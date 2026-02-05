ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

柯文哲回歸　真的「藍白分」

我們想讓你知道…雖然行政、立法僵局難解，朝野對立持續升高，但中立選民在肯定賴清德和民進黨的同時，對在野黨的好感度也同時增加。這似乎顯示民眾對政治僵局已經無感，根本不管朝野在吵什麼，也對政治沒有太大的期待。

▲美麗島1月國政民調。（圖／美麗島電子報提供）

▲美麗島1月國政民調。（圖／美麗島電子報提供）

●單厚之／資深媒體人

《美麗島電子報》最新公布的「2026年1月國政民調」，賴清德總統的信任度、好感度全面上揚，信任度還出現黃金交叉，滿意度也僅落後不滿意2％；民進黨的好感度也大幅提升，而國民黨、民眾黨的好感度則是下滑。

民眾對政治僵局已經無感　根本不管在吵什麼也對政治沒有太大期待

賴清德的信任度比上個月增加了4.3％為46.9％，不信任則降低了5.0％為43.3％。賴清德的信任度在去年7月第一波大罷免失敗之後出現死亡交叉，信任度跌到37.2％，不信任則為50.3％，如今終於出現黃金交叉，信任度增加4.3％、不信任減少5％，都是去年7月以來最大的幅度。

究其原因，當然是因為台美貿易談判結果出爐，即便行政、立法僵局未解、朝野對立仍舊嚴重，但民眾仍對談判結果表示肯定。從交叉分析可以看出，賴清德的整體信任指數從44.6，提升到49.2，泛藍、泛綠和民眾黨支持者對賴清德的信任度全面提升，但中立選民的信任度卻小幅下跌。

賴清德信任度上升的關鍵是藍、白兩黨，而非綠營支持者。泛綠對賴清德的信任指數僅從80.0增為82.2，泛藍則從12.6增為15.7，民眾黨支持者更從8.1大幅增為17.2，增幅居各族群之冠。

賴清德的滿意度在去年4月、6月都出現過死亡交叉，大罷免失敗後更是一去不復返，去年8月滿意度跌到31.0％的最低點，不滿意則為60.5％的最高點。本月滿意度從40.6％增為46.0％，增幅是去年4月以來最大、就職以來次高；不滿意從52.2％降為48.0％，降幅是就職以來最大。

賴清德滿意度變化結構與信任度類似，泛綠對賴清德的滿意從83.9％增為85.8％、中立選民從32.2％增為34.7％，泛藍則從7.6％增為9.3％，民眾黨支持者從2.2％增為9.2％。無論信任度、滿意度，民眾黨支持者的增幅，都遠大於其他族群。若從年齡層來看，20~29、30~39歲兩族群對賴清德信任度的增幅最大，都超過10％，滿意度則以20~29歲的增幅最大，從上個月的26.6％暴增為50.4％。

▲▼美麗島1月國政民調。（圖／美麗島電子報提供）

▲▼美麗島1月國政民調。（圖／美麗島電子報提供）

行政院長卓榮泰的滿意度本月也出現黃金交叉，滿意度為43.2％、不滿意為42.3％。卓榮泰的滿意度在去年2月、5月都出現過死亡交叉，如今的滿意度已經回到去年4月左右的水準。

卓榮泰是歷任閣揆中，最像「總統執行長」的閣揆，多數時間滿意度的變化幅度都比賴清德來得小，本月滿意度提升的主因也同樣是民眾黨支持者的滿意度從4.1％大幅提升為14.2％，中立選民則從28.6％增為34.0％，泛藍、泛綠的變化都不大。

▲▼美麗島1月國政民調。（圖／美麗島電子報提供）

民進黨本月的好感度較上個月大幅提升5.6％為43.9％、不滿意減少4.9％為45.0％，兩者差距僅剩1.1％，泛綠支持者的好感從85.8％提升為87.3％，泛藍支持者的好感從4.8％增為8.4％，民眾黨支持者從3.3％增為7.9％，中立選民則從22.3％增為26.9％。

