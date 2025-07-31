ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

總統的「耿直」比藍白亂搞更令人擔心？　寄望進化成「賴清德2.0」

我們想讓你知道…在民進黨政治大挫敗之際，寄望領導人可以進化，就像當年蔡英文2019年有了賴清德進化成蔡英文2.0，賴清德有大罷免大失敗後也可進化成為賴清德2.0，否則就不必再談2026及2028了。

▲民進黨主席賴清德。（圖／民進黨中央黨部提供）

▲總統兼民進黨主席賴清德。（圖／民進黨中央黨部提供）

●陳敏鳳／資深媒體人

大罷免7月26日以驚嘆號方式劃下終點，藍軍立委全數過關，無一被罷免，即使國民黨預估最危險的名單也沒有掉一個。這場罷免戰無疑是2024年立委選舉的翻版，選民認同國民黨仍是國會的最大黨，過去一年的種種國會擴權法案及不當刪減預算，並不是他們心中最擔心的，因為這次罷免的對照組可能是府院部門，比起他們對賴總統耿直直男個性的擔心，或許他們更不擔心藍白亂搞。

外界反對聲浪響徹雲霄　賴總統仍然故我

這是一個網友在社群媒體臨上飛機的發言的一句話，他也是挺罷免者，終究大罷免的結果讓他失望了，而他感受就是其實選民是對執政者的不信任或者不放心，以致藍白過去一年的亂搞都被忽視了。

這句是戳中了一些人的痛點，但也是對這次大罷免最深沉的反思和反省。這次大罷免起於國會藍白亂象，亂搞擴權法案，以及刪減預算等，這是朝小野大的困境，於是公民發起了大罷免想要罷掉這些通過擴權法案的立委，民進黨則進一步想要改變國會結構。

可是當第一階段和第二階段都做得轟轟烈烈時，為何突然在三階要投票的一個月內氣勢突然反轉。看看各政黨評估的名單，民進黨的罷免名單則從兩位數，一直往下修，投票前只剩五個都不到的名單，的確有五、六個藍委同意票是過了門檻，但可惜不同意票更高，所以結果掛零。

國民黨最先傳出三席危險，後來又升至五席甚至七席，臨投票前又回降3到4席。直到開完票，有位台北市議員還在電視上表示，連新北市葉元之國民黨內部做民調，他的同意票大於不同意的好幾倍，大概是必丟之一席，沒想到葉元之保住了，票數甚至比他選立委時還要高一些。

這不是狠狠打民進黨的臉嗎？這意思代表什麼？過去沒有投給葉元之的，也出來投給了他，包括傅崐萁也是，得票數也比2024年高了些許。選民的意思很簡單，他們也未必同意藍白亂搞的現象，也未必同意傅崑萁的所做所為，但是他們可能更擔心，民進黨國會過半之後，情況也不會如他們的意。

看看要投票這一個七月，行政部門是做了什麼事讓這些人不放心？五月前，美麗島國政民調滿意度，賴總統都高達五成以上，但偏偏五月開始，民調開始下滑，六月的滿意度與不滿意度更呈現死亡交叉，顯示賴總統也好，卓榮泰院長也好，都在三階投票罷免前已經逐漸失去被看好的聲勢。

也許四月川普的關稅是最重一擊，但政院因應態度卻大失民心，好像仗著好像台美關係不錯，或者台積電已經決定赴美設廠了，所以行政團隊的戒心有些放鬆，告訴大家可以安心睡覺，因為行政團隊有所準備，結果川普宣布了一個32％嚇死人的數字，讓這個社會完全對執政團隊沒有信心　

接下來組成的談判團隊，並沒有令人更有信心的成員，領隊的是副院長鄭麗君，被認為文化領域的政治人物，並不擅長經貿談判。

那天公開談判團隊和國安團隊視訊照片中，有幾位是財經或經貿背景的？如今其他國家都已經公布，與我們接鄰的日韓也都公布了，台灣卻一點聲音都沒有。未來一旦公布，行政院作好了各種產業的相關因應的對策嗎？大家都很擔心的。

這是四月的事，到了6月23日決定7月26日要投票時，這一個月的時間，行政的表現讓人傻眼。遇到了百年級的風災，行政院竟沒有組成指揮中心救災，台南市公職人員好像只是跟著總統走走過場。

更糟的是，一場風災，沒水沒電，有人甚至屋頂都被吹走了。可是人們留在腦中印象，還是民進黨為了台南市長初選競爭照片有誰或者沒有誰，並沒有救災的印象，中央工程會也沒有下去搭建臨時住宅，二週後，那些沒有屋頂的土塊厝還是在電視畫面中出現。這些都默默影響著大罷免的成敗。

過去，救災不是民進黨的專長嗎？九二一重建委員會是民進黨承接國民黨執政後而來並收尾的，八掌溪事件行政院長立即下台負責。對照八八風災小林村的事件，馬英九遲到災區、行政院秘書長去陪爸爸吃晚飯，外界都認為救災是民進黨的專長嗎？今年怎麼這麼不著調？

這一個月中，大家也別忘了賴清德的國家團結十講，正是罷團氣勢下滑、藍軍撿到槍的開始。可是明明講錯話了，賴總統只是要總統府把新聞稿裡的字去掉，從不鄭重的表達欠意，「雜質」二字，給了藍軍多少的砲火，但總統還是不認錯。

