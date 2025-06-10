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中國航母跨越第二島鏈！　第一島鏈國家的安全現實正在改寫

我們想讓你知道…台灣應該警醒，台灣不能只是被動地服膺於「第一島鏈」的美國戰略思維。防衛台灣，應該是台灣人自己的選擇與決心，而不是美國希望我們這麼做的結果。

遼寧號巡弋南海。（圖／路透社）

▲中國航空母艦「遼寧號」與多艘軍艦近日罕見出現在日本南鳥島西南約300公里的海域，進入所謂的「第二島鏈」。（圖／路透社）

●翁履中／美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授

中國航空母艦「遼寧號」與多艘軍艦近日罕見出現在日本南鳥島西南約300公里的海域，進入所謂的「第二島鏈」區域，引發日本與國際媒體的高度關注。

根據日本防衛省的說法，中方艦隊在日本專屬經濟區（EEZ）內活動，並進行了艦載戰鬥機與直升機的起降訓練。南鳥島距東京超過1800公里，是日本領土的最東端之一，具有重要戰略與資源意義。這是中國航母首次被確認出現在第二島鏈的東側。

中國跨越第二島鏈　象徵「反介入／區域拒止」能力不再局限

中國外交與國防部回應稱，遼寧艦正在國際法許可下進行正常訓練，未針對任何特定國家。根據追蹤資料，遼寧艦編隊行經東海、穿越宮古海峽進入菲律賓海後，來到南鳥島附近海域，並一度逼近關島東北600英里。

中國海軍目前已擁有世界最多的艦艇數量，此次行動也被視為其持續擴展遠洋作戰能力的具體展現。

美國在太平洋構建了三道島鏈作為防禦戰略，第一島鏈以日本、台灣與菲律賓為核心，第二島鏈涵蓋關島與馬里亞納群島，第三島鏈則延伸至夏威夷與紐西蘭。

中國此次行動跨越第二島鏈，象徵其「反介入／區域拒止」（A2/AD）能力已不再局限於第一島鏈，對美軍傳統海上優勢構成新的挑戰。

中國海軍的行動與此同時，美國航母尼米茲號與喬治·華盛頓號正在南海與菲律賓海行動，顯示美中雙方在西太平洋海域的軍事互動日益頻繁。日本也高度戒備，認為中國此舉意在測試遼寧艦遠洋作戰與空中行動的能力，進一步提高其區域部署範圍。

▼中國海軍目前已擁有世界最多的艦艇數量，此次行動也被視為其持續擴展遠洋作戰能力的具體展現。（圖／路透）

▲▼。（圖／路透）

傳統島鏈論述重要性依然存在　但台灣角色已經轉變

中國航母突破第二島鏈，象徵的不只是軍事實力的突破，更是戰略布局與軍力投射範圍的升級。台灣長年自視為「第一島鏈的關鍵鎖鑰」，但隨著中國反介入/區域拒止（A2/AD）戰略的成熟，其海空打擊與情報能力日益強大，這道島鏈似乎已無法像過去那樣封鎖中國的前進腳步。

台灣的戰略價值是否因此遞減？筆者認為傳統的島鏈論述重要性依然存在，但角色已經轉變。

第一島鏈的價值，從「封鎖」轉向「高代價消耗」，也就是說，威懾不再是「不讓敵人進門」，而是「讓敵人付出代價」。這種「消耗型嚇阻」雖不如傳統「防線型嚇阻」有力，卻仍具有戰略價值，只不過，這種思維對美國而言也許可以接受，對台灣卻是生死存亡。

美國看待第一島鏈是國家安全的外圍屏障，但對中國而言，台灣是主權問題，是「自家前院」；對美國來說，島鏈只是外牆。這種本質上的不同，使得中國對台灣的意圖遠比美國對島鏈的防衛更強烈、更持久。說穿了，美國可以失去「外牆」但不傷本體，而台灣若陷落，對中國來說卻是「收復失地」，是主權落實，戰略意義與民族意志都全然不同。

台灣應該警醒，台灣不能只是被動地服膺於「第一島鏈」的美國戰略思維。這樣的角色定位，對國際而言或許具有價值，但對台灣人民來說，卻可能產生「我們只是他人地緣政治工具」的疏離感。防衛台灣，應該是台灣人自己的選擇與決心，而不是美國希望我們這麼做的結果。這不只是主體性的問題，更是國內凝聚力的關鍵。

要讓台灣人真心團結一致，不是靠外部壓力來「逼出共識」，而是要創造讓所有人的意見都能被尊重的社會，讓多元價值能共存與辯論。

如果我們容不下不同意見，甚至把不同立場視為「不忠誠」、「不愛國」，那麼，台灣內部就會失去最基本的信任與安全感。若連彼此之間都無法產生對話的空間，又如何在面對外來壓力時形成一致的防衛意志？一旦社會撕裂，台灣就不是被中國瓦解的，而是被我們自己先消耗殆盡。

不要誤以為中國還被困在第一島鏈，事實是，它早已踏出這道門檻。這不代表中國可以輕易取勝，但足以讓我們理解，第一島鏈的意義已經大不相同。美國當然希望第一島鏈的國家都能全力配合，但想要穩住第一島鏈，台灣就必須是一個穩定且有內聚力的民主夥伴，而不是一個內部撕裂、信任瓦解的分裂體。

真正讓台灣安全的，不可能是靠盟友的承諾，而是台灣社會能不能團結，理性的守住自己的家。

▼中共5月份在全島鏈進行極限施壓，其海軍、海警船在第一島鏈分佈示意圖。（圖／記者陶本和、AI協助製圖）

2025年6月2日中午前，禁止使用！！！！！▲▼中共5月份在全島鏈進行極限施壓，其海軍、海警船在第一島鏈分佈示意圖。（圖／記者陶本和、AI協助製圖）

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