水災、關稅共伴　民進黨823還要向政治前行？

▲總統賴清德南下視察雲嘉南災後重建復原情形。（圖／總統府提供）

●陳敏鳳／資深媒體人

台灣南部暴雨成災，民進黨救災行動，頻遭指責；為了挽救選民之心，府院黨近日大舉出動，黨代秘書長還親自挖泥、立委涉水送便當，以穩固本命區；一波未平一波又起，如今關稅問題更嚴重，20％加4千億美元投資的條件若成真，民進黨政府將難以承受其重。

此時已經無暇顧及823第二波罷免投票，但卻仍要與公民同行，實如不智之舉，不如拋棄政治議題，全力因應關稅方案，才是上策。

民進黨該學著「斷、捨、離」 否則賠了夫人又折兵

南部7月下的暴雨，造成罕見大災，但7月正是726大罷免投票如火如荼選戰期，大環境下包括總統及行政團隊表現不佳，影響選民投票，從24比0，變成了0比24，一席也沒有罷掉；民進黨府院黨都受重傷，連南部的本命區都傳出不小怨聲後，民進黨終於回神儘快回防南部本命區固本。

行政院成立前進指揮所、黨代理秘書長親自挖泥、立委涉水送便當等，大舉出動，以挽民心。藍軍批評作秀，但有做事總比先前不管來得好，多做一份事就少扣一分是鐵道理。

只是，救災的同時，又念念不忘823第二波罷免的投票，給人為德不卒之感，救災也不忘政治，全民也不會記著救災之事，一定還記得民進黨永遠把政治放在民生之上。

如今，關稅問題發生，現在傳出的條件都比日韓還差，如果關稅走到20％，又像經濟部長郭智輝所言，要附帶4千億美元，那賴政府要招的批評，恐怕比水災更嚴重。

分析第二波的罷免案，大家都知道比第一波更難，首先這些都是後來補件才成功通過三階的，再者這些被罷免的7位國民黨立委，都是屬於基層組織強項的立委，且除了中二顏寬恒個人有官司之外，其他立委並沒有個人操守問題，要拉他們下台，一定又重蹈覆轍，得個零蛋回來，再增添挫敗感。

民進黨應該學著「斷、捨、離」，全心投入救災與重組團隊因應關稅吧。罷免之事，與公民同行，卻不能負責，何不早點跟公民說清楚，一旦勉強同行之後，又變成怨偶，就像現在曹興誠對民進黨的不滿一樣，累積後遺症，造成更多的心結，甚至在2026年選舉時也不能同行時，民進黨才是賠了夫人又折兵。

▼民進黨應該學著「斷、捨、離」，全心投入救災與重組團隊因應關稅吧。（圖／資料照）

「打破舊思維」強化行政團隊 關係2026、2028年政權存續

除了妥善處理823罷免之外，行政院也要積極重組，關稅未來因應方案和對外的說明，都是重中之重，現在的團隊已經出現多個破口，有些不適任的閣員，一直出現在內閣團隊之間，就讓人民覺得行政團隊沒有反省思過能力。罷免失敗之後，必須因應更糟的朝野對立新局，行政團隊一定要有專業且溝通能力強的閣員，才能平衡藍白過半的國會。

這裡所謂的強化行政團隊，並不是要找一些兇巴巴，只會逞口齒之快的閣員，在國會每天跟藍白立委吵架的人，而是具備專業能力且有溝通能力的閣員，政治手段要強一些，才能與藍白「對抗而行」，而不是一些遠離人間煙火的學者閣員。

內閣現在內部問題重重。有些高層被指涉自己該管的事不管，只會插手部分部會的事，把行政院三長之位坐成了部長之位。還有些部長，一上台就讓三個次長全離職，搞得美台談判陷於人手困境，連前朝留下來的辦公室主任也受不了走人。這位部長自己在外飽受批評，卻還上書要求總統換掉下屬公司董事長，這種內耗的閣員，不知留著要幹嘛呢？行政院是嫌砲火還不夠多嗎？

還有一些部長，甚至要重啟一些疑似弊案的舊案，有的案子已經導致四、五位立委吃上官司，這個部長竟然還敢要重啟這種舊案，一聽就令人匪夷所思的事情，因為圖利的嫌疑十分重大，這種閣員在內閣裡還安然無事，不找罵也難。

這個行政團隊會做事嗎？一個普發一萬元的事，從選前吵到現在仍沒有定論，真令人難以想像，甚至有閣員都到要吃官司的地步了，在罷免之後還完全不動？難怪賴總統被質疑可能沒有第二任。

教育部長在被問及師大女足抽血案時表示自己是總統找來的，意思是只要總統找來的就不用做事情，做錯事不用負政治責任嗎？

罷免之後各方要求改組內閣聲浪極高，但黨內以安定為由，暗示8月底會改，那8月底真會改嗎？又會改成什麼樣子呢？這可是關係著2026年及2028年政權存續的要害，須打破舊思維才有再生的可能。

▼強化行政團隊，並不是要找一些兇巴巴，只會逞口齒之快的閣員，在國會每天跟藍白立委吵架的人，而是具備專業能力且有溝通能力的閣員。（圖／記者林敬旻攝）