喔，別忘了，政務委員史哲轉任高鐵董事長好像也是這段時間宣布的，總統府辦公室主任穿著軍裝講打掉重練時也是這個月裡發生的事。

這些都如同過去人事的任命一樣，外界反對聲浪即使響徹雲霄，總統仍然依然故我，用人及行事也都任我行。

加上當時那麼多司法案件，那麼多人在接受檢調調查，不管是他黨的，或者綠營的，不管是真的有罪的，還是舊案重查的，重罪的還是輕罪的，社會上總是一股肅殺的氣氛。

這屆政府給人民的生活感覺，完全沒有鬆弛感，隨便自己不分區立委就可以在街上拍照檢舉路人？這是怎麼養成的一個社會氣氛呢？

一個深綠老太太，不論如何一定投民進黨的，但被問到賴清德跟其他民進黨人比較起來如何，她竟然說出賴有點獨裁的感覺，這位老太太未來還是會繼續投賴投綠，但她的感覺竟跟在野黨的指責若合符節，究竟這是怎麼回事了？

這次大罷免大失敗，如果要講技術性的問題，可以講一大堆，例如罷團跟民進黨之間，真的合作無間嗎？當時提出的精準打擊在罷團拚業績的情緒下，搞到全面罷免31席，引起了選民惡罷的感受。

民進黨內動員程度也是有限，主要原因就在於一些地區未來可能補選的人選，傳聞都由中央指定了。在這種情況下，若不公平分資源給別人，別人又怎麼幫你嗎？

在此大罷免大失敗，民進黨政治大挫敗之際，寄望領導人可以進化，就像當年蔡英文2019年有了賴清德進化成蔡英文2.0，賴清德有大罷免大失敗後也可進化成為賴清德2.0，否則就不必再談2026及2028了。

▼在此大罷免大失敗，民進黨政治大挫敗之際，寄望領導人可以進化，就像當年蔡英文2019年有了賴清德進化成蔡英文2.0。（資料照／記者李毓康攝）

▲▼。（資料照／記者李毓康攝）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●本文獲授權，轉載自「美麗島電子報」以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

►給我支持大罷免的好朋友們　寫在726之後

►民進黨2018年開始的問題　不會因2025年的檢討結束

►七二六大罷免結果與效應分析　民進黨別忘了該掌握什麼

投稿
申訴
陳敏鳳專欄

陳敏鳳專欄 陳敏鳳

資深媒體人，台大政治研究所碩士。曾任聯合報、聯合晚報召集人，卓越雜誌社長兼總編輯、交通部專門委員、行政院發言人室專委。

陳敏鳳最新文章

more

關鍵字: 大罷免 陳敏鳳 國民黨 民進黨 賴清德 雲論

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
總統的「耿直」比藍白亂搞更令人擔心？　寄望進化成「..
給我支持大罷免的好朋友們　寫在726之後
民進黨2018年開始的問題　不會因2025年的檢討..
七二六大罷免結果與效應分析　民進黨別忘了該掌握什麼
未決羈押與公民參政權的交叉點：以柯文哲案為契機的制..

推薦閱讀

給我支持大罷免的好朋友們　寫在726之後

民進黨2018年開始的問題　不會因2025年的檢討..

七二六大罷免結果與效應分析　民進黨別忘了該掌握什麼

國民黨很糟　民進黨更加不堪

賴清德「雜質說」醉翁之意不在酒　當然不是失言而是為..

未決羈押與公民參政權的交叉點：以柯文哲案為契機的制..

外國媒體勿用錯誤眼光看待台灣　親中是對大罷免錯誤的..

美國政策界會怎麼看大罷免結果？

如何面對敗選　比敗選本身的影響更深遠！

政府連四年稅收超徵　是否應該「還稅於民」？

相關文章

王世堅喊823罷免撤案遭綠營圍剿　蘇俊賓手繪「孤單的恰吉」聲援

王世堅喊823罷免撤案遭綠營圍剿　蘇俊賓手繪「孤單的恰吉」聲援

726大罷免大失敗，綠委王世堅30日在中常會呼籲賴清德，拜託823罷團們將罷免案撤回，未料，慘遭黨內圍剿，而總統兼黨主席賴清德也裁示「堅持到..

33分鐘前

大罷免後中共回應觀察　論述集中批綠獨裁、台灣人不挺抗中保台

大罷免後中共回應觀察　論述集中批綠獨裁、台灣人不挺抗中保台

遭黨內砲轟王世堅反擊　吳思瑤嗆局外人參與度低：評論不公允

遭黨內砲轟王世堅反擊　吳思瑤嗆局外人參與度低：評論不公允

葉元之反罷成功謝票又遇鬧場　罷免支持者惡意推擠、狂比中指挑釁

葉元之反罷成功謝票又遇鬧場　罷免支持者惡意推擠、狂比中指挑釁

反罷免遭黨內砲轟　王世堅不退黨：他們還年輕對黨命令更堅持

反罷免遭黨內砲轟　王世堅不退黨：他們還年輕對黨命令更堅持

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

給我支持大罷免的好朋友們　寫在..

給我支持大罷免的好朋友們　寫在..

民進黨2018年開始的問題　不..

七二六大罷免結果與效應分析　民..

國民黨很糟　民進黨更加不堪

賴清德「雜質說」醉翁之意不在酒..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面