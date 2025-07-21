日本參議院選舉結果揭曉「自民黨失去過半優勢」　石破茂撐得住？

▲日本參議院大選自民黨失利。（圖／路透）

●翁履中／美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授

日本首相石破茂領導的自民黨與公明黨執政聯盟，在7月20日參議院選舉中失去多數席位，這是自1955年自民黨創黨以來，首次在參眾兩院雙雙失去過半。NHK報導顯示，自公兩黨僅拿下47席，未能達到維持參議院主導權所需的50席。雖然石破茂表示「會堅守首相職位」以繼續與川普政府進行關稅談判，但黨內外要求他為選舉失利負責、交棒他人的呼聲迅速升高。

這次選舉的背景，是日本陷入物價上漲與薪資停滯的雙重壓力，退休金減少也引發高齡選民不滿。再加上美國對日本汽車祭出關稅威脅，對依賴出口的日本經濟構成重大挑戰。

石破的關稅談判策略備受質疑，被批評為過於理想化。若談判失利，恐將進一步動搖政權基礎。

另一方面，右翼民粹政黨「參政黨」在這場選舉中崛起，預計將取得最多22席，雖然無法直接主導政策，但反映出社會基層對經濟困境與政治菁英失能的深層不滿。該黨主張「日本優先」、反移民、反全球化，並善用YouTube等新媒體操作輿論，展現極右言論在經濟焦慮之下的吸引力。

石破茂是否下台不是他說了算 日本正迎來新政治轉向信號

這場選舉結果表面上是石破茂的個人挫敗，實際上卻凸顯了三個更深層次的政治訊號：

第一，自民黨內部權力板塊正在移動，高市早苗等潛在接班人正評估是否提早接班，關鍵在於她們是否相信石破能夠成功處理美日關稅談判。如果黨內判斷他撐不下去，就會逼他下台；反之，若有人認為自己上台也不見得談得更好，就可能讓石破先「背黑鍋」，等待談判結束再動手。換句話說，石破的政治命運已非操之在己。

第二，日本經濟處境愈發嚴峻。川普政府強硬的經貿立場，讓依賴出口的日本面臨「避無可避」的對撞。石破提出的零關稅交換政策進展不明，若無具體成果，將成為政敵逼宮的完美理由。而日本GDP今年第一季出現負成長，加上日圓貶值壓力持續，讓經濟焦慮進一步轉化為政治動能。

第三，極右聲浪成為政治裂縫的催化劑。參政黨雖然席次有限，但象徵意義巨大。他們善用數位媒體，將反移民、反全球化與陰謀論包裝成為對抗菁英的「庶民正義」，成功吸引對現狀失望的選民。這是日本近年來少見的極右主義政治進入主流賽道的表現，背後不只是價值選擇，更是一種對「失落經濟」的焦躁反應。

石破茂或許能堅持在首相位置上拖延幾週、甚至幾月，但若無法在經濟議題上創造突破，他的命運早已寫在牆上。而對日本而言，這場政治更替不只是領導人換人坐，更可能預示著日本主流價值的微妙重組。

在經濟停滯與外部壓力交迫之下，日本社會對穩定的渴望正與對現狀的不滿交織，未來政局更可能出現激烈擺盪，不論接棒的是高市或是另有其人，想讓日本重新站穩腳步，注定不會輕鬆！

▼日本參議院大選結果。（圖／記者張方瑀製）

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