中東危機若愈演愈烈　衝擊能源及經濟成長

▲以色列發起「崛起雄獅」（Rising Lion）行動，攻擊伊朗軍事指揮階層與核設施後，伊朗也展開反擊，兩國持續交火。（圖／路透）

●李沃牆／淡江大學財金系教授

中東火藥庫不穩，天下寢食難安。自今(2025)年6 月13 日，以色列發起「崛起雄獅」（Rising Lion）行動，攻擊伊朗軍事指揮階層與核設施後，伊朗也展開反擊，兩國持續交火；加上美國可能介入參戰，衝突急劇升溫。伊朗揚言封鎖戰略要道「荷姆茲海峽」，震撼全球能源市場，油價聞聲在一日之內飆升近7%，創下自俄烏開戰以來最大單日最大漲勢。

中東危機倘若愈演愈烈，必然導致油價飆升，進而推升全球通膨，並拖累全球經濟成長。

荷姆茲海峽成油價關鍵

中東地緣緊張局勢常年未歇，但此次以色列與伊朗的對峙及美國積極介入，格外引人關注。伊朗不僅傷亡慘重，更釋放強烈訊號，稱不排除封鎖荷姆茲海峽。

這條海峽除了是伊朗石油出口的必經之路，也是沙烏地阿拉伯等OPEC核心成員國石油運輸的關鍵通道。倘伊朗對該海峽實施封鎖或攻擊，即便OPEC擁有充足的閒置產能，這些石油也難以順利輸送到國際市場。

伊朗是全球第四大原油儲量國，佔全球儲量約9.1%。同時也是OPEC+重要成員國之一，每天生產約320萬桶石油，約佔全球石油產量的3.1%。而其石油出口量在150萬至200萬桶之間，占全球出口量的1.5%至2%。

單就其產量及出口量不足以影響全球油價，但若由需求端與進口市場來看，經由荷姆茲海峽運輸的原油有約8成供應亞洲地區，包括中國、印度、日本與韓國等主要消費國。一旦以伊衝突升級，導致波斯灣地區爆發激烈軍事衝突或荷姆茲海峽遭封鎖，勢將衝擊及推升油價及物價。

西德州原油期貨價在6月12日衝突前價格為66.64美元，6月13日引爆後，立即漲至71.29美元，漲幅達7%。而截至6月19日已漲至74.16美元。目前看來，還有上漲的可能。

高盛預期，若荷姆茲海峽被封鎖，油價恐突破每桶100美元。摩根大通更悲觀地預估，在極端情況下，油價可能上漲至每桶120至130美元。高油價不僅影響交通運輸與製造業，更將牽動全球食品、塑化、航空、電力等民生物資成本，使輸入性通膨進一步擴散，實不容小覷。



長期將重塑全球能源地緣格局

如前所述，中東危機必然對能源價格及全球經濟體產生不小衝擊，而衝擊程度決定於事件期間的長短。吾人以為，在短期內可能令國際油價急劇飆升，市場避險情緒升高，導致金價、美債與美元等避險資產走強，股市震盪加劇。

同時，航運與保險成本飆升，對企業物流與營運帶來即時壓力，進一步打擊消費者信心與商業活動。若衝突持續或擴大，全球面臨更嚴重的輸入型通膨壓力，能源與原物料價格居高不下，導致家庭實質所得減損、企業成本上揚。

此外，企業將加快調整供應鏈布局，尋求多元來源以降低風險，而高風險地區如中東及其鄰近新興市場，則可能面臨資本外流與經濟放緩的雙重打擊。若是歹戲拖棚，危機延至一年半載，恐重塑全球能源地緣格局，促使歐洲與亞洲國家加速推動能源自主與轉型策略，減少對中東依賴，並加深產業鏈區域化與去風險化趨勢。