國民黨本月支持度小幅滑落0.7％為34.4％、反感增加0.4％為49.9％。從交叉分析可以看出，藍、白和中立選民對國民黨的好感都小幅提升，泛藍從77.7％增為78.8％、泛綠從7.4％增為8.3％、中立選民則從20.8％增為27.4％；國民黨好感度下滑的主因是民眾黨支持者的好感從60.4％降為55.0％。

民眾黨情況也類似，整體好感度降低2.1％為30.8％、反感增加4.1％為51.8％，民眾黨支持者的好感從87.0％增為91.3％、中立選民則從20.8％增為24.4％，泛綠的好感從7.0％小幅滑落為6.0％、泛藍支持者則從56.8％減為50.8％。

雖然行政、立法僵局難解，朝野對立持續升高，但中立選民在肯定賴清德和民進黨的同時，對在野黨的好感度也同時增加。這似乎顯示民眾對政治僵局已經無感，根本不管朝野在吵什麼，也對政治沒有太大的期待。

國民黨和民眾黨好感度的下滑，都是源於彼此支持者對另一政黨的好感度下滑、反感提升，柯文哲所說的「藍白分」已經成為現在進行式。柯文哲在民眾黨立委換血之前，藉由陳昭姿的《人工生殖法》草案，強勢抓回民眾黨的主導權，並釋出可以「綠白合」的訊號，讓藍白兩黨支持者對彼此的好感下滑，民眾黨的反感也再次衝破5成，回到6月、大罷免之前的水準。

雖然本月國民黨好感度變化不大，但泛藍政治版圖卻縮水不小，本月G1~G3的泛藍族群比上月減少5.4％為33.5％、泛綠的G7~G9族群則增加1.9％為39.7％，是大罷免以來，首次泛綠版圖大於泛藍。

國民黨中央不斷高喊兩岸交流、國民黨在立院的表現也越來越鷹派，但深藍的G1卻從20.5％減為18.0％、G2從10.5％變為10.6％、G3則從7.9％減為4.9％，國民黨往深藍靠攏，深藍的支持者卻反而流失。而自認泛藍立場的民眾也減少2.8％為22.2％，自認泛綠的則增加3.2％為38.6％。

對於台美貿易談判的結果，有53.0％的民眾滿意、31.9％不滿，中間選民有42.3％表示滿意、30.9％不滿，泛藍和民眾黨支持者也分別有26.9％、29.8％表示滿意，遠高於其對民進黨的好感度，顯示民進黨政府不管談判或宣傳，基本上是加分的。

雖然談判有成，但台灣「疑川」已成事實，只有21.6％的民眾信任川普、不信任高達68.5％，川普的整體信任指數只有28.4，就連泛綠支持者的信任指數也僅45.2，泛綠49.2％不信任川普，高於信任的43.1％。這必然會讓民進黨以對美軍購、台美合作等攻擊在野黨時大打折扣。

▲▼美麗島1月國政民調。（圖／美麗島電子報提供）

賴清德和民進黨近日猛攻在野黨不審預算，但46.3％的民眾支持立法院先審沒爭議的民生預算，35.3％認為應該全面審查，即便泛綠支持者也有32.7％支持先審部分預算、55.5％要求全面審查，中立選民則是48.7％支持審查部分、22.0％支持全部審查。即便是總預算不審這種大事，民進黨也沒有佔到便宜，賴清德和民進黨或許該認真思考，是否要繼續這種零和的對抗。

▲▼美麗島1月國政民調。（圖／美麗島電子報提供）

總統赴立法院國情報告的問題相對複雜，一般民眾也很難了解一問一答與綜合答覆等細節的差別，但單憑印象賴清德和民進黨顯然是吃虧的，有52.9％的民眾認為賴清德應該就國安、特別預算進行國情報告，僅34.1％認為沒必要，中立選民也有52.8％認為應該去、23.5％認為沒必要。

▲▼美麗島1月國政民調。（圖／美麗島電子報提供）

鄭麗文去年10月18日當選國民黨主席、11月1日就任，就任後就不斷高喊「鄭習會」，並於昨日重啟「國共論壇」。鄭麗文當選時，民眾的反感僅略高於好感，但才3個月的時間，鄭麗文的不信任卻高達53.3％，幾乎是信任度28.7％的兩倍，國民黨本月好感度34.4％也比去年10月的35.7％來得低，反感49.9％則比去年10月的46.6％要高。

