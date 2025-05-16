川普施壓蘋果撤出印度　「美國製造」只是秀的布景？

▲川普披露曾與蘋果公司執行長提姆·庫克（Tim Cook）有過一段「不太愉快」的對話。（圖／路透）

●翁履中／美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授

美國總統川普日前在卡達訪問期間主動向媒體披露，他曾與蘋果公司執行長提姆·庫克（Tim Cook）有過一段「不太愉快」的對話，要求這家全球市值最高的科技公司停止在印度擴大生產，並將更多生產線搬回美國。川普語出驚人地表示「我對提姆說，我們對你這麼好，幫你這麼多年，你現在卻要在印度大興土木？我不希望你在印度建廠。」

蘋果「去中國化」 供應鏈轉移戰略的重大挑戰

過去幾年，因應中美貿易戰與新冠疫情造成的供應鏈不穩定，蘋果逐步將部分產線移往印度，目前已有約20%的iPhone在印度生產，預計未來幾年將提升至25%。這些裝置多數由富士康與塔塔集團負責組裝，並受到印度政府的補貼與政策支持。

川普的要求表面上是呼籲美國企業「回流」，支持美國勞工，但實際上牽涉的是美中印三邊貿易與地緣政治的精算。川普聲稱，蘋果將「提高在美國的生產」，但未說明具體承諾，而蘋果方面也未正式回應此一說法。

事實上，蘋果在美國生產的產品寥寥可數，目前僅在德州製造部分Mac Pro與伺服器設備。專家普遍認為，若要將iPhone主要生產線轉回美國，因勞工與製造成本高昂，單價可能從現行的千美元跳漲至1,500至3,500美元之譜，對於以高性價比為賣點的消費電子產品而言，幾乎等同自毀競爭力。

然而，川普一如既往地將政策與談判操作結合，他的言論除對蘋果施壓外，也被視為對印度的公開喊話。川普指稱印度是「全球關稅最高的國家之一」，同時表示，印度正考慮對美國取消所有進口稅，這無疑是向新德里施壓，藉由蘋果問題作為槓桿，要求更多經貿讓利。

白宮日前宣布將對印度商品的「互惠關稅」從26%暫時下調，至7月再做決定，也為談判留下彈性。

蘋果目前已投資於印度的半導體計畫，並與印度本地的HCL集團合資建廠。顯然，蘋果將印度視為長期策略的一環，不只是生產基地，也是未來重要市場。川普的談話，無疑將這條策略路徑推入政治博弈的前線。

▼過去幾年，因應中美貿易戰與新冠疫情造成的供應鏈不穩定，蘋果逐步將部分產線移往印度，目前已有約20%的iPhone在印度生產。（圖／達志影像／美聯社）

川普三箭齊發 展現「交易型領導人」本色

川普再度展現「交易型領導人」的本色，公開要求蘋果撤出印度，名義上是支持美國製造，實際上是三箭齊發。

第一箭，説給美國民眾聽，表現自己「為美國創造工作機會」，即使明知iPhone不可能全面美國製造，川普只要一句話，就能獲得企業為美國帶來就業。

第二箭，逼迫蘋果做出更多投資承諾，讓美國享受象徵性生產的政治紅利。

第三箭，其實是對印度喊話。你想獲得蘋果投資、享有全球供應鏈地位？那就該對美國關稅讓步，該給的回報不能少。

對蘋果來說，這就是一場公關與政策談判秀。Cook必須懂得如何與川普打交道，付出一些、展示一些、承諾一些，就能讓川普「有面子下台」，而川普有面子，一切都好辦。

這種「If you pay, you can play」的政治語言，在川普時代是跟美國政府談判的潛規則。

對印度而言，這次事件也凸顯其與美國之間日益深化但仍具不確定性的經貿關係。莫迪政府將如何回應川普的要求、是否願意取消關稅，將決定美印關係的未來走向。

台灣應從中學到的，是理解川普如何用話語製造交易空間、同時如何將看似對企業施壓的動作轉化為對國內政治的表演，以及對外國談判的壓力信號。

如果希望與川普政府互動，就不能只談理念，要談實利；不能只期待支持，要能「開出他感興趣的條件」，但又要能讓自己的利益不會被全盤捧走。

現在比任何時候都更需要理解川普，不是為了讓台灣跟美國的關係多緊密，而是為了在根本不在意小國的川普時代，能因為看見台灣跟美國有共同的利益，而願意以合作的心態聽聽台灣的聲音！

▼台灣應從中學到的，是理解川普如何用話語製造交易空間、同時如何將看似對企業施壓的動作轉化為對國內政治的表演，以及對外國談判的壓力信號。（圖／路透）

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