再者，國際金融市場恐因持續不穩定而出現資本重配置，全球經濟成長潛力亦可能因此受限。更重要的是，國際合作與治理機制在此次危機中再度受到考驗，地緣政治分歧恐使多邊主義更加脆弱，為全球未來秩序帶來深遠挑戰。

▼一旦以伊衝突升級，導致波斯灣地區爆發激烈軍事衝突或荷姆茲海峽遭封鎖，勢將衝擊及推升油價及物價。（圖／達志影像／美聯社）

聯準會利率決策 面臨兩難

美國聯準會（Fed）於美東時間6月18日下午2時（台灣時間19日凌晨2時）宣布維持利率不變，將聯邦資金利率目標區間續留在4.25%至4.50%，這已是連續第四次按兵不動，與市場預期一致。

聲明指出，儘管淨出口波動影響了數據，最近的經濟指標表明，經濟活動繼續穩步擴張；而目前失業率仍然偏低，勞動市場條件仍然紮實。筆者以為，這聲明似乎過於樂觀。

而在通膨方面，核心PCE年增率預測由3月的2.8%上修至3.1%；2025年則從原先預估的2.2%提高至2.4%。失業率預測也同步調升，無論是今年或明年，中值皆為4.5%，高於先前預估。

綜合經濟成長與物價趨勢的調整來看，決策官員顯然預期「停滯性通膨」的壓力仍將持續升高。聯準會也釋出今年可能降息兩次的訊號，但對2026年前的展望轉趨保守，預估明、後兩年僅各降息一次，合計三年僅降1個百分點。若考量中東危機造成能源價格上漲，以及對經濟成長的衝擊情況下，那聯準會未來到底應降息或升息，將面臨兩難。

全球經濟 將雪上加霜

世局動盪不安，川普「對等關稅」，不僅瓦解長年以來，彼此間所建立的互利、互惠與互信經貿架構，對於全球貿易交流，更是帶來無法預測的負面影響。尤有進者，中東危機又來亂，不僅衝擊能源市場，也讓經濟成長雪上加霜。

聯合國（UN）與世界貿易組織（WTO）聯合機構「國際貿易中心（International Trade Centre, ITC）」的執行長警告，美國總統川普的大規模關稅行動及引起的反制措施，恐對開發中國家帶來「災難性」衝擊；全球貿易可能因此萎縮3%至7%，全球GDP則可能下滑0.7%，而開發中國家將受到最嚴重影響。

國際貨幣基金組織(IMF)在4月的《世界經濟展望，World Economic Outlook》報告，全球貿易緊張迅速升溫，和極高的政策不確定性，預期將嚴重打擊全球經濟活動，將2025年全球經濟成長預測從3.3%大幅下修至2.8%。

筆者以為，若中東危機持續，恐怕經濟成長還會再下調；最遭的情境，就是陷入停滯性通膨。台灣是小型開放經濟體，能源更是仰賴進口，經濟成長易受到國際政經環境變動影響。

央行在6月19日舉行理監事會，決議利率不變、連5凍，符合市場預期，對今年經濟成長率預測維持3.05%，並下修消費者物價上漲率至1.81%。顯然，對經濟及物價趨勢一向較民間機構預測樂觀。

然而，國泰台大研究團隊近日指出，考量國際經濟前景不穩、上半年民間消費力道趨緩，以及關稅措施可能影響等三大不確定因性，雖然維持今年經濟成長率預測值為2.8%，並預估全年通膨率為1.9%。

美中歐等主要經濟體成長預測全面下修，台灣首季內需疲弱，房市、股市與車市交易量均下滑。加上台美貿易關稅談判仍存在變數，再加中東危機因素，下半年出口最嚴重的情況，恐出現斷崖式下滑。

▼若中東危機持續，最遭的情境，就是陷入停滯性通膨。台灣是小型開放經濟體，能源更是仰賴進口，經濟成長易受到國際政經環境變動影響。（圖／記者屠惠剛攝）

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