鄭麗文整體的信任指數僅36.5，遠比賴清德的49.2要低，就連泛藍支持者也僅有67.6％信任鄭麗文，信任指數為64.3，也比泛綠支持者對賴清德的信任指數82.2低得多。這樣的數字，幾乎已經接近朱立倫擔任黨主席中後期的數字，要硬推國共交流和鄭習會，並不容易。

▲▼美麗島1月國政民調。（圖／美麗島電子報提供）

想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多

●本文獲授權，轉載自「美麗島電子報」以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

►新任聯準會主席華許是鴿派或鷹派?

►愛佔便宜的總統　會把國家帶去哪裡？

►將ART納入台美《矽盛世宣言》的戰略思考

投稿
申訴
單厚之專欄

單厚之專欄 單厚之

資深媒體人，曾任職中時、聯合、蘋果、壹周刊、三立新聞網、明日報、TVBS周刊...等多家媒體。

單厚之最新文章

more

柯文哲回歸　真的「藍白分」

賴清德的「脫中入北」已經成為笑話

尹錫悅與賴清德　除非政黨永不輪替「否則惡行必然遭到..

只想選舉不想施政　賴清德才真正「浪費時間」

少數否決多數　舊民意否定新民意

關鍵字: 美麗島民調 單厚之 柯文哲 雲論 賴清德 民進黨 國政民調 國民黨 民眾黨 鄭麗文 總預算 卓榮泰

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
柯文哲回歸　真的「藍白分」
新任聯準會主席華許是鴿派或鷹派？
愛佔便宜的總統　會把國家帶去哪裡？
將ART納入台美《矽盛世宣言》的戰略思考
華府施壓方式改變！川普時代點名成常態　國民黨深陷同..

推薦閱讀

愛佔便宜的總統　會把國家帶去哪裡？

新任聯準會主席華許是鴿派或鷹派？

柯文哲回歸　真的「藍白分」

紅二代的最後軍閥　張又俠的崛起與隕落

將ART納入台美《矽盛世宣言》的戰略思考

國將衰先賤其師　一場教室內的文明政變正在進行

那些年沒有被喊出來的痛　看《大濛》記

柯文哲的「綠白和」與「藍白分」政治操作

華府施壓方式改變！川普時代點名成常態　國民黨深陷同..

發票正妹拼公益　性感馬甲成焦點

相關文章

中國稱將恢復上海居民赴金馬旅遊　蔣萬安：大家要做出智慧決定

中國稱將恢復上海居民赴金馬旅遊　蔣萬安：大家要做出智慧決定

國共兩黨智庫論壇甫在北京落幕，大陸文旅部昨日宣布將於近期開放上海居民赴金門馬祖旅遊，而陸委會表示，上海居民要先到福建再坐「小三通」客船到金門..

44分鐘前

被點名2028大選「最大公約數」　蔣萬安：我心裡最大的是台灣人

被點名2028大選「最大公約數」　蔣萬安：我心裡最大的是台灣人

國民黨遭《零日攻擊》提告　藍委嗆：顏色對了什麼都是對的

國民黨遭《零日攻擊》提告　藍委嗆：顏色對了什麼都是對的

國共共商「和平統一」？　國台辦：應由「家裡人」商量著辦

國共共商「和平統一」？　國台辦：應由「家裡人」商量著辦

國共論壇嗨喊「兩岸都是中國人」　綠批國民黨配合中共顛倒黑白

國共論壇嗨喊「兩岸都是中國人」　綠批國民黨配合中共顛倒黑白

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

愛佔便宜的總統　會把國家帶去哪..

愛佔便宜的總統　會把國家帶去哪..

新任聯準會主席華許是鴿派或鷹派..

柯文哲回歸　真的「藍白分」

紅二代的最後軍閥　張又俠的崛起..

將ART納入台美《矽盛世宣言》..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面