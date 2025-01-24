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多面向防範「數位時代詐騙」　刻不容緩

我們想讓你知道…為有效防範詐騙行為，個人、社會與政府需投入更多資源與努力。透過多面向防護與合作，讓大眾在數位世界中保有財產與身心安全。

▲Gogoloook發布2022年度詐騙報告全篇，發現台灣、韓國人均詐騙電話/簡訊辨識量下滑。（圖／gogolook提供）

▲在全球數位化進程中，人們對網路與通訊工具的依賴逐漸增加，詐騙行為因此蔓延且演化。（圖／gogolook提供）

●洪文玲／銘傳大學犯罪防治學系助理教授

在全球數位化進程中，人們對網路與通訊工具的依賴逐漸增加，詐騙行為因此蔓延且演化。詐騙不僅造成經濟損失，還會對受害者心理健康造成影響，因此，有效識別詐騙手法並防範風險，成為犯罪學與心理學的重要議題。

本文探討常見詐騙類型、心理誘因與防範策略，期望透過政府積極宣導與加強打詐、民間團體的配合和個人的自覺，讓未來能有更安全的數位環境。

近年常見的詐騙類型除了人與人面對面接觸、誘導之外，有很多來自電話與網路，其特徵如後。

1. 投資詐騙：以「高報酬、穩賺不賠」的論述吸引被害者，假借名人代言或偽造財務報表增加可信度。

2. 電話詐騙：詐騙者自稱政府機構或醫院人員，利用「理性選擇理論」中的心理壓力，要求被害人轉帳或提供個人資訊。

3. 網路購物詐騙：利用低價商品吸引被害者，要求提供信用卡資料或驗證碼，甚至偽裝成知名電商平臺。

4. 網路交友與感情詐騙：詐騙者透過社群軟體取得被害人信任，訴諸緊急需求要求金錢支援，具有高話術與情感操縱能力。

5. 釣魚網站與未知連結：利用電子郵件或訊息軟體散布惡意程式或木馬程式的連結，竊取個人資料或登入憑證。

詐騙利用人類心理弱點　民眾應知己知彼

雖然詐騙案件頻傳，在社會時有所聞，但民眾仍會掉入陷阱，這跟心理誘因與常見心理陷阱非常有關，以下是幾個較常見的例子。

1. 貪念心理：利用人們追求最大效益原則，提供不合理的高報酬或大幅折扣，讓被害者急於行動。

2. 害怕與焦慮詐騙者扮演權威或專家，藉由恐嚇使被害者被迫順從，這與「米爾格倫實驗」的結果一致。

3. 情感依賴：利用「情緒需求」和「關懷」取得信任，加深依賴感，使被害人失去理性判斷。

4. 誤信權威：詐騙者借用專家或名人形象降低警戒，使被害者在權威影響下接受詐騙資訊。

▼民眾會掉入陷阱，這跟心理誘因與常見心理陷阱非常有關。（示意圖／CFP）

▲▼黑客（駭客）。（示意圖／CFP）

知道詐騙來源與可能原因後，從受害者角度觀之，以下列出一些最基本的預防與應對策略，是人人都應該銘記在心的。

1. 提高警覺，三思而後行：接到不明來電或訊息時保持懷疑，不急於回覆或提供資料，核實資訊。

2. 核對身分與多重查證：確認對方身分，不依賴對方提供的聯絡方式，以降低遭遇假冒權威詐騙的風險。

3. 多方查證投資與購物資訊：對高報酬或超低價商品保持警惕，參考可信管道的資訊。

4. 切勿急於轉帳或點擊不明連結：除非對訊息來源有把握，否則不要輕易進行轉帳或下載附件。

5. 保護個人隱私：強化帳號密碼安全性，不在公開平台上透露過多個人資訊。

6. 保持更新、善用反詐騙資源：訂閱官方帳號，掌握最新詐騙資訊，參與反詐騙教育活動。

但是，俗話說百密一疏，更何況人的決策本來就會出錯，萬一發現可疑情況時，以下有三種可以參考的處理方式，助己助人。

1. 及早終止並保留證據：停止金錢往來，保留通話紀錄、訊息內容或交易憑證。
2. 通報警方與金融機構：聯繫銀行或相關機構，尋求凍結帳戶或取消交易，向警方報案。
3. 提醒親友並分享經驗：告知親友與同事，提高警覺心，減少案件發生機會。

防止詐騙　政府、社群與個人投入缺一不可

對於詐騙案，很多人都在意刑度是否過低，而同樣重要的是各方應一起營造防詐環境與積極心態。例如在家庭與教育方面，應從小培養防詐騙意識，家長和教育工作者透過教學方式讓孩子早認知警示訊號。

在職場與組織方面，學校、企業與公家機關可舉辦資安訓練，營造安全意識共享的氛圍。在網路社群與社會互助方面，可常在社群媒體或社區平台分享防範策略與案例，擴散警訊，防止詐騙重演。

詐騙的行為的探討不僅與法學、犯罪學、心理學、社會學等等相關，期望未來有更多跨領域研究深入探討詐騙行為根源，以提供更有效對策，建構完備犯罪防治機制。

詐騙者利用人性的弱點與偏差認知（如貪念、恐懼、權威依賴），技術手段與高超話術，讓被害者在短時間內失去判斷力。

為有效防範詐騙行為，個人、社會與政府需投入更多資源與努力。個人與民間社會成員要強化警覺心、資訊查證能力，政府則應加強宣導與嚴修法規，提升科技偵查能量。透過多面向防護與合作，讓大眾在數位世界中保有財產與身心安全。

▼政府則應加強宣導與嚴修法規，提升科技偵查能量，透過多面向防護與合作，讓大眾在數位世界中保有財產與身心安全。（圖／達志／示意圖）

警察、警衣、制服。（圖／達志／示意圖）

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