ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

川普施壓蘋果撤出印度　「美國製造」只是秀的布景？

我們想讓你知道…蘋果目前已投資於印度的半導體計畫，顯然，蘋果將印度視為長期策略的一環，不只是生產基地，也是未來重要市場。但川普的談話，無疑將這條策略路徑推入政治博弈的前線。

▲▼庫克攜川普視察蘋果Mac Pro組裝廠。（圖／路透）

▲川普披露曾與蘋果公司執行長提姆·庫克（Tim Cook）有過一段「不太愉快」的對話。（圖／路透）

●翁履中／美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授

美國總統川普日前在卡達訪問期間主動向媒體披露，他曾與蘋果公司執行長提姆·庫克（Tim Cook）有過一段「不太愉快」的對話，要求這家全球市值最高的科技公司停止在印度擴大生產，並將更多生產線搬回美國。川普語出驚人地表示「我對提姆說，我們對你這麼好，幫你這麼多年，你現在卻要在印度大興土木？我不希望你在印度建廠。」

蘋果「去中國化」 供應鏈轉移戰略的重大挑戰

過去幾年，因應中美貿易戰與新冠疫情造成的供應鏈不穩定，蘋果逐步將部分產線移往印度，目前已有約20%的iPhone在印度生產，預計未來幾年將提升至25%。這些裝置多數由富士康與塔塔集團負責組裝，並受到印度政府的補貼與政策支持。

川普的要求表面上是呼籲美國企業「回流」，支持美國勞工，但實際上牽涉的是美中印三邊貿易與地緣政治的精算。川普聲稱，蘋果將「提高在美國的生產」，但未說明具體承諾，而蘋果方面也未正式回應此一說法。

事實上，蘋果在美國生產的產品寥寥可數，目前僅在德州製造部分Mac Pro與伺服器設備。專家普遍認為，若要將iPhone主要生產線轉回美國，因勞工與製造成本高昂，單價可能從現行的千美元跳漲至1,500至3,500美元之譜，對於以高性價比為賣點的消費電子產品而言，幾乎等同自毀競爭力。

然而，川普一如既往地將政策與談判操作結合，他的言論除對蘋果施壓外，也被視為對印度的公開喊話。川普指稱印度是「全球關稅最高的國家之一」，同時表示，印度正考慮對美國取消所有進口稅，這無疑是向新德里施壓，藉由蘋果問題作為槓桿，要求更多經貿讓利。

白宮日前宣布將對印度商品的「互惠關稅」從26%暫時下調，至7月再做決定，也為談判留下彈性。

蘋果目前已投資於印度的半導體計畫，並與印度本地的HCL集團合資建廠。顯然，蘋果將印度視為長期策略的一環，不只是生產基地，也是未來重要市場。川普的談話，無疑將這條策略路徑推入政治博弈的前線。

▼過去幾年，因應中美貿易戰與新冠疫情造成的供應鏈不穩定，蘋果逐步將部分產線移往印度，目前已有約20%的iPhone在印度生產。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼印度國旗示意圖（圖／達志影像／美聯社）

川普三箭齊發　展現「交易型領導人」本色　

川普再度展現「交易型領導人」的本色，公開要求蘋果撤出印度，名義上是支持美國製造，實際上是三箭齊發。

第一箭，説給美國民眾聽，表現自己「為美國創造工作機會」，即使明知iPhone不可能全面美國製造，川普只要一句話，就能獲得企業為美國帶來就業。

第二箭，逼迫蘋果做出更多投資承諾，讓美國享受象徵性生產的政治紅利。

第三箭，其實是對印度喊話。你想獲得蘋果投資、享有全球供應鏈地位？那就該對美國關稅讓步，該給的回報不能少。

對蘋果來說，這就是一場公關與政策談判秀。Cook必須懂得如何與川普打交道，付出一些、展示一些、承諾一些，就能讓川普「有面子下台」，而川普有面子，一切都好辦。

這種「If you pay, you can play」的政治語言，在川普時代是跟美國政府談判的潛規則。

對印度而言，這次事件也凸顯其與美國之間日益深化但仍具不確定性的經貿關係。莫迪政府將如何回應川普的要求、是否願意取消關稅，將決定美印關係的未來走向。

台灣應從中學到的，是理解川普如何用話語製造交易空間、同時如何將看似對企業施壓的動作轉化為對國內政治的表演，以及對外國談判的壓力信號。

如果希望與川普政府互動，就不能只談理念，要談實利；不能只期待支持，要能「開出他感興趣的條件」，但又要能讓自己的利益不會被全盤捧走

現在比任何時候都更需要理解川普，不是為了讓台灣跟美國的關係多緊密，而是為了在根本不在意小國的川普時代，能因為看見台灣跟美國有共同的利益，而願意以合作的心態聽聽台灣的聲音！

