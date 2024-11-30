川普的MAGA政策　將如何影響「電動車」市場未來？

▲特斯拉CEO馬斯克、美國總統川普。（圖／路透）

● 蔡鎤銘／淡江大學財務金融學系兼任教授

隨著全球對於氣候變化和可持續發展的重視，電動車（EV）市場的快速成長已成為各國政府和企業關注的焦點。然而，隨著川普（Donald Trump）在2024年美國總統選舉中重返政壇，其環境和能源政策的走向將對電動車市場的未來產生深遠影響。本文將探討川普政府的政策可能如何影響電動車的發展，並參考相關數據和報告，分析在「MAGA」政策下，電動車市場的機遇和挑戰。

MAGA政策是指「Make America Great Again」（讓美國再次偉大）這一口號下的政策與理念，最初由川普在2016年總統選舉期間提出。這一政策主張的核心可以概括為以下幾個方面，首先，推動美國經濟的成長，強調製造業的回流，支持本土企業，促進就業機會，減少對外國商品的依賴；其次，強調重新談判貿易協定，反對不公平的貿易行為，以保護美國工人和企業的利益；再次，推動更加嚴格的移民政策，強調國家安全和邊境控制；此外，支持傳統能源的開採，反對過度的環保法規，以促進能源獨立和經濟成長；最後，強調「美國優先」的外交政策，重視美國的國家利益。

在這種背景下，川普的環境政策將如何影響電動車市場成為一個值得關注的問題。儘管川普可能會撤回過去的環保規範，但如果其政策被視為對「MAGA」運動有利，則可能會重新擴大對電動車的支持。

川普的環境政策 電動車市場的未來

川普在競選活動中表達了對於環保政策的懷疑，特別是針對拜登（Joe Biden）政府所推行的「綠色新政」和2030年電動車銷售佔比達到50%的目標。他曾表示將終止電動車的義務化政策，並對電動車補助進行檢討。這一政策表明，川普可能會減少對電動車的支持，從而影響其市場成長。

然而，川普同時也表示對電動車的支持，甚至在某些場合中表示「我喜歡電動車」。這樣的矛盾立場使得其政策的具體走向難以預測。根據第一生命經濟研究所的報告，儘管川普可能會撤回過去的環保規範，但如果其政策被視為對「MAGA」運動有利，則可能會重新擴大對電動車的支持。

根據報告，全球最大的汽車市場—中國大陸和美國的電動車市場佔有率仍在穩步成長。即使在川普的政策下，電動車的轉型和普及仍然是全球的趨勢。在這種背景下，川普的環境政策實際上可能會促進電動車的發展，尤其是在他認為這對美國經濟有利的情況下。

▼儘管川普可能撤回過去環保規範，但如果其政策被視為對「MAGA」運動有利，則可能會重新擴大對電動車的支持。（圖／記者林鼎智攝）

電動車市場的成長挑戰

根據日本總合研究所的報告，電動車市場在面臨成長放緩的挑戰，主要因素包括政府補助的縮減和市場需求的變化。報告指出，隨著電動車的普及，早期採用者逐漸轉向大眾市場，這也意味著市場的成長速度會有所減緩。2023年到2025年的年均成長率預計將下降至22.9%，而2025年到2030年則進一步減少至14.4%。這顯示出電動車市場在短期內可能會面對成長瓶頸。

此外，根據國際能源署（IEA）的預測，電動車的銷售佔比在2023年達到18%，但在隨後的幾年中，由於充電基礎設施的不足和電池技術的發展緩慢，市場成長的動力似乎正在減弱。在此背景下，川普的政策如對環保法規的放鬆，可能會在短期內對電動車市場造成一定的負面影響。

▼電動車市場在面臨成長放緩的挑戰，主要因素包括政府補助的縮減和市場需求的變化。（圖／達志影像／美聯社）

中國大陸市場的影響

大陸作為全球最大的電動車市場，其政策走向對全球市場有著重要影響。根據報告，大陸在2024年10月的電動車銷售達到143萬輛，同比成長49.6%。這顯示出，即使在全球市場面臨挑戰的情況下，大陸的電動車市場依然保持強勁成長。大陸政府已經開始重新推出針對電動車的補貼政策，以刺激消費者購買電動車，這對於全球電動車市場的復甦至關重要。

如果川普政府選擇放鬆對電動車的支持，那麼美國將可能在全球電動車競爭中落後於大陸。根據第一生命經濟研究所的觀察，歐洲和日本的車廠在電動車市場中的競爭力相對較強，這意味著在全球電動車市場的競爭中，這些車廠需要更加積極地應對，以避免被大陸和美國拉開距離。

政策的預測與展望

川普的當選可能會使美國的氣候變化政策發生顯著變化，但這不一定會完全阻止電動車市場的成長。根據報告，川普政府可能會推動石油和天然氣的生產，這會在短期內影響電動車的需求，但長期而言，電動車的發展仍然是全球的趨勢。

此外，隨著技術的進步和消費者對於環保的意識提升，電動車的市場潛力依然巨大。根據IEA的預測，儘管成長速度放緩，但電動車的市場需求在未來幾年內仍有望持續成長。

在這樣的市場背景下，無論川普的政策如何調整，歐洲和日本的車廠應該積極尋求與國際市場接軌的機會，加強對電動車技術的研發，以便在未來的市場競爭中佔據有利地位。

結語

總體而言，川普的環境和能源政策將對美國的電動車市場產生深遠影響。儘管存在一些不確定性，但電動車市場的成長潛力依然存在。大陸市場的強勁成長和技術進步將推動全球電動車市場的發展。在此情況下，歐洲和日本的車廠需要抓住機遇，加強技術研發和市場布局，以應對未來的挑戰和競爭。電動車的未來，無論在川普的政策下，依然充滿可能性。

▼川普的環境和能源政策將對美國的電動車市場產生深遠影響。儘管存在一些不確定性，但電動車市場的成長潛力依然存在。 （圖／達志影像／美聯社）

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