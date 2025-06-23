民主內戰當頭　如何奢談國安？

▲國安簡報破局，賴清德總統對此表示可惜，強調政黨可以競爭但不能零和，仍希望未來主要在野政黨，能夠一起面對國家受到的挑戰。（圖／記者李毓康攝）

●單厚之／資深媒體人

總統府邀請藍、白兩黨主席進行國安簡報破局，賴清德總統對此表示可惜，強調政黨可以競爭但不能零和，仍希望未來主要在野政黨，能夠一起面對國家受到的挑戰。朝野雖然表面上都說有誠意願意持續溝通，但這樣的破局本在意料之中，短期之內也看不到會談的可能。

在野國安簡報破局 一點都不讓人意外

向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」是賴清德520就職週年演說的重要內容，但過去一段時間府方沒有任何動作，直到本月12日才突然拋出6/18的時間，接著因三方對形式和內容喬不攏而破局。

不管是國安簡報或朝野領袖會面，理論上都需要前期的幕僚作業，去年3/14蔡英文和柯文哲在總統府內吃牛肉麵，幕僚作業都花了一個月的時間；如今總統府卻僅在6天前發出邀約，而且只給一個時間點，沒有讓在野黨有選擇的空間，破局一點都不讓人意外。

況且，總統府選的時間還特別尷尬，在國安簡報破局前，北檢於6/16起訴國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，北院隔天裁定接押黃呂錦茹。當初國民黨之所以發動426大遊行，就是因為北檢約談黃呂錦茹，朱立倫號召黨公職到北檢抗議，如果在黃呂錦茹接押後，朱立倫隔天就踏進總統府，藍軍支持者會如何看待此事。

此外，總統府發出邀請前，中選會已經確定6/20要開會審查罷免二階連署，並宣佈罷免投票時程，6/18下午民進黨中執會中，民進黨秘書長林右昌又公布「罷免文宣三箭」。若朱立倫6/18上午真的參與國安簡報，下午立刻就被林右昌打一巴掌，接著中選會又公布罷免投票時程，朱立倫又要如何面對被罷的國民黨立委？

總統府邀請在野黨國安簡報，在野黨則要求朝野領袖會談，其中差異除了議題範圍大小之外，更重要的是在野黨主席必須簽署保密協議。一次會面上面壓著保密協議，姿態就極為不平等，何況還隨時有被扣上洩密、違反國安的大帽子。

國安簡報並非憲法上的總統職權，過去也無例可循，明明國會裡就有完善的制度，但民進黨政府卻不在立法院內做，國安會秘書長吳釗燮堅持不赴立院，賴清德卻又要在體制外另外搭一個「違章建築」，本來就很奇怪。也難怪黃國昌要求除機密之外全程直播，否則關起門來怎麼也說不清。

不管是國安簡報或國是會議，都需要有合適的氛圍和事前鋪墊，但賴清德和民進黨自始至終都沒有這樣的想法。6/12邀約前，綠營為了大罷免攻擊國民黨從不手軟，賴清德也沒有絲毫的緩頰，等到二階連署確定31：0，刀都已經架在國民黨立委頭上，才突然丟出國安簡報，而且選在中選會開會前兩天，這明明就是吃國民黨的豆腐，哪裡有要談國安的樣子？

▼若朱立倫真的參與國安簡報，立刻被林右昌打一巴掌，接著中選會又公布罷免投票時程，朱立倫又要如何面對被罷的國民黨立委。（圖／國民黨提供）

大罷免打到不死不休 誰有空去想國安？

更進一步來說，國安簡報的目的就是要讓朝野對強化國家安全更有共識，但民進黨念茲在茲的大罷免，其實就是一場前所未見的「民主內戰」，在內戰當頭、互相毀滅的氛圍下，誰還有空去想國家安全？民主內戰沒有結束之前，又怎麼可能有國家安全？

賴清德總以「更大的民主」稱呼大罷免，但大罷免雖然也要投票，本質上卻和正常選舉的民主不同。正常的選舉是以多數民意決定未來，而大罷免卻是以1/4的民意否決多數的民意，不管是否有投票的形式，本質上都是民粹。

賴清德雖然沒有像尹錫悅那樣宣佈戒嚴、以軍隊包圍國會，但民粹的本質卻是相同的。尹錫悅也是把在野黨打成北韓同路人，以此作為戒嚴的理由，大罷免不也是這樣，把所有國民黨立委都打成中共同路人，把最大在野黨當成國安的威脅，從根本否定在野黨的正當性，那還談什麼民主？而檢調司法在大罷免中的「積極」作為，比軍隊包圍國會更加恐怖。

大罷免這場內戰對台灣民主的傷害將遠超過外界的想像，原本選舉是政黨之間的良性競爭，就算出些奧步、「割喉割到斷」也都還有底限，但大罷免卻是把朝野的關係打到不死不休，再無退路。

大罷免若是成功，民進黨必然對在野黨趕盡殺絕；大罷免若是失敗，挺過滅黨之災的在野黨，態度只會更強硬，朝野在無對話、和解的可能。

朝野雖然都稱有誠意繼續溝通，但大罷免若成功，朱立倫必然下台，大罷免若失敗，賴清德必然跛腳，雙方光處理內部的問題都焦頭爛額，還談什麼國安。

這次的國安簡報破局，不過是藍綠兩黨各自演的一場戲罷了，今天不成、未來更沒機會。

大罷免的實質訴求是殲滅在野黨，而消滅在野黨、消滅監督制衡的力量，本質上就是消滅民主。大罷免是一場民主內戰，也是對台灣民主的徹底否定。

一場內戰，把台灣的民主打得千瘡百孔，社會四分五裂、人民精疲力盡，這樣的國家、這樣的政府，還有什麼資格奢談國家安全？

▼大罷免的實質訴求是殲滅在野黨，大罷免是一場民主內戰，也是對台灣民主的徹底否定。（圖／記者屠惠剛攝）

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