▼台灣應從中學到的，是理解川普如何用話語製造交易空間、同時如何將看似對企業施壓的動作轉化為對國內政治的表演，以及對外國談判的壓力信號。（圖／路透）

▲▼美國加州洛杉磯港（Port of Los Angeles）的貨櫃與貨船。關稅，港口，航運，貿易，海運。（圖／路透）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●本文轉載自「Dennis 的全球政治筆記」以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

熱門點閱》

►大罷免是國民黨的危機和轉機　改變「萬年在野心態」將截然不同

►「中美貿易破冰」關係改善第一步？　還是長期博弈的序幕

►迎接機器人時代來臨！　將重新思考何謂「人類工作」價值

►前後任全球首富為了窮人開罵　馬斯克、比爾蓋茲槓上了！

投稿
申訴
翁履中專欄

翁履中專欄 翁履中

旅美政治學者，希望以不分黨派的中間觀點，連結學術研究與政治現況，憑藉證據剖析時事，盼更多人能就事論事，了解到意見可以不同，但願意接納歧見的台灣才會有共同的未來。

翁履中最新文章

more

關鍵字: 翁履中 雲論 川普 印度 美國製造 蘋果

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
川普施壓蘋果撤出印度　「美國製造」只是秀的布景？
大罷免是國民黨的危機和轉機　改變「萬年在野心態」將..
國際火線／揭開川普的底牌：《狂人法則》啟示錄！
「中美貿易破冰」關係改善第一步？　還是長期博弈的序..
迎接機器人時代來臨！　將重新思考何謂「人類工作」價..

推薦閱讀

大罷免是國民黨的危機和轉機　改變「萬年在野心態」將..

「中美貿易破冰」關係改善第一步？　還是長期博弈的序..

川普施壓蘋果撤出印度　「美國製造」只是秀的布景？

一個分裂且被孤立的台灣　如何對抗中國？

迎接機器人時代來臨！　將重新思考何謂「人類工作」價..

前後任全球首富為了窮人開罵　馬斯克、比爾蓋茲槓上了..

川普提到「統一、和平」？　其實是談對中經貿、不是台..

從新國會智庫民調看總統評價對比：賴清德的警訊與馬英..

貓咪討厭的4種氣味！不避開會中毒...

眉毛濃淡性格大不同　6種眉型要小心

相關文章

美國貿易代表葛里爾訪韓出席APEC　今與南韓代表進行關稅談判

美國貿易代表葛里爾訪韓出席APEC　今與南韓代表進行關稅談判

美國貿易代表葛里爾14日抵達南韓，並預計今（16）日在濟州島與南韓產業通商資源部長安德根進行雙邊會談，是繼4月在美國華府進行2+2談判後，時..

5小時前

川普第11名金孫報到！次女蒂芬妮生下男寶　曬小腳丫照報喜

川普第11名金孫報到！次女蒂芬妮生下男寶　曬小腳丫照報喜

不跪舔川普！哈佛大學校長「自願減薪25%」　控告白宮刪預算

不跪舔川普！哈佛大學校長「自願減薪25%」　控告白宮刪預算

川普與普丁何時會面？盧比歐：待川普中東行結束才能確定

川普與普丁何時會面？盧比歐：待川普中東行結束才能確定

川普獲高規格禮遇！阿聯酋派出正妹「甩髮舞」　動作整齊震撼全場

川普獲高規格禮遇！阿聯酋派出正妹「甩髮舞」　動作整齊震撼全場

讀者迴響

行動法庭

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

大罷免是國民黨的危機和轉機　改..

大罷免是國民黨的危機和轉機　改..

「中美貿易破冰」關係改善第一步..

川普施壓蘋果撤出印度　「美國製..

一個分裂且被孤立的台灣　如何對..

迎接機器人時代來臨！　將重新思..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面