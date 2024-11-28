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棒球也能讓人決定離婚？　陳傑憲拿冠軍帶小孩、你卻叫我買啤酒

我們想讓你知道…「律師，我希望你可以幫我提告離婚。」聽完這段話，只覺得，原來棒球也能讓老婆決定要離婚，看完傑憲，恐怕婚姻關係，也不能讓愛你的心超出了界線，否則，那條最後的導火線，隨時都可能會出現。

▲▼陳傑憲 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲陳傑憲 。（圖／翻攝ＩＧ）

● 呂秋遠／律師

「律師，我希望你可以幫我提告離婚。」「喔？為什麼？」我問。「其實我已經思考這個議題很久了，直到昨天看完棒球比賽以後，我才下定決心應該要處理他跟我的關係。」她淡淡的說。

「你是說昨天的台灣與日本的比賽嗎？怎麼了？難道你們是為了支持哪一隊而吵架？」我覺得非常不可思議，畢竟有人為了政治立場而分手，可以理解，但真的有人會為了支持日本隊而跟另一半吵架？

「不是這樣的。他昨天出去一整天，也沒說去哪裡。晚上難得準時回來，只為了看棒球。當時，我沒認真看，因為一堆家事還沒弄完。但是，他看得聚精會神。最後我們贏了，他非常開心。我記得，比賽結束的時候，我在廚房。他不斷叫老婆，問我啤酒有沒有買、冰箱裡還有沒有小菜。

「我有點不高興，因為他最近都在假日出門，而且總是會刻意打扮，問他去哪，也不願意說。我跟他說，沒準備，他竟然很不開心，問我為什麼不幫他弄好，晚上明明就有很重要的棒球比賽。」

「我說，為什麼你出去玩了一天，我還得要幫你準備什麼？」她說著說著，怒氣上來了，「我轉身回廚房，繼續洗碗。他又在客廳大呼小叫，叫我可不可以去幫他到樓下的便利商店買啤酒。我生氣了，因為孩子正在哭。於是我請他顧一下小孩，我下去買。整天他都不在，安撫一下孩子總可以吧？」

「你知道他說什麼嗎？」她不給我機會回答，繼續自顧自的說，「他竟然說，我在外面跟朋友累了一天，小孩也不喜歡跟我，你就不能帶他下去買嗎？」

「晚上，我看了一下網路上的影片，偶然看到了打出全壘打的陳傑憲，是叫這個名字沒錯吧？他拿到冠軍時，不斷的叫老婆、老婆，希望找到她一起來分享冠軍的喜悅。後來，我又看到他在聚餐的時候抱著小孩，孩子睡在他的懷裡。我最後的理智線就斷裂了。」

「雖然說，老公總是別人的好。但是，對比陳傑憲的行為，我覺得他根本就是渣。他只會在指使我做事的時候叫我老婆，我也在上班耶！憑什麼我就得要無條件的幫他打理這一切，他拿到公司的業績獎金的時候，也只會找朋友去喝酒，什麼時候會叫老婆？」「累？他有陳傑憲拿到世界冠軍累嗎？人家累，還知道帶小孩，他累，只會叫我去買啤酒？」

聽完這段話，我只覺得，原來棒球也能讓老婆決定要離婚，雖說他們的主因一定不是只有這樣，但是，看完傑憲，恐怕婚姻關係，也不能讓愛你的心超出了界線，否則，那條最後的導火線，隨時都可能會出現。

▼陳傑憲。（圖／記者林敬旻攝）

▲12強中華隊前進東京，隊長陳傑憲行前受訪。（圖／記者林敬旻攝）

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以職業來看，我是律師、助理教授、廣播節目主持人、作家。不過我的目標是當一個善良的人。

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關鍵字: 呂秋遠 雲論 陳傑憲 12強 離婚

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