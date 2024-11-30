ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

川普的MAGA政策　將如何影響「電動車」市場未來？

我們想讓你知道…川普的環境和能源政策將對美國的電動車市場產生深遠影響。儘管存在一些不確定性，但電動車市場的成長潛力依然存在。

▲▼SpaceX第6次點火試射，川普特地到場與馬斯克同框觀摩。（圖／路透）

▲特斯拉CEO馬斯克、美國總統川普。（圖／路透）

● 蔡鎤銘／淡江大學財務金融學系兼任教授

隨著全球對於氣候變化和可持續發展的重視，電動車（EV）市場的快速成長已成為各國政府和企業關注的焦點。然而，隨著川普（Donald Trump）在2024年美國總統選舉中重返政壇，其環境和能源政策的走向將對電動車市場的未來產生深遠影響。本文將探討川普政府的政策可能如何影響電動車的發展，並參考相關數據和報告，分析在「MAGA」政策下，電動車市場的機遇和挑戰。

MAGA政策是指「Make America Great Again」（讓美國再次偉大）這一口號下的政策與理念，最初由川普在2016年總統選舉期間提出。這一政策主張的核心可以概括為以下幾個方面，首先，推動美國經濟的成長，強調製造業的回流，支持本土企業，促進就業機會，減少對外國商品的依賴；其次，強調重新談判貿易協定，反對不公平的貿易行為，以保護美國工人和企業的利益；再次，推動更加嚴格的移民政策，強調國家安全和邊境控制；此外，支持傳統能源的開採，反對過度的環保法規，以促進能源獨立和經濟成長；最後，強調「美國優先」的外交政策，重視美國的國家利益。

在這種背景下，川普的環境政策將如何影響電動車市場成為一個值得關注的問題。儘管川普可能會撤回過去的環保規範，但如果其政策被視為對「MAGA」運動有利，則可能會重新擴大對電動車的支持。

川普的環境政策　電動車市場的未來

川普在競選活動中表達了對於環保政策的懷疑，特別是針對拜登（Joe Biden）政府所推行的「綠色新政」和2030年電動車銷售佔比達到50%的目標。他曾表示將終止電動車的義務化政策，並對電動車補助進行檢討。這一政策表明，川普可能會減少對電動車的支持，從而影響其市場成長。

然而，川普同時也表示對電動車的支持，甚至在某些場合中表示「我喜歡電動車」。這樣的矛盾立場使得其政策的具體走向難以預測。根據第一生命經濟研究所的報告，儘管川普可能會撤回過去的環保規範，但如果其政策被視為對「MAGA」運動有利，則可能會重新擴大對電動車的支持。

根據報告，全球最大的汽車市場—中國大陸和美國的電動車市場佔有率仍在穩步成長。即使在川普的政策下，電動車的轉型和普及仍然是全球的趨勢。在這種背景下，川普的環境政策實際上可能會促進電動車的發展，尤其是在他認為這對美國經濟有利的情況下。

▼儘管川普可能撤回過去環保規範，但如果其政策被視為對「MAGA」運動有利，則可能會重新擴大對電動車的支持。（圖／記者林鼎智攝）

▲特斯拉Model Y實車展示。（圖／記者林鼎智攝）

電動車市場的成長挑戰

根據日本總合研究所的報告，電動車市場在面臨成長放緩的挑戰，主要因素包括政府補助的縮減和市場需求的變化。報告指出，隨著電動車的普及，早期採用者逐漸轉向大眾市場，這也意味著市場的成長速度會有所減緩。2023年到2025年的年均成長率預計將下降至22.9%，而2025年到2030年則進一步減少至14.4%。這顯示出電動車市場在短期內可能會面對成長瓶頸。

此外，根據國際能源署（IEA）的預測，電動車的銷售佔比在2023年達到18%，但在隨後的幾年中，由於充電基礎設施的不足和電池技術的發展緩慢，市場成長的動力似乎正在減弱。在此背景下，川普的政策如對環保法規的放鬆，可能會在短期內對電動車市場造成一定的負面影響。

▼電動車市場在面臨成長放緩的挑戰，主要因素包括政府補助的縮減和市場需求的變化。（圖／達志影像／美聯社）

特斯拉70萬平價電動車年底大陸將試產　原型車進入測試階段（圖／達志影像／美聯社）

中國大陸市場的影響

大陸作為全球最大的電動車市場，其政策走向對全球市場有著重要影響。根據報告，大陸在2024年10月的電動車銷售達到143萬輛，同比成長49.6%。這顯示出，即使在全球市場面臨挑戰的情況下，大陸的電動車市場依然保持強勁成長。大陸政府已經開始重新推出針對電動車的補貼政策，以刺激消費者購買電動車，這對於全球電動車市場的復甦至關重要。

如果川普政府選擇放鬆對電動車的支持，那麼美國將可能在全球電動車競爭中落後於大陸。根據第一生命經濟研究所的觀察，歐洲和日本的車廠在電動車市場中的競爭力相對較強，這意味著在全球電動車市場的競爭中，這些車廠需要更加積極地應對，以避免被大陸和美國拉開距離。

