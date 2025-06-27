馬姆達尼震撼紐約！民主黨初選左翼逆襲　但左派走得出進步選區？

▲佐赫蘭·馬姆達尼（Zohran Mamdani）。（圖／翻攝自Facebook／Zohran Kwame Mamdani ）

●翁履中／美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授

紐約市長民主黨初選出現震撼翻轉。33歲、來自烏干達移民家庭的州眾議員佐赫蘭·馬姆達尼（Zohran Mamdani），以進步派、民主社會主義者的姿態，擊敗政壇老將、前州長安德魯·科莫，成為民主黨提名的領先者。他有望成為美國歷史上首位穆斯林及印度裔紐約市長。

這場選舉 凸顯美國進步派新世代的集體焦慮

馬姆達尼的政見主打租金凍結、免費巴士、市營雜貨店，以及對富人課稅，直指紐約嚴峻的生活負擔與貧富不均。他擅長社群媒體，並贏得大批年輕、受教育選民的支持——這些人對城市居住成本早已心生不滿，而他的草根政治、直白訴求成功激起共鳴。

他的對手科莫，雖然曾因疫情處理獲得全美知名度，但也因性騷醜聞與建制派標籤而形象受損。馬姆達尼的選戰策略明顯借鑑AOC（奧卡西奧-科爾特斯）模式，依靠進步派動能與數位溝通工具撼動傳統政治結構。他不諱言對以色列的批評與對巴勒斯坦人的支持，雖在部分社群引發爭議，但反而強化了他的政治識別度。

馬姆達尼的支持基礎跨越種族與文化，他的選民包括受薪階層、少數族裔，以及大量正在經歷「理想城市與現實生活成本矛盾」的白人年輕人。

許多選民表示，即使自己財務尚可，也願為他人負擔更多稅金，只為留住紐約這座城市的社會多樣性與人性溫度。

這場選舉也凸顯了美國進步派新世代的集體焦慮，即便擁有學歷與夢想，在當今的紐約也可能無法立足。馬姆達尼的勝利，某種程度就是這群城市年輕人對高房租、高物價、低希望的集體反擊。

▼這場選舉也凸顯了美國進步派新世代的集體焦慮。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

左翼崛起？ 選舉熱情的缺席是美國民主大問題

馬姆達尼的勝選被形容為左翼的勝利，也被部分民主黨內看作進步派重整旗鼓的起點。但一個冷冰冰的事實卻不容忽視，紐約市的選舉參與率極低，這場「歷史性選舉」其實是發生在「沉默的多數」缺席的情況下。

2021年，儘管市長、市議員等地方職位全面改選，紐約市只有23%的登記選民參與投票。全市470萬活躍登記選民中，只有約100萬人投票，這使得市長的正當性與民意代表性打上問號。

情況在地方層級更為嚴峻。以2023年一場競爭激烈的市議會初選為例，其中一位當選議員僅得到2,126票就當選，而該選區有超過35,000名登記民主黨選民與約14萬6千名適齡居民——也就是說，只有約6%的登記黨員、1.45%的合格居民，決定了議會代表是誰。這不是民主的勝利，而是冷漠的產物。

馬姆達尼的成功來自精準動員進步選民、善用社群媒體、組織青壯年義工挨家挨戶拜票。這是高效率的參與戰術，但也暴露出選民參與的斷層——當城市中多數人未參與選擇領導人，小眾即成多數，政治就更容易被極化、被情緒駕馭。

而這也正說明了，馬姆達尼模式非常難外推至全美國。紐約是民主黨票倉，是多元與國際化的象徵；但它的選民結構、投票模式與全美選民輪廓相去甚遠。進步派在紐約的勝利，若被誤判為民主黨在全國可以複製的策略，將是政治判斷的重大誤區。

民主黨若以馬姆達尼的勝利為路線新指標，可能會忽略中間選民與溫和派在搖擺州的重要性，反而助長共和黨對「激進左派」的恐懼論述重整旗鼓。

在紐約，馬姆達尼代表理想主義者的勝利；在密西根與喬治亞，他可能會是「太激進」的代名詞。

最值得警惕的，不只是馬姆達尼左派路線能否走出紐約，更是當大多數人不願參與選舉時，任何極端路線都可能乘虛而入。

▼民主黨若以馬姆達尼的勝利為路線新指標，可能會忽略中間選民與溫和派在搖擺州的重要性，反而助長共和黨對「激進左派」的恐懼論述重整旗鼓。（圖／路透）

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