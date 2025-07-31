總統的「耿直」比藍白亂搞更令人擔心？　寄望進化成「賴清德2.0」

▲總統兼民進黨主席賴清德。（圖／民進黨中央黨部提供）

●陳敏鳳／資深媒體人

大罷免7月26日以驚嘆號方式劃下終點，藍軍立委全數過關，無一被罷免，即使國民黨預估最危險的名單也沒有掉一個。這場罷免戰無疑是2024年立委選舉的翻版，選民認同國民黨仍是國會的最大黨，過去一年的種種國會擴權法案及不當刪減預算，並不是他們心中最擔心的，因為這次罷免的對照組可能是府院部門，比起他們對賴總統耿直直男個性的擔心，或許他們更不擔心藍白亂搞。

外界反對聲浪響徹雲霄 賴總統仍然故我

這是一個網友在社群媒體臨上飛機的發言的一句話，他也是挺罷免者，終究大罷免的結果讓他失望了，而他感受就是其實選民是對執政者的不信任或者不放心，以致藍白過去一年的亂搞都被忽視了。

這句是戳中了一些人的痛點，但也是對這次大罷免最深沉的反思和反省。這次大罷免起於國會藍白亂象，亂搞擴權法案，以及刪減預算等，這是朝小野大的困境，於是公民發起了大罷免想要罷掉這些通過擴權法案的立委，民進黨則進一步想要改變國會結構。

可是當第一階段和第二階段都做得轟轟烈烈時，為何突然在三階要投票的一個月內氣勢突然反轉。看看各政黨評估的名單，民進黨的罷免名單則從兩位數，一直往下修，投票前只剩五個都不到的名單，的確有五、六個藍委同意票是過了門檻，但可惜不同意票更高，所以結果掛零。

國民黨最先傳出三席危險，後來又升至五席甚至七席，臨投票前又回降3到4席。直到開完票，有位台北市議員還在電視上表示，連新北市葉元之國民黨內部做民調，他的同意票大於不同意的好幾倍，大概是必丟之一席，沒想到葉元之保住了，票數甚至比他選立委時還要高一些。

這不是狠狠打民進黨的臉嗎？這意思代表什麼？過去沒有投給葉元之的，也出來投給了他，包括傅崐萁也是，得票數也比2024年高了些許。選民的意思很簡單，他們也未必同意藍白亂搞的現象，也未必同意傅崑萁的所做所為，但是他們可能更擔心，民進黨國會過半之後，情況也不會如他們的意。

看看要投票這一個七月，行政部門是做了什麼事讓這些人不放心？五月前，美麗島國政民調滿意度，賴總統都高達五成以上，但偏偏五月開始，民調開始下滑，六月的滿意度與不滿意度更呈現死亡交叉，顯示賴總統也好，卓榮泰院長也好，都在三階投票罷免前已經逐漸失去被看好的聲勢。

也許四月川普的關稅是最重一擊，但政院因應態度卻大失民心，好像仗著好像台美關係不錯，或者台積電已經決定赴美設廠了，所以行政團隊的戒心有些放鬆，告訴大家可以安心睡覺，因為行政團隊有所準備，結果川普宣布了一個32％嚇死人的數字，讓這個社會完全對執政團隊沒有信心

接下來組成的談判團隊，並沒有令人更有信心的成員，領隊的是副院長鄭麗君，被認為文化領域的政治人物，並不擅長經貿談判。

那天公開談判團隊和國安團隊視訊照片中，有幾位是財經或經貿背景的？如今其他國家都已經公布，與我們接鄰的日韓也都公布了，台灣卻一點聲音都沒有。未來一旦公布，行政院作好了各種產業的相關因應的對策嗎？大家都很擔心的。

這是四月的事，到了6月23日決定7月26日要投票時，這一個月的時間，行政的表現讓人傻眼。遇到了百年級的風災，行政院竟沒有組成指揮中心救災，台南市公職人員好像只是跟著總統走走過場。

更糟的是，一場風災，沒水沒電，有人甚至屋頂都被吹走了。可是人們留在腦中印象，還是民進黨為了台南市長初選競爭照片有誰或者沒有誰，並沒有救災的印象，中央工程會也沒有下去搭建臨時住宅，二週後，那些沒有屋頂的土塊厝還是在電視畫面中出現。這些都默默影響著大罷免的成敗。

過去，救災不是民進黨的專長嗎？九二一重建委員會是民進黨承接國民黨執政後而來並收尾的，八掌溪事件行政院長立即下台負責。對照八八風災小林村的事件，馬英九遲到災區、行政院秘書長去陪爸爸吃晚飯，外界都認為救災是民進黨的專長嗎？今年怎麼這麼不著調？

這一個月中，大家也別忘了賴清德的國家團結十講，正是罷團氣勢下滑、藍軍撿到槍的開始。可是明明講錯話了，賴總統只是要總統府把新聞稿裡的字去掉，從不鄭重的表達欠意，「雜質」二字，給了藍軍多少的砲火，但總統還是不認錯。

喔，別忘了，政務委員史哲轉任高鐵董事長好像也是這段時間宣布的，總統府辦公室主任穿著軍裝講打掉重練時也是這個月裡發生的事。

這些都如同過去人事的任命一樣，外界反對聲浪即使響徹雲霄，總統仍然依然故我，用人及行事也都任我行。

加上當時那麼多司法案件，那麼多人在接受檢調調查，不管是他黨的，或者綠營的，不管是真的有罪的，還是舊案重查的，重罪的還是輕罪的，社會上總是一股肅殺的氣氛。

這屆政府給人民的生活感覺，完全沒有鬆弛感，隨便自己不分區立委就可以在街上拍照檢舉路人？這是怎麼養成的一個社會氣氛呢？

一個深綠老太太，不論如何一定投民進黨的，但被問到賴清德跟其他民進黨人比較起來如何，她竟然說出賴有點獨裁的感覺，這位老太太未來還是會繼續投賴投綠，但她的感覺竟跟在野黨的指責若合符節，究竟這是怎麼回事了？

這次大罷免大失敗，如果要講技術性的問題，可以講一大堆，例如罷團跟民進黨之間，真的合作無間嗎？當時提出的精準打擊在罷團拚業績的情緒下，搞到全面罷免31席，引起了選民惡罷的感受。

民進黨內動員程度也是有限，主要原因就在於一些地區未來可能補選的人選，傳聞都由中央指定了。在這種情況下，若不公平分資源給別人，別人又怎麼幫你嗎？

在此大罷免大失敗，民進黨政治大挫敗之際，寄望領導人可以進化，就像當年蔡英文2019年有了賴清德進化成蔡英文2.0，賴清德有大罷免大失敗後也可進化成為賴清德2.0，否則就不必再談2026及2028了。

▼在此大罷免大失敗，民進黨政治大挫敗之際，寄望領導人可以進化，就像當年蔡英文2019年有了賴清德進化成蔡英文2.0。（資料照／記者李毓康攝）

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