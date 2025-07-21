ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

日本參議院選舉結果揭曉「自民黨失去過半優勢」　石破茂撐得住？

我們想讓你知道…在經濟停滯與外部壓力交迫之下，日本社會對穩定的渴望正與對現狀的不滿交織，未來政局更可能出現激烈擺盪，不論接棒的是誰，想讓日本重新站穩腳步，注定不會輕鬆！

▲日本參議院大選自民黨失利。日本首相、自民黨總裁石破茂無意下台。（圖／路透）

▲日本參議院大選自民黨失利。（圖／路透）

●翁履中／美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授 

日本首相石破茂領導的自民黨與公明黨執政聯盟，在7月20日參議院選舉中失去多數席位，這是自1955年自民黨創黨以來，首次在參眾兩院雙雙失去過半。NHK報導顯示，自公兩黨僅拿下47席，未能達到維持參議院主導權所需的50席。雖然石破茂表示「會堅守首相職位」以繼續與川普政府進行關稅談判，但黨內外要求他為選舉失利負責、交棒他人的呼聲迅速升高。

這次選舉的背景，是日本陷入物價上漲與薪資停滯的雙重壓力，退休金減少也引發高齡選民不滿。再加上美國對日本汽車祭出關稅威脅，對依賴出口的日本經濟構成重大挑戰。

石破的關稅談判策略備受質疑，被批評為過於理想化。若談判失利，恐將進一步動搖政權基礎。

另一方面，右翼民粹政黨「參政黨」在這場選舉中崛起，預計將取得最多22席，雖然無法直接主導政策，但反映出社會基層對經濟困境與政治菁英失能的深層不滿。該黨主張「日本優先」、反移民、反全球化，並善用YouTube等新媒體操作輿論，展現極右言論在經濟焦慮之下的吸引力。

石破茂是否下台不是他說了算　日本正迎來新政治轉向信號

這場選舉結果表面上是石破茂的個人挫敗，實際上卻凸顯了三個更深層次的政治訊號：

第一，自民黨內部權力板塊正在移動，高市早苗等潛在接班人正評估是否提早接班，關鍵在於她們是否相信石破能夠成功處理美日關稅談判。如果黨內判斷他撐不下去，就會逼他下台；反之，若有人認為自己上台也不見得談得更好，就可能讓石破先「背黑鍋」，等待談判結束再動手。換句話說，石破的政治命運已非操之在己。

第二，日本經濟處境愈發嚴峻。川普政府強硬的經貿立場，讓依賴出口的日本面臨「避無可避」的對撞。石破提出的零關稅交換政策進展不明，若無具體成果，將成為政敵逼宮的完美理由。而日本GDP今年第一季出現負成長，加上日圓貶值壓力持續，讓經濟焦慮進一步轉化為政治動能。

第三，極右聲浪成為政治裂縫的催化劑。參政黨雖然席次有限，但象徵意義巨大。他們善用數位媒體，將反移民、反全球化與陰謀論包裝成為對抗菁英的「庶民正義」，成功吸引對現狀失望的選民。這是日本近年來少見的極右主義政治進入主流賽道的表現，背後不只是價值選擇，更是一種對「失落經濟」的焦躁反應。

石破茂或許能堅持在首相位置上拖延幾週、甚至幾月，但若無法在經濟議題上創造突破，他的命運早已寫在牆上。而對日本而言，這場政治更替不只是領導人換人坐，更可能預示著日本主流價值的微妙重組。

在經濟停滯與外部壓力交迫之下，日本社會對穩定的渴望正與對現狀的不滿交織，未來政局更可能出現激烈擺盪，不論接棒的是高市或是另有其人，想讓日本重新站穩腳步，注定不會輕鬆！

▼日本參議院大選結果。（圖／記者張方瑀製）

▲▼日本參議院大選結果。（圖／記者張方瑀製）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●本文轉載自「Dennis 的全球政治筆記」以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

►台灣能源轉型！　以最低環境衝擊邁向非核與永續未來

►盧比歐亞洲之行　關鍵還是看川普如何為關稅戰解套

►告別「博愛座」從語言轉變到法律共識　《身障權法》修法帶來的革命

►當美國要求表態台海戰爭　日本澳洲「不假設、不承諾」的外交智慧

投稿
申訴
翁履中專欄

翁履中專欄 翁履中

旅美政治學者，希望以不分黨派的中間觀點，連結學術研究與政治現況，憑藉證據剖析時事，盼更多人能就事論事，了解到意見可以不同，但願意接納歧見的台灣才會有共同的未來。

翁履中最新文章

more

關鍵字: 翁履中 雲論 石破茂 日本 自民黨 參議員

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
日本參議院選舉結果揭曉「自民黨失去過半優勢」　石破..
司法神聖不可質疑　還是司法信任度已休克？
從丹娜絲颱風　看民進黨的荒腔走板
AI治理在開放與安全間尋找平衡點　規範與治理腳步是..
兒虐修法　是誰口號喊得響、投票不敢亮？

推薦閱讀

司法神聖不可質疑　還是司法信任度已休克？

從丹娜絲颱風　看民進黨的荒腔走板

日本參議院選舉結果揭曉「自民黨失去過半優勢」　石破..

兒虐修法　是誰口號喊得響、投票不敢亮？

AI治理在開放與安全間尋找平衡點　規範與治理腳步是..

徐重仁請辭是因為講幹話？你以為老板們是吃素的

眉毛濃淡性格大不同　6種眉型要小心

政府連四年稅收超徵　是否應該「還稅於民」？

一黨獨政、一人獨斷、一路獨裁　這就是台灣要的民主？

大罷免投票　落在綠營最差的時刻！

相關文章

石破茂成跛腳首相！日執政聯盟「慘輸4大關鍵」曝　在野席次過半

石破茂成跛腳首相！日執政聯盟「慘輸4大關鍵」曝　在野席次過半

日本參議院選舉結果出爐，由首相石破茂領導的自民黨、公明黨執政聯盟遭遇重挫，未能在參議院248席中拿下過半的125個席次。執政聯盟在兩院同時失..

2小時前

日參院選舉結果出爐！執政2黨「席次沒過半」　4大在野黨拒合作

日參院選舉結果出爐！執政2黨「席次沒過半」　4大在野黨拒合作

日本執政聯盟選情慘！日圓小升後拉回　分析師建議逢高出脫

日本執政聯盟選情慘！日圓小升後拉回　分析師建議逢高出脫

石破茂領軍「大選連3敗」！自民黨掀接班角力　可能人選曝光

石破茂領軍「大選連3敗」！自民黨掀接班角力　可能人選曝光

參議院大選蓮舫5度當選　日本專家要台媒：別再寫「台灣女兒」

參議院大選蓮舫5度當選　日本專家要台媒：別再寫「台灣女兒」

讀者迴響

行動法庭

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

司法神聖不可質疑　還是司法信任..

司法神聖不可質疑　還是司法信任..

從丹娜絲颱風　看民進黨的荒腔走..

日本參議院選舉結果揭曉「自民黨..

兒虐修法　是誰口號喊得響、投票..

AI治理在開放與安全間尋找平衡..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面