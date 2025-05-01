賴清德滿意度「死亡交叉」　大罷免正當性下滑

▲總統賴清德不滿意增加6.7％為47.3％，是就職以來的新高，滿意與不滿意出現死亡交叉。（圖／記者林敬旻攝）

●單厚之／資深媒體人

受到4月3日美國總統川普宣布對等關稅的影響，《美麗島電子報》「2025年4月國政民調」民眾對國內整體經濟現狀的正向評價大幅滑落了11.6％為31.0％，負向評價則增加了10.5％為64.4％。以往民眾對經濟現況評價的變化都在個位數，甚至只在1％~2％之間，這次變化幅度算是非常大。

川普宣布對台關稅32％遠超過外界的預期，前一天行政院長卓榮泰還要民眾「安心睡」，接著政府的對策也一變再變，無法讓民眾心安。本月賴清德總統信任度、滿意度、卓榮泰的滿意度、民進黨的好感度都全面下滑，反感大幅增加；在野黨的好感度則同步上揚。

賴清德、民進黨民調全面下滑 出現死亡交叉

上個月，大罷免的氣勢達到高點，賴清德的信任度也達到56.7％，是就職以來的次高，不信任則降到37.0％，兩者的差距接近2成。本月賴清德的信任度大幅滑落8.1％，僅剩下48.6％，不信任則增加6.0％為43.0％，兩者差距僅剩5.6個百分點。

賴清德上月的滿意度55.6％是就職以來的新高，不滿意度則為40.6％，本月滿意度大幅減少8.5％，僅剩47.1％，是除去年5月就職之初的次低；不滿意則增加6.7％為47.3％，是就職以來的新高，滿意與不滿意出現死亡交叉。

▼美麗島四月國政民調。（圖／美麗島電子報提供，下同）

卓榮泰的施政滿意度2月一度出現死亡交叉，滿意度跌到36.8％，是除去年5月就職以來的次低，不滿意39.1％則是就職以來的新高，但在3月又出現黃金交叉，滿意與不滿意的差距超過2成。

本月卓榮泰的滿意度下滑4.0％為43.4％，不滿意則增加6.9％為42.6％，兩者差距僅剩0.8％。卓榮泰滿意度下滑的幅度僅為賴清德的一半，似乎意味著民眾將大部分的責任歸咎於賴清德而非卓榮泰。

川普關稅的衝擊明顯壓過原本大罷免的熱度，也造成政治板塊的位移。上個月，G1~G3泛藍族群只剩27.9％，是賴清德就任以來的新低，而G7~G9的泛綠族群則達到48.5％，不僅是賴清德就職以來的新高，在以往也很少看到這麼高的數字。

本月G1~G3則大增8.1％為36.0％，G7~G9則減少5.0％為43.5％，藍綠板塊的差距大幅縮小。而自認泛綠的民眾也從上月的44.1％降為本月的40.0％。

從交叉分析可以看出，泛綠支持者對賴清德的信任指數只從82.6略減為81.3，泛綠對賴清德滿意的比例也只由90.2％略減為88.9％。雖然受到川普的衝擊，但綠營對賴清德的凝聚力並沒有受到太大的影響，這也是民進黨對大罷免始終沒有放手的原因。

賴清德信任度、滿意度的滑落，主要還是因為泛藍和中立選民的變化，泛藍對賴清德的信任指數從21.6降為14.3，中立選民則從48.3降為40.9；泛藍對賴清德滿意的比例從17.7％降為9.0％，中立選民滿意的比例則從41.9％降為33.0％。

雖然藍綠政治板塊出現不小的變化，但藍軍支持者對國民黨的表現顯然並不滿意，自認為是泛藍支持者的比例僅略增2.0％為22.5％，遠不及G1~G3的成長幅度，顯示藍軍支持者仍羞於表態。而自認泛綠民眾的比例則減少4.1％為40.0％。自認民眾黨支持者則大幅成長4.2％達11.7％，是自去年7月以來最高值。

民眾黨成為本月最大贏家 民眾仍對國民黨不買單

本月民眾黨的好感度大幅成長6.3％為31.5％，反感則減少6.7％為54.3％，而國民黨的整體好感度僅小幅成長2.0％為29.2％，是三黨最低，反感減少3.1％為58.1％，則是三黨最高。

泛藍對國民黨的好感度從上月的66.3％成長為70.4％，而泛綠支持者對民進黨的好感度則從90.2％小降為88.3％，民眾黨支持者對民眾黨的好感度則87.1％成長為88.9％。

過去一個月，民眾黨整體好感度成長最多、支持者表態率增加幅度最大、支持者向心力增加，是最大的贏家。民進黨雖然板塊萎縮，但支持者的凝聚力未散。反觀國民黨，即便板塊回升，但支持者羞於表態、支持者好感度回升也有限。

顯示即便關稅衝擊民進黨，但民眾對國民黨的表現也不買單。但「4月國政民調」調查期間並不包含426大遊行，在大遊行成功之後，藍軍的士氣應該會有一定的成長。

司法不被人民信賴 恐成為大罷免關鍵變數

過去一個月，檢調權力偵辦罷免連署案，接連搜索國民黨多個縣市黨部，有6成左右的民眾認為政府濫用權力、選擇性辦案、政治力介入檢調、政治力介入司法。

這樣的比例相當驚人，檢調司法不被人民信賴，勢必動搖民主的根基。從交叉分析可以看出，即便是泛綠支持者也有3成左右認同上述的說法，中間選民則有超過6成認同。國民黨426的遊行就是因北檢聲押國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹而起，檢調片面執法的印象，可能成為影響中間選民是否反對大罷免的變數。

過去一段時間有超過20所學校學生在校園擺攤收罷免連署書，民調顯示有51.8％的民眾認同是「學生的言論自由和公民活動」，甚至連泛藍支持者都有22.6％持此看法，僅36.9％認為「違反選罷法和教育中立原則」，顯示藍軍在空戰仍相當弱勢。

國民黨要守住大罷免 該思考爭取中間選民支持

在檢調聲押黃呂錦茹時，台北市長蔣萬安曾拋出倒閣說，一度成為藍軍議論的焦點。這次民調顯示，支持國民黨提不信任案與反對者幾乎相當，但問到何種方式能代表更大民意和民主時，僅34.8％民眾支持國會重選，46.5％支持罷免後補選。即便是泛藍支持者支持全面重選的也僅40.4％，支持補選的則為35.1％。

這樣的結果顯示，正如同多數民意反對大罷免，民眾也不樂見國民黨採用太過激烈的手段反制，造成更大政治的紛擾。

朱立倫在426遊行成功後喊出罷免賴清德，雖然實務上根本不可能達到，但朱立倫為了凝聚藍軍，又加碼要求國民黨所有民代權力投入二階段罷免連署，在520後全面罷賴。這種火車對撞、往深藍靠攏的做法，恐怕很難獲得中間選民的支持。

「4月國政民調」顯示，在關稅衝擊後，民進黨堅持大罷免和檢調的大搜索，增加了中間選民對民進黨的反感，而同樣沉浸在大罷免情緒中的國民黨，也沒有得到太多的好處。

在賴清德滿意度死亡交叉之後，大罷免的正當性已經大不如前，國民黨要守住大罷免，應該思考如何爭取中間選民的支持，占據道德高點和正當性，而不是逞匹夫之勇、一時之快的報復。

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