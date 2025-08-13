不承擔黨主席　盧秀燕恐成侯友宜2.0

▲近日多次傳出盧秀燕「考慮不選」黨主席的消息。（圖／記者林敬旻攝）

●單厚之／資深媒體人

國民黨成功守住726大罷免後，國民黨主席朱立倫表態希望「順利交棒」，國民黨內不少人已經開始期待「盧秀燕時代」，希望會有不同的氣象。但近日卻多次傳出盧秀燕「考慮不選」黨主席的消息，盧秀燕昨天自澳洲返台，不願正面回應此事，只說「防颱優先」。

大罷免改變很多事情 沒有人敢把兵符再交到朱立倫手上

在大罷免之前，盧秀燕若不選黨主席算是相對合理的選擇。盧秀燕從政的風格一向不願樹敵，即便盧秀燕已經公認是藍軍2028年的總統候選人，但若朱立倫不想退，盧秀燕要當黨主席必然會有一定的競爭，即便盧秀燕可以輕鬆獲勝，但也難免造成朱立倫和其他黨內同志的傷害。

此外，盧秀燕市長任期到明年12月24日，黨主席任期與市長有一年多的重疊，必然會被綠營批評是「吃碗內看碗外」，若期間市政出了任何問題，更會招來「無心市政，只想選總統」的攻擊。

所以之前即便黨內希望盧秀燕當黨主席的呼聲很高，盧秀燕也一直冷淡以對，甚至可以明顯感受出是傾向不選。

但大罷免改變了很多事情，朱立倫從第一階段連署被35：0，之後的「公投綁罷免」繼續失敗，接著國民黨地方黨部遭大規模搜索，自台北市黨部主委黃呂錦茹以降高達兩位數的黨工遭到羈押，黨中央卻完全無力解決，第二階段又再度被24：0。自此，藍軍對朱立倫所有的耐心都被消磨殆盡，也沒有人敢把2026、2028兩場大選的兵符再交到朱立倫的手上。

即便726國民黨交出亮眼的成績單，幾乎所有藍委都以懸殊的票數強勢過關，也沒有認為是朱立倫和國民黨中央的功勞。朱立倫在726開票後第一時間沒有回應連任的議題，但很快就在中常會中表達希望在打好823最後大戰後「順利交棒、放心交棒」。

朱立倫原本是盧秀燕黨主席路上最大的攔路虎，在朱立倫表明不連任之後，盧秀燕最大的顧慮已經不復存在，但近日媒體仍舊不斷傳出盧秀燕傾向不選黨主席的消息，讓黨內的挺盧勢力相當的無力，不知道接下來該怎麼辦。

盧秀燕性格相對保守，此時仍不想選黨主席，無非就是怕因為市政問題遭致批評、希望持盈保泰、遠離藍綠鬥爭、不淌渾水等原因。

但去年的總統大選已經證明，侯友宜即便沒有身兼黨主席，但全世界都知道他要選總統，也一樣動輒招來「無心市政」的批評，想躲也躲不掉，有沒有黨主席的身分，其實差別真的沒這麼大。

一次又一次血淋淋教訓 不足以讓盧秀燕覺醒嗎？

國民黨在2016年朱立倫當黨主席時發生「換柱」、2020年吳敦義當黨主席時搞出郭台銘、韓國瑜的「外卡」，2024年朱立倫當黨主席又再次因為給郭台銘初選資格，讓國民黨四分五裂。

三場總統候選人不兼黨主席的大選，國民黨都以大敗收場，侯友宜甚至還被一度叫成「侯老三」，直到登記最後階段才找到趙少康救援搭檔。一次又一次血淋淋的教訓，難道還不足以讓盧秀燕覺醒嗎？

侯友宜正式參選總統前，市政滿意度一直都名列前茅，雖然藍軍一直有人擔心，只會「侯侯做代誌」的侯友宜，歷練和程度不足以支撐總統的格局，但也找不出可以證明的事證。

選戰正式開打後，侯友宜的表現真的慘不忍睹，民調掉到完全拉不起來，若不是最後君悅飯店「分手擂台」引發藍軍怒火，又有趙少康穩住深藍基本盤，侯友宜的票數還可能更慘。

盧秀燕是主播出身，又長期在立法院外交國防委員會，對國政的參與和認知應該遠高於侯友宜，加上盧秀燕沒有「藍皮綠骨」質疑，要團結藍軍也遠比侯友宜容易。

但盧秀燕和侯友宜也有極為相似之處，團隊都是以技術官僚為主體，缺乏政治幕僚群。這樣的團隊打打地方市政議題、連任直轄市長或許沒問題，要打中央議題、國族認同、兩岸關係就明顯不足。

盧秀燕若不接任黨主席，早日參與中央議題的廝殺，藍軍就無從檢驗盧秀燕到底能不能打、會不會只比去年的侯友宜略好而已，若提名後出問題，就真的誰也救不了。

台灣從1996年首次總統大選，從李登輝以降，所有總統當選人都有中央的經歷，直轄市長反而不是必要條件。盧秀燕雖然程度和質感都不差，也長期擔任立委監督國政，這部分缺了的資歷，只能靠黨主席的高度和不斷的政治攻防來彌補。

擔任黨主席幾乎可以說是盧秀燕想當選總統的必要條件，若缺乏這個位置和資歷，過程中必然會有很多足以影響大選結果的不確定因素，一步錯就會從天堂掉到地獄。

726罷免前，盧秀燕幾乎已經是以準總統之姿進行全台輔選，也讓藍軍支持者看到重返執政的希望。若盧秀燕現在突然縮起來，不願承擔國民黨責任，無視國民黨可能遇到的困境，必然會被支持者的失望情緒反撲，一如當下的賴清德。人心一散，盧秀燕想要重回藍軍「共主」的位置也不可能了。

盧秀燕真的該思考的不是選不選黨主席，而是要不要選總統，沒了一個，也就不用想另一個了。

