放假囉！颱風90%機率席捲台灣！」、「颱風假穩了！連放四天！」各位，可望，是什麼意思？有機會，是什麼角度？放假囉，是什麼驚嘆號？穩了，是指誰上榜了？這明明就是一件很麻煩的事情，怎麼會用這麼歡欣雀躍的形容詞？

麻煩什麼？以我的工作狀態來說，一旦放假，就是當天的庭期就會停擺，會議也要取消，法院重新安排庭期，至少都要一個月以上重新安排，當事人在等審理與判決，竟然被颱風攪局，當然也不會開心。

▼所謂的「假」不是假，那天不用上班，但雇主也可以不給薪水。（圖／記者李毓康攝）

這麼喜歡放颱風假的人 到底在想什麼呢？

1.沒有小孩的人：

孩子放假，就要幫他準備食物，督促功課，幫他想想今天要做甚麼，這天保母不會幫忙、安親班沒課，六日還可以出去走走，風大雨大，不能出門，還得跟老公老婆小孩大眼瞪小眼，恐怕會很辛苦。

2.覺得颱風天永遠都是無風無雨的人：

你的現世安穩，是因為有中央山脈為你負重前行。我們的安全，不能都只是在賭一把。

3.不是靠天吃飯的人：

一次颱風，就有可能讓一段時間的辛苦付出毀於一旦，不論是農夫、漁民，都是如此。

4.當天沒有預定出國計畫的人：

航班無法起飛，飯店住宿都得要更改，原本跟公司請好假也要調整，全部的行程計畫，全部都泡湯。

5.不用擔心當天沒工作就沒錢賺的人：

姑且不論當天放假，勞基法規定雇主不用發薪水，一些有做才有錢領的人，就缺這筆收入也會很辛苦，例如颱風天不能叫外送，外送員無法賺錢。

6.不是住花東的人：

颱風大多都在花蓮、台東登陸，當地人首當其衝，颱風肆虐、滿目瘡痍，沒有人會開心的。

7.沒有預定場地的表演藝術工作者：

場地很難預定，觀眾退票要全額承擔。日後要演出，也不一定有辦法再找到場地出租，致凱導演就曾經為了颱風假，差點要賣房子還債。

8.老闆不會扣薪水的工作者：

如果老闆佛心不扣薪水，或是不缺這麼一點錢，那麼對於颱風假可能就無感，但是對於經營者來說，就是一天的損失。

9.沒有業務急著要處理，當天沒有重要約的人：

開庭至少往後延遲一個月以上、重要的開會要重新安排，對於工作有責任感的人來說，這當然是一種煎熬。

10.沒想過這些問題，只要看到「放假」就開心的人:

或許，許多台灣人已經過勞，所以看到颱風放假就會覺得多了一天喘息，可是，也不要急著去預定KTV 唱歌，我們的快樂，不應該建立在颱風會不會來之上啊！

到底，某些媒體說，「有機會放颱風假」、「可望連續放兩天」、是中文不好，還是心腸不好？

▼看到颱風放假就會覺得多了一天喘息，可是也不要急著去預定KTV 唱歌，我們的快樂，不應該建立在颱風會不會來之上。（圖／記者呂佳賢攝）

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