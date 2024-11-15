ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

一起讀判決／為什麼逆轉？　二審改判普悠瑪司機應賠償293萬

我們想讓你知道…2018年，台鐵發生普悠瑪事故，造成18死116輕重傷，好幾位被害人對台鐵及司機提起損害賠償訴訟。一審原判決司機勝訴，不必賠給台鐵；但二審判決逆轉，案子尚未確定，司機還可以上訴第三審。

▲▼普悠瑪列車翻覆。（圖／記者宋良義攝）

▲2018年，台鐵發生普悠瑪事故，造成18死116輕重傷，好幾位被害人對台鐵及司機提起損害賠償訴訟。（圖／資料照）

● 作者／一起讀判決

2018年，台鐵發生普悠瑪事故，造成18死116輕重傷，好幾位被害人對台鐵及司機提起損害賠償訴訟。其中，受傷的旅客S先生先向台鐵、司機請求損害賠償，經法院判決台鐵與司機連帶給付S先生547萬8,482元。台鐵在賠付旅客後，要求司機應該負擔一半金額293萬7499元。

一審原本判決司機勝訴，不必賠給台鐵；但二審判決逆轉，這涉及到本案是否屬於國家賠償案件，應該是用國家賠償法，還是民法僱用人責任的法律關係。以下我們來談談這個案件：

民法第188條　僱用人責任

當受僱人因為執行職務時，造成的侵權行為，依照民法第188條規定，僱用人和受僱人要連帶賠償被害人，這是因為僱用人藉由受僱人執行職務的行為，擴展他的營業範圍，而且雇主的資力通常比較好，因此讓雇主跟員工連帶賠償被害人。

但這不是要雇主完全承擔員工的侵權責任，當雇主賠償被害人後，依照民法第188條第3項規定，雇主對員工有求償權。

國家賠償法第2條

但如果今天雇主是國家，員工是公務員，公務員是在執行職務行使公權力時，造成的侵權行為，這種時候用的是國家賠償法的規定。

為了避免公務員瞻前顧後，擔心造成損害而不敢勇於任事，國家賠償法的設計是讓被害人先跟國家機關請求賠償，依照國家賠償法第2條第3項規定，公務員只有在「故意」或「重大過失」時，賠償的國家機關才對公務員有求償權。
回到這個案件。

旅客S先生，先以民法僱用人責任對台鐵、司機起訴，請求連帶賠償547萬，經法院判決勝訴。台鐵再立於僱用人的地位，依照民法規定向司機求償半數金額。

一、二審判決的歧異在於，司機的行為是否該類推國家賠償法的規定。

▼一審原本判決司機勝訴，不必賠給台鐵，但二審判決逆轉，這涉及到本案是否屬於國家賠償案件，應該是用國家賠償法，還是民法僱用人責任的法律關係。（圖／資料照）

▲▼普悠瑪翻覆。（圖／記者柳名耕攝）


一審雇主求償　應該排除輕過失的情況

一審法官認為，雖然台鐵是依照民法規定來起訴，台鐵跟旅客之間的運送契約，屬於私法關係，但司機的任用是依據《交通事業人員任用條例》，台鐵司機有公務員的屬性，應該類推適用國賠法第2條第3項，只有在司機有故意或重大過失時，台鐵才能對司機求償。

此外，一審法官也認為司機對台鐵有人格上的從屬性，受到台鐵的指揮監督，面對工作上的各種風險，自由裁量空間相當受限。在受僱人無法獨立自主執行職務之情形下，其執行職務過程中創造或實現的損害風險，應認為係僱用人行使職務監督之權限所必須付出之代價，應由僱用人單獨終局承擔。這也可以促使台鐵積極行使監督權限，採取必要措施，建構安全工作環境，避免憾事一再發生。

至於本案的情況，一審法官認為當時發車時已經有2顆主風泵故障，台鐵並沒有及時發現、排除障礙或更換車輛，導致列車走走停停，發車後1小時43分才發現原因。停靠宜蘭站後，台鐵相關人員仍然決議繼續行駛到花蓮。

法官認為台鐵身為雇主，理應配備完善的列車，以專業人員與司機配合，才算是盡到組織義務，以及對勞工的保護義務。本件事故可以說是台鐵的「組織失靈」、「系統失靈」，不只是讓司機的職場安全環境不備，也造成大眾乘客的高度風險。

司機本身雖然不小心關掉ATP系統，造成列車翻覆，但如果可以在一開始排除障礙，風險也不至於發生，司機的措施沒有到重大過失的程度，台鐵應該要承擔起所有的損害，排除了民法第188條第3項的求償權，司機不必負起連帶賠償旅客的責任。