政策的預測與展望

川普的當選可能會使美國的氣候變化政策發生顯著變化，但這不一定會完全阻止電動車市場的成長。根據報告，川普政府可能會推動石油和天然氣的生產，這會在短期內影響電動車的需求，但長期而言，電動車的發展仍然是全球的趨勢。

此外，隨著技術的進步和消費者對於環保的意識提升，電動車的市場潛力依然巨大。根據IEA的預測，儘管成長速度放緩，但電動車的市場需求在未來幾年內仍有望持續成長。

在這樣的市場背景下，無論川普的政策如何調整，歐洲和日本的車廠應該積極尋求與國際市場接軌的機會，加強對電動車技術的研發，以便在未來的市場競爭中佔據有利地位。

結語

總體而言，川普的環境和能源政策將對美國的電動車市場產生深遠影響。儘管存在一些不確定性，但電動車市場的成長潛力依然存在。大陸市場的強勁成長和技術進步將推動全球電動車市場的發展。在此情況下，歐洲和日本的車廠需要抓住機遇，加強技術研發和市場布局，以應對未來的挑戰和競爭。電動車的未來，無論在川普的政策下，依然充滿可能性。

▼川普的環境和能源政策將對美國的電動車市場產生深遠影響。儘管存在一些不確定性，但電動車市場的成長潛力依然存在。 （圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）。（圖／達志影像／美聯社）

  ►►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

  熱門點閱》

►台鹽前董座陳啓昱突投案　菊系人馬接連翻車引討論

►棒球也能讓人決定離婚？　陳傑憲拿冠軍帶小孩、你卻叫我買啤酒

►中華隊員不屈無懼的野性　是台灣人應該有的樣子

►中華隊話題選手TOP10！　「台灣英雄」IG一次看

投稿
申訴
蔡鎤銘

蔡鎤銘 蔡鎤銘

曾獲金融研訓院校園黑客松大學組金獎指導教授、第二屆行政院終身學習楷模。現任淡江大學財務金融系兼任教授／兩岸金融研究中心國際事務召集人、台北張老師基金會副主任委員。

蔡鎤銘最新文章

more

川普的MAGA政策　將如何影響「電動車」市場未來？

美國否決「加薩停火決議」　背後的政治與人道主義考量

川普上台徹底顛覆美對烏政策？　遠程導彈成博弈焦點

俄烏戰爭將如何發展？　深入解析未來走向

美國民主黨正處於十字路口　對川普重返白宮的思考

關鍵字: 蔡鎤銘 雲論 川普 電動車 能源政策 美國 MAGA

分享給朋友：

追蹤我們：

加入雲論，掌握更多最新觀點！
最新評論
川普的MAGA政策　將如何影響「電動車」市場未來？
川普迅速出擊　台灣準備好了嗎？
撲火而不助燃！　海基會董事長吳豊山可以尾巴搖狗
從「黑象事件」走到台灣奪冠　球迷只希望簽賭別再染指..
為何地方政府總哭窮？　25年不變《財劃法》怎麼修？

推薦閱讀

川普迅速出擊　台灣準備好了嗎？

川普的MAGA政策　將如何影響「電動車」市場未來？

中華隊奪冠吃壽司不厚道！　慶功吃「羊羹」才更尊敬對..

撲火而不助燃！　海基會董事長吳豊山可以尾巴搖狗

日本棒球之所以難以超越　原因在此！

從「黑象事件」走到台灣奪冠　球迷只希望簽賭別再染指..

遭中華隊狙擊的日本投手　貨真價實的王牌「戶鄉翔征」

12強台灣隊休息區　那位亞洲傳奇「王建民」

《後宮甄嬛傳》之20／觀察果郡王、果親王的狡猾手段

【H的感情學分班】畢書盡交往八年分手後半年就結婚　..

相關文章

川普迅速出擊　台灣準備好了嗎？

川普迅速出擊　台灣準備好了嗎？

最近台灣股市走跌，市場普遍認為主因之一是美國總統當選人川普(Donald J. Trump)在本週一透過他的社群平台Truth Social..

8小時前

川普「肆無忌憚」抗中　賈慶國：大陸應丟掉幻想、準備鬥爭！

川普「肆無忌憚」抗中　賈慶國：大陸應丟掉幻想、準備鬥爭！

撲火而不助燃！　海基會董事長吳豊山可以尾巴搖狗

撲火而不助燃！　海基會董事長吳豊山可以尾巴搖狗

「川普就職前」台海局勢恐升溫！北京秀武力　迫使美國新政府退縮

「川普就職前」台海局勢恐升溫！北京秀武力　迫使美國新政府退縮

川普祭關稅！長榮航看影響不大　台灣需加強基礎建設拚轉運中心

川普祭關稅！長榮航看影響不大　台灣需加強基礎建設拚轉運中心

讀者迴響

行動法庭

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

川普迅速出擊　台灣準備好了嗎？

川普迅速出擊　台灣準備好了嗎？

川普的MAGA政策　將如何影響..

中華隊奪冠吃壽司不厚道！　慶功..

撲火而不助燃！　海基會董事長吳..

日本棒球之所以難以超越　原因在..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面