川普施壓「加拿大讓步取消25%電力關稅」　貿易戰升級？

▲安大略省原本計劃對輸往美國的電力徵收 25% 關稅，但川普政府隨即回應，威脅將對加拿大鋼鐵和鋁關稅提高至 50%，使得加拿大選擇讓步，宣布暫停計劃。（圖／路透）

●翁履中／美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授

安大略省原本計劃對輸往美國的電力徵收 25% 關稅，但川普政府隨即回應，威脅將對加拿大鋼鐵和鋁關稅提高至 50%，使得加拿大選擇讓步，宣布暫停這項計劃。安大略省省長道格·福特（Doug Ford）與美國商務部長霍華德·盧特尼克（Howard Lutnick）交涉後，同意撤回關稅計畫，並計劃在 4 月 2 日前與美國貿易代表會談，討論《美墨加自由貿易協定》（USMCA）的續約問題。

川普在白宮發表講話時表示，他正在考慮降低對加拿大的關稅，但也強調，如果美國未能獲得更好的貿易條件，他會毫不猶豫地將加拿大鋼鋁關稅提高至 50%。市場對這些消息做出劇烈反應，主要股指在關稅威脅出現時大跌，但在川普宣布暫停後又回升。

除了鋼鋁關稅，川普還進一步威脅，若加拿大不取消對美國乳製品的關稅，他將提高對美國進口汽車的關稅，甚至聲稱這可能「永久性關閉加拿大的汽車產業」。

此外，川普再次重申「加拿大應該成為美國的第五十一個州」，並補充說，加拿大將保留其國歌。這些言論雖然聽來戲謔，但卻反映出川普對加拿大的強硬態度，以及其在貿易談判上的極限施壓手法。

新任加拿大總理馬克·卡尼（Mark Carney）對川普的行動強烈譴責，指責美方此舉是對加拿大工人、家庭和企業的攻擊。他表示，加拿大將維持報復性關稅，直到美國展現「公平與尊重」，但在實際行動上，加拿大仍不得不選擇讓步，取消電力關稅，以避免美國更嚴厲的貿易懲罰。

▼加拿大準總理卡尼（Mark Carney）。（圖／路透）

川普的強硬與加拿大的誤判 如何與川普交手？

川普的關稅政策毫無疑問的非常具有爭議，但加拿大在選擇對抗之前，似乎低估了對手的心態。川普向來只會敬畏真正能與他抗衡的對手，對於他認為比自己弱的對象，他從來不會手下留情。在商場上，他積欠小包商工程款、壓榨小型公司，當對方試圖透過法律手段反擊，川普則是用更好的律師，在法庭上拖垮對手，逼迫小公司知難而退，最後無奈妥協。

了解川普，應該要明白，如果你沒有準備好能讓川普敬你三分的條件，那麼與川普打交道時，你必須選擇更聰明的方式！聰明的方式，絕對不是全面投降，而是在迂迴之中，讓川普在主觀動機與客觀考量後，願意少佔一點便宜。

墨西哥總統目前正走在這條道路上，他順著川普的毛摸，讓川普稍微冷靜，不會無限上綱地壓制墨西哥的貿易利益。加拿大這次的處理方式，則暴露出談判的弱點：當安大略省取消電力關稅後，川普並沒有因此罷休，而是繼續要求更多讓步。這顯示了加拿大在談判桌上的劣勢，因為一開始他們並沒有準備好能夠牽制川普的談判條件。

要硬起來，還是稱臣？在川普時代，最重要的不是情緒上的反應，而是務實的策略。要與川普交手，首要條件是確保你手上有足夠的籌碼，能讓川普慎重考慮妥協。沒有足夠籌碼的情況下，聰明的談判方式比強硬的姿態更重要。這是每個想在川普的極限施壓下存活的國家都必須理解的現實。

▼要與川普交手，首要條件是確保你手上有足夠的籌碼，能讓川普慎重考慮妥協。（圖／路透）

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