川普施壓蘋果撤出印度　「美國製造」只是秀的布景？

▲川普披露曾與蘋果公司執行長提姆·庫克(Tim Cook)有過一段「不太愉快」的對話。(圖/路透)

●翁履中/美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授

美國總統川普日前在卡達訪問期間主動向媒體披露,他曾與蘋果公司執行長提姆·庫克(Tim Cook)有過一段「不太愉快」的對話,要求這家全球市值最高的科技公司停止在印度擴大生產,並將更多生產線搬回美國。川普語出驚人地表示「我對提姆說,我們對你這麼好,幫你這麼多年,你現在卻要在印度大興土木?我不希望你在印度建廠。」

蘋果「去中國化」 供應鏈轉移戰略的重大挑戰

過去幾年,因應中美貿易戰與新冠疫情造成的供應鏈不穩定,蘋果逐步將部分產線移往印度,目前已有約20%的iPhone在印度生產,預計未來幾年將提升至25%。這些裝置多數由富士康與塔塔集團負責組裝,並受到印度政府的補貼與政策支持。

川普的要求表面上是呼籲美國企業「回流」,支持美國勞工,但實際上牽涉的是美中印三邊貿易與地緣政治的精算。川普聲稱,蘋果將「提高在美國的生產」,但未說明具體承諾,而蘋果方面也未正式回應此一說法。

事實上,蘋果在美國生產的產品寥寥可數,目前僅在德州製造部分Mac Pro與伺服器設備。專家普遍認為,若要將iPhone主要生產線轉回美國,因勞工與製造成本高昂,單價可能從現行的千美元跳漲至1,500至3,500美元之譜,對於以高性價比為賣點的消費電子產品而言,幾乎等同自毀競爭力。

然而,川普一如既往地將政策與談判操作結合,他的言論除對蘋果施壓外,也被視為對印度的公開喊話。川普指稱印度是「全球關稅最高的國家之一」,同時表示,印度正考慮對美國取消所有進口稅,這無疑是向新德里施壓,藉由蘋果問題作為槓桿,要求更多經貿讓利。

白宮日前宣布將對印度商品的「互惠關稅」從26%暫時下調,至7月再做決定,也為談判留下彈性。

蘋果目前已投資於印度的半導體計畫,並與印度本地的HCL集團合資建廠。顯然,蘋果將印度視為長期策略的一環,不只是生產基地,也是未來重要市場。川普的談話,無疑將這條策略路徑推入政治博弈的前線。

▼過去幾年,因應中美貿易戰與新冠疫情造成的供應鏈不穩定,蘋果逐步將部分產線移往印度,目前已有約20%的iPhone在印度生產。(圖/達志影像/美聯社)

川普三箭齊發 展現「交易型領導人」本色

川普再度展現「交易型領導人」的本色,公開要求蘋果撤出印度,名義上是支持美國製造,實際上是三箭齊發。

第一箭,説給美國民眾聽,表現自己「為美國創造工作機會」,即使明知iPhone不可能全面美國製造,川普只要一句話,就能獲得企業為美國帶來就業。

第二箭,逼迫蘋果做出更多投資承諾,讓美國享受象徵性生產的政治紅利。

第三箭,其實是對印度喊話。你想獲得蘋果投資、享有全球供應鏈地位?那就該對美國關稅讓步,該給的回報不能少。

對蘋果來說,這就是一場公關與政策談判秀。Cook必須懂得如何與川普打交道,付出一些、展示一些、承諾一些,就能讓川普「有面子下台」,而川普有面子,一切都好辦。

這種「If you pay, you can play」的政治語言,在川普時代是跟美國政府談判的潛規則。

對印度而言,這次事件也凸顯其與美國之間日益深化但仍具不確定性的經貿關係。莫迪政府將如何回應川普的要求、是否願意取消關稅,將決定美印關係的未來走向。

台灣應從中學到的,是理解川普如何用話語製造交易空間、同時如何將看似對企業施壓的動作轉化為對國內政治的表演,以及對外國談判的壓力信號。

如果希望與川普政府互動,就不能只談理念,要談實利;不能只期待支持,要能「開出他感興趣的條件」,但又要能讓自己的利益不會被全盤捧走。

現在比任何時候都更需要理解川普,不是為了讓台灣跟美國的關係多緊密,而是為了在根本不在意小國的川普時代,能因為看見台灣跟美國有共同的利益,而願意以合作的心態聽聽台灣的聲音!

▼台灣應從中學到的,是理解川普如何用話語製造交易空間、同時如何將看似對企業施壓的動作轉化為對國內政治的表演,以及對外國談判的壓力信號。(圖/路透)