▼一審認為司機本身雖然不小心關掉ATP系統，造成列車翻覆，但如果台鐵可以一開始排除障礙，風險也不至於發生，台鐵應該要承擔起所有的損害。（圖／資料照）

▲▼ 普悠瑪翻覆 。（圖／記者黃彥傑攝）

二審私法關係　不應類推適用國家賠償法

不過，一審法院的見解，在二審法院被推翻了。二審法院認為，旅客跟台鐵間的運送契約，屬於私法關係，司機並不是基於國家機關的地位，來行使公法上職務。台鐵既然已經依照民法第188條的規定來賠償旅客，就沒有再類推適用國家賠償法規的情況，而割裂適用法律。

此外，二審法院也認為普悠瑪事故的肇事原因是司機超速行駛及關閉ATP系統，司機應該負擔侵權行為損害賠償責任，主風泵故障並不是事故的主要原因。

這個案子尚未確定，司機還可以上訴第三審，後續我們再持續關注。

▼二審法院認為普悠瑪事故的肇事原因是司機超速行駛及關閉ATP系統，司機應該負擔侵權行為損害賠償責任。（圖資料照／記者游芳男攝，下同）

▲▼18人罹難、267人傷的普悠瑪案　宜蘭地檢6日將重大說明？！。（圖資料照／記者游芳男攝，下同）

►►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多

●本文獲授權，轉載自「一起讀判決」 以上言論不代表本網立場，歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

  熱門點閱》

►全世界屏息以待　美國新總統的烏克蘭考卷

►從失手波波女醫　看台灣「無照律師」怪現象

►川普新團隊出爐！　盧比歐任國務卿＋其他爭議任命

►阿堂鹹粥又漲價了！　台南美食的後繼危機

投稿
申訴
一起讀判決專欄

一起讀判決專欄 一起讀判決

介紹判決、法學論文的粉專

一起讀判決最新文章

more

一起讀判決／為什麼逆轉？　二審改判普悠瑪司機應賠償..

一起讀判決／看懂颱風假與居家上班的相關法律規定

一起讀判決／立法院調查權的行使　發生爭議怎麼辦？

柯文哲無保請回　犯罪嫌疑重大關鍵在「明知故犯」

一起讀判決／要求提撥全部符合退休資格勞工退休準備金..

關鍵字: 一起讀判決 雲論 台鐵 普悠瑪 國賠 民法

分享給朋友：

追蹤我們：

加入雲論，掌握更多最新觀點！
最新評論
國際火線／抗中特攻隊大集合：川普要跟中國開幹？
川普重返白宮後　中華民國的國防預算可能會增加多少
一起讀判決／為什麼逆轉？　二審改判普悠瑪司機應賠償..
新青安2026退場　搶貸潮再現？專家預測房價與租金..
李家儂／延與不延之間：國土計畫法審查的兩難抉擇

推薦閱讀

回不去了！　民眾黨的光頭黨主席

不按牌理出牌　台灣不要成為川普的政治足球

新青安2026退場　搶貸潮再現？專家預測房價與租金..

一起讀判決／為什麼逆轉？　二審改判普悠瑪司機應賠償..

璩美鳳控柯文哲性騷　23年前震驚全台「非常光碟」再..

李家儂／延與不延之間：國土計畫法審查的兩難抉擇

稅審法草案公聽會　我思我見

川普重返白宮後　中華民國的國防預算可能會增加多少

從失手波波女醫　看台灣「無照律師」怪現象

【H的感情學分班】畢書盡交往八年分手後半年就結婚　..

相關文章

鐵道迷瘋搶！台鐵EMU3000型「N規模型」直逼萬元　百套半小時掃光

鐵道迷瘋搶！台鐵EMU3000型「N規模型」直逼萬元　百套半小時掃光

台鐵攜手日本株式會社関水金屬KATO公司，推出EMU3000型N規模型，今上午首次限量100套開賣，每套12輛售價1萬800元，今首賣每套特..

8小時前

鳳鳴臨時站將啟用　台鐵11／27起「172列車改點」

鳳鳴臨時站將啟用　台鐵11／27起「172列車改點」

新青安2026退場　搶貸潮再現？專家預測房價與租金走勢

新青安2026退場　搶貸潮再現？專家預測房價與租金走勢

李家儂／延與不延之間：國土計畫法審查的兩難抉擇

李家儂／延與不延之間：國土計畫法審查的兩難抉擇

台鐵今全天正常行駛　僅藍皮解憂號觀光列車停駛

台鐵今全天正常行駛　僅藍皮解憂號觀光列車停駛

讀者迴響

行動法庭

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

回不去了！　民眾黨的光頭黨主席

回不去了！　民眾黨的光頭黨主席

不按牌理出牌　台灣不要成為川普..

新青安2026退場　搶貸潮再現..

一起讀判決／為什麼逆轉？　二審..

璩美鳳控柯文哲性騷　23年前震..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面