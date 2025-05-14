川普談「統一」？其實跟台灣沒有關係　因為心裡只有大國交易

▲美國總統川普在5月12日的白宮記者會中談到與中國的貿易談判時，使用了「統一」（unification）一詞，讓台北政界一度神經緊繃。（圖／路透社）

●翁履中／美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授

新聞摘要：美國總統川普在5月12日的白宮記者會中談到與中國的貿易談判時，使用了「統一」（unification）一詞，讓台北政界一度神經緊繃。由於北京長期主張「統一台灣」，川普這番話立刻在台灣社會引發疑慮。13日，美國在台協會（AIT）正式澄清，川普的發言與台灣無關，而是專指中美貿易關係的整合與深化。

川普在記者會中表示「他們（中國）同意開放中國，完全開放中國。我認為這對中國會非常好，對我們也會非常好，對於統一與和平也會很好。」這番話立刻被聯想到兩岸敏感議題。

但從整場記者會的脈絡來看，川普談的是中美市場整合，而非地緣政治議題。路透社報導指出，川普並未在記者會中提及台灣，AIT則強調，美國對台政策沒有改變。

AIT發言人強調，美國的對台政策依然根據《台灣關係法》與「一個中國政策」，並未有新方向，美國將持續依法律義務支持台灣自我防衛的能力。

報導也指出，有部分外交圈人士對川普發言引發誤解表示關切，擔憂美方是否可能出現政策鬆動。不過官方回應明確指出：川普言論所指，僅止於貿易層面。

台灣要被賣了？ 冷靜點別再自己嚇自己！

如果你了解川普，就會知道他說話時幾乎從不提台灣。不是因為台灣敏感，而是因為他根本不把台灣放在心上。所以，川普嘴裡說出「unification」，不是什麼兩岸密謀，而是單純他口語中常用的、簡化過的詞彙。

川普用的語言是「庶民語言」，簡單、直接、重複性高。他本可以說 integration（整合）、consolidation（整併），甚至 coordination（協調），但他選了「unification」，因為這個詞對他的支持者來說，更熟悉、更能聽懂。

台灣社會經常處於高度警戒，媒體過度渲染，謠言與陰謀論滿天飛。這次事件其實是一個提醒：我們應該更精準地解讀國際語境，更冷靜地理解美國政治人物的發言。尤其是像川普這樣的領導人，他講話是為了媒體效果，不是為了精準外交。

同時也要提醒台灣的政治人物，不分藍綠都不需要過度反應，看到可能可以操作的一個字詞就要討論半天。連英文主流媒體都沒什麼人在討論這句話，何必浪費口舌？

最重要的，也是台灣真正要擔心的，是川普若真要開始處理台灣問題，他不可能是透過記者會「不小心說錯詞」來表達。他會有辦法直接告訴你「我要你們做什麼」這才是他一貫的作風。

所以，聽川普講話，不能只看字面意思，而要理解他的語言風格與政治語境。不然，我們永遠會被自己嚇自己。

▼台灣真正要擔心的，是川普若真要開始處理台灣問題，他不可能是透過記者會「不小心說錯詞」來表達。（圖／路透）

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