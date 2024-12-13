「寂寞」與「擔心沒錢」　老年人真的都比較容易騙嗎？

熟齡詐騙這種事，最近又因為新聞而引起比較多人重視，第一個事件，是台中有一名70多歲的退休女醫師獨居多年，日前遇上詐騙集團以假檢警手法騙取財產，損失高達7,300萬元。這個集團先騙走她4,700萬元現金，隨後再誘導她質押名下7棟房產，取得2,600萬元借款。

第二個事件則是譚艾珍，詐騙集團扮成冒牌員警，謊稱她涉及毒品案，需要她協助，被騙走了98萬；第2次臨櫃提款時，警方成功攔截而且逮捕車手。

老年人 真的比較容易騙嗎？

一般來說，被騙，不外乎就是感情與賺錢兩種因素，在這兩個部分，老人家確實比較上當。

首先，是感情詐騙。過程大概是這樣的，會有神奇的、會講彆扭的中文但事業有成的外國工程師、將軍、戰地醫師、總裁，喪偶但有小孩，跟這位芳心寂寞的已婚太太或單身小姐搭訕。

接著，就是一連串的聊天，有時候甚至每天長達幾小時，早安、午安、晚安不間斷，寶貝、愛你、老婆也一直叫。有些不懂英文的老人家，甚至會為了愛，去學習使用翻譯軟體跟對方對話。

經過一段時間後，可能是幾天、幾周，對方就會突然發生工作上的意外，例如將軍要來台灣，飛機沒錢買油料、戰地醫生被俘虜，需要贖金、工程師在地中海的油井爆炸，需要維修費、總裁突然被背叛，需要大筆資金周轉。

這時候，你的寶貝需要你，你要不要給錢？給啊！給了以後，他就會飛來台灣跟我結婚，幹嘛不給？等等，你還有老公，這怎麼辦？隨便！他才是我的真愛，辣個男人，沒用了。

詐騙集團不知道哪來的神通，會給我們台灣或是越南、柬埔寨的匯款帳號，還會交代我們不能跟任何人說，因為這是秘密任務，你不想害寶貝死在阿富汗吧？以後你就是將軍夫人了，快去匯款，越早匯，老公越早來見你。有時候竟然還能請到台灣的年輕人跟我們約在麥當勞取款，他會幫我們匯款。

沒錢了，怎麼辦？這時候，他會幫我們找到某位代書或金主，讓我們去借款，但是要房屋抵押。當然，這件事不能講，連辦理印鑑證明的戶政人員、辦理抵押權的地政人員，幫我們匯款的銀行人員，通通不能說，等到抵押手續辦好以後，我們匯款出去，還是等不到對方來台灣，我們再也匯不出任何錢之後，對方就突然消失。

抵押當然有效，無法還錢，那就拍賣吧！

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長輩也會為了錢 掉入陷阱

第二種情況，是為了錢。會有自稱是公司內部高階主管的人，突然向長輩推薦，有私下管道可以用便宜的價錢買到台積電股票。這位主管，會給長輩偽造的公司名片，電話也是假的，怎麼打都是到詐騙集團的總部裡。主管承諾，一旦賺到錢，會幫他賣掉，大賺一筆，別擔心。

因為時間很緊迫，金額也龐大，所以他會請長輩直接跟代書跟金主聯繫，把房子設定抵押權，他們會借錢給長輩。接著，當長輩借到錢，把錢交給主管，主管就再也聯繫不到，無法還錢，房子就會被拍賣。

或者是，會有人密長輩，「兒女賺錢好辛苦，想要把退休金做最大效益投資嗎？」、「房子是死的、資金是活的，拿來投資股市，現在最好！」，長輩基於想要多賺點錢，就會跟著指示，加入股票投資群組，裡面好不熱鬧。會有非常厲害的股海明燈老師，免費幫大家提供買股資訊。會有不同的同學說自己跟了老師，在很短時間裏賺了多少錢。

大家都賺這麼多錢，心裡當然躍躍欲試。老師會特別關照長輩，讓他們加入一對一服務，會有專員指引長輩購買特定股票，但是要匯款到特定帳號，還會請長輩不要告訴別人。

一開始，都會賺錢，接著就會請長輩拿房子去貸款，還是一樣會安排特定代書或金主設定抵押權，最後又是崩盤，所有金錢血本無歸，房子也被金主拍賣。

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這麼多案例 給了什麼啟示？

1.長輩被騙，有些是寂寞。所以，多關心長輩，或者是自己的配偶，別讓詐騙集團比我們對另一半或是爸媽還更熟。

2.長輩被騙，有些是為了證明自己還能賺錢、還有用。所以，要讓自己爸媽知道，我們不會跟他們要錢，他們只要平安，一切就是福氣，既然都退休了，就別老是想要賺錢了。

3.要給爸媽一個觀念：這麼好的賺錢機會，他們自己賺就好，人家沒有必要給你。你跟他們非親非故，人家為什麼要讓你賺錢？所以如果老師說可以賺一筆，肯定是賺你一筆，不是讓你賺一筆，

4.群組裡的同學，絕大部分都是撒哭拉（Sakura），也就是詐騙集團的同夥。他們說賺錢，都是假的！遇到這種群組，趕快逃跑退出就好。

5.如果有人叫你借錢不要說、給錢不要講，是詐騙的可能性就會很高，因為他們就是不想讓你跟外界接觸。人在想要賺錢的時候，就會智商下降，所以他們只是想要阻撓長輩跟外界的接觸而已。

6.關於大額提款或轉帳，銀行都會有「關懷問候」，自己不說實話，或是明明銀行行員都警告了，還是執迷不悟往前衝，這真的很麻煩。但是，這可以在銀行或是地政事務所註記，只要設定抵押或是大額提款轉帳，要通知家屬，請記得去做。

7.幫助長輩的手機裝設來電過濾，只要是不明來電、詐騙來電，一律封鎖。如果是市話，設定常用的家人號碼，提醒除了家人以外，不要主動接聽。

8.代書或金主雖然是詐騙集團幫忙找的，但是不容易被當作共犯，他們往往會說，自己也拿錢出來借款，什麼用途他們也不知道，所以最後房子還是會被拍賣。因此，去地政事務所設定通知，是最好的方法。

9.長輩有失智的前兆，提早做監護宣告或是輔助宣告，至少可以讓長輩要做任何法律行為時，都要經過輔佐人或監護人同意。

10.貪婪會讓人智商下降，想賺錢是正常的，但是請務必記得，擋你匯款付錢的人，不一定是壞人，想讓你賺錢的人，先想想他為何要這麼幫你，為何不自己賺。

「寂寞」與「擔心沒錢」，是老人家最擔心的事情，不要只是罵他笨，而是想想，要怎麼讓這些心魔消失，否則永遠都會有新的詐騙手段出現，也都會有新的受害者。

▼「寂寞」與「擔心沒錢」，是老人家最擔心的事情，不要只是罵他笨，要怎麼讓這些心魔消失，否則永遠都會有新的詐騙手段出現。（圖／資料照）

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