一起讀判決／南韓最短命戒嚴　關鍵155分鐘

▲宣布戒嚴至國會議決結束僅經歷155分鐘，而尹錫悅總統也於凌晨3點30分宣布解嚴，創下史上最短戒嚴的歷史。（圖／路透社）

● 作者／一起讀判決 何宜珊

12月3日南韓總統尹錫悅於韓國時間（下同）晚上10點25分宣布戒嚴，1小時後設立在戒嚴區域內統管行政、司法事務的戒嚴司，並頒布戒嚴法令。國會於凌晨1點旋即召開要求解嚴的議決程序，隨後以國會出席議員190票全數通過反對戒嚴，吹熄這場戒嚴令的硝煙。

從宣布戒嚴至國會議決結束僅經歷155分鐘，而尹錫悅總統也於凌晨3點30分宣布解嚴，創下史上最短戒嚴的歷史。

戒嚴內容為何？

1、禁止一切政治活動，包括國會、地方議會、政黨的及集會、結社和示威活動。

2、禁止任何否認或企圖推翻自由民主制度的行為，禁止假新聞、操縱輿論和虛假宣傳。

3、所有媒體和出版物均受戒嚴控制。

4、禁止罷工、破壞和煽動社會混亂的集會活動。

5、所有罷工或離開醫療場的醫務人員，包括居民，必須在48小時內返回正常崗位，忠實工作，如有違法行為，將按照戒嚴法進行處罰。

6、良好的普通公民，除反國家勢力等顛覆勢力外，應採取措施盡量減少對日常生活帶來的不便。

南韓總統為何會發布戒嚴？

南韓距離上次發布戒嚴也已經過45年的歲月，早已步入民主體制的國家中，為何又會再重啟戒嚴？

南韓於1949年制訂戒嚴法，總統發布戒嚴的依據由戒嚴法及憲法而來，戒嚴法第2條第1項規定國家於非常時期、交戰時期可發布戒嚴令，或當社會有正在惡化的動亂，或司法機能無法有效運作時，可依軍事需求或因維持公共秩序等理由宣布戒嚴；又依同條第6項規定，戒嚴也可透過國防部長官或行政安全部長官判斷情形，透過總理向總統建議發布。

南韓憲法第77條第1項賦予總統在戰時、事變等非常時期，若有需動用軍事力量維持公共安寧秩序的必要時，可依法發布戒嚴。

尹錫悅總統在談話中提及，現南韓正陷入司法及行政機能被癱瘓的情形，不僅法官遭脅迫、多位檢察官、行安部長官、國防長官、防統委員長等公務員被彈劾，此外，國家用於防治毒品犯罪、維持民生的預算也被削減，將影響國家基本運作，目前國家已陷於立刻崩毀也不意外的困境，同時北韓又以開發核武器等軍事威脅營造國民的不安感，需重振、守護自由體制的大韓民國，以避免讓國家陷入亡國危機，為遏止社會動亂及犯罪發生，也必須加強軍警守備。

綜合以上國安及社會問題決定頒布戒嚴令。

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國會如何阻止戒嚴令？

依南韓憲法第77條第4項及戒嚴法第4條第1項，總統在宣布戒嚴後須馬上通報國會議員，以審查戒嚴的合理性及必要性，依照南韓憲法第77條第5項規定，需要「全體」國會議員過半數同意，才可解除戒嚴。

南韓國會共有300位國會議員，門檻是151位同意，而這次的南韓解嚴議決有190名出席、190名同意，已通過要求總統解嚴的門檻。

南韓是否有過戒嚴的先例？

南韓在1949年制訂戒嚴法後，在韓戰、419革命、516軍事政變、十月維新等事件中都有過頒布戒嚴的先例。朴正熙遇刺後由總理崔圭夏代理總統，發布戒嚴令，後續，歷史上有名的光州事件就是在此時發生，當時因戒嚴令發布而在各地引發示威活動，當時軍隊在光州全南大學學生抗議戒嚴令的集會中，發動武力鎮壓並封鎖消息，導致大量死傷，成為南韓政治歷史上的一處黑暗角落。

▼南韓在1949年制訂戒嚴法後，在韓戰、419革命、516軍事政變、十月維新等事件中都有過頒布戒嚴的先例。（圖／達志影像／美聯社）

與台灣戒嚴法比較

我們在1949年5月20日開始戒嚴時期，維持了38年之久。相較於韓國戒嚴法有許多不同之處，我國法僅明文於戰爭、叛亂時始可發布戒嚴令。總統須經行政院會議的議決、立法院通過，而宣告戒嚴。

當情勢緊急時，總統雖然可以經行政院的呈請，而宣告戒嚴，但應於一個月內提交立法院追認。

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