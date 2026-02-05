柯文哲回歸　真的「藍白分」

▲美麗島1月國政民調。（圖／美麗島電子報提供）

單厚之／資深媒體人

《美麗島電子報》最新公布的「2026年1月國政民調」，賴清德總統的信任度、好感度全面上揚，信任度還出現黃金交叉，滿意度也僅落後不滿意2％；民進黨的好感度也大幅提升，而國民黨、民眾黨的好感度則是下滑。

民眾對政治僵局已經無感 根本不管在吵什麼也對政治沒有太大期待

賴清德的信任度比上個月增加了4.3％為46.9％，不信任則降低了5.0％為43.3％。賴清德的信任度在去年7月第一波大罷免失敗之後出現死亡交叉，信任度跌到37.2％，不信任則為50.3％，如今終於出現黃金交叉，信任度增加4.3％、不信任減少5％，都是去年7月以來最大的幅度。

究其原因，當然是因為台美貿易談判結果出爐，即便行政、立法僵局未解、朝野對立仍舊嚴重，但民眾仍對談判結果表示肯定。從交叉分析可以看出，賴清德的整體信任指數從44.6，提升到49.2，泛藍、泛綠和民眾黨支持者對賴清德的信任度全面提升，但中立選民的信任度卻小幅下跌。

賴清德信任度上升的關鍵是藍、白兩黨，而非綠營支持者。泛綠對賴清德的信任指數僅從80.0增為82.2，泛藍則從12.6增為15.7，民眾黨支持者更從8.1大幅增為17.2，增幅居各族群之冠。

賴清德的滿意度在去年4月、6月都出現過死亡交叉，大罷免失敗後更是一去不復返，去年8月滿意度跌到31.0％的最低點，不滿意則為60.5％的最高點。本月滿意度從40.6％增為46.0％，增幅是去年4月以來最大、就職以來次高；不滿意從52.2％降為48.0％，降幅是就職以來最大。

賴清德滿意度變化結構與信任度類似，泛綠對賴清德的滿意從83.9％增為85.8％、中立選民從32.2％增為34.7％，泛藍則從7.6％增為9.3％，民眾黨支持者從2.2％增為9.2％。無論信任度、滿意度，民眾黨支持者的增幅，都遠大於其他族群。若從年齡層來看，20~29、30~39歲兩族群對賴清德信任度的增幅最大，都超過10％，滿意度則以20~29歲的增幅最大，從上個月的26.6％暴增為50.4％。

行政院長卓榮泰的滿意度本月也出現黃金交叉，滿意度為43.2％、不滿意為42.3％。卓榮泰的滿意度在去年2月、5月都出現過死亡交叉，如今的滿意度已經回到去年4月左右的水準。

卓榮泰是歷任閣揆中，最像「總統執行長」的閣揆，多數時間滿意度的變化幅度都比賴清德來得小，本月滿意度提升的主因也同樣是民眾黨支持者的滿意度從4.1％大幅提升為14.2％，中立選民則從28.6％增為34.0％，泛藍、泛綠的變化都不大。

民進黨本月的好感度較上個月大幅提升5.6％為43.9％、不滿意減少4.9％為45.0％，兩者差距僅剩1.1％，泛綠支持者的好感從85.8％提升為87.3％，泛藍支持者的好感從4.8％增為8.4％，民眾黨支持者從3.3％增為7.9％，中立選民則從22.3％增為26.9％。

國民黨本月支持度小幅滑落0.7％為34.4％、反感增加0.4％為49.9％。從交叉分析可以看出，藍、白和中立選民對國民黨的好感都小幅提升，泛藍從77.7％增為78.8％、泛綠從7.4％增為8.3％、中立選民則從20.8％增為27.4％；國民黨好感度下滑的主因是民眾黨支持者的好感從60.4％降為55.0％。

民眾黨情況也類似，整體好感度降低2.1％為30.8％、反感增加4.1％為51.8％，民眾黨支持者的好感從87.0％增為91.3％、中立選民則從20.8％增為24.4％，泛綠的好感從7.0％小幅滑落為6.0％、泛藍支持者則從56.8％減為50.8％。

雖然行政、立法僵局難解，朝野對立持續升高，但中立選民在肯定賴清德和民進黨的同時，對在野黨的好感度也同時增加。這似乎顯示民眾對政治僵局已經無感，根本不管朝野在吵什麼，也對政治沒有太大的期待。

國民黨和民眾黨好感度的下滑，都是源於彼此支持者對另一政黨的好感度下滑、反感提升，柯文哲所說的「藍白分」已經成為現在進行式。柯文哲在民眾黨立委換血之前，藉由陳昭姿的《人工生殖法》草案，強勢抓回民眾黨的主導權，並釋出可以「綠白合」的訊號，讓藍白兩黨支持者對彼此的好感下滑，民眾黨的反感也再次衝破5成，回到6月、大罷免之前的水準。

雖然本月國民黨好感度變化不大，但泛藍政治版圖卻縮水不小，本月G1~G3的泛藍族群比上月減少5.4％為33.5％、泛綠的G7~G9族群則增加1.9％為39.7％，是大罷免以來，首次泛綠版圖大於泛藍。

國民黨中央不斷高喊兩岸交流、國民黨在立院的表現也越來越鷹派，但深藍的G1卻從20.5％減為18.0％、G2從10.5％變為10.6％、G3則從7.9％減為4.9％，國民黨往深藍靠攏，深藍的支持者卻反而流失。而自認泛藍立場的民眾也減少2.8％為22.2％，自認泛綠的則增加3.2％為38.6％。

對於台美貿易談判的結果，有53.0％的民眾滿意、31.9％不滿，中間選民有42.3％表示滿意、30.9％不滿，泛藍和民眾黨支持者也分別有26.9％、29.8％表示滿意，遠高於其對民進黨的好感度，顯示民進黨政府不管談判或宣傳，基本上是加分的。

雖然談判有成，但台灣「疑川」已成事實，只有21.6％的民眾信任川普、不信任高達68.5％，川普的整體信任指數只有28.4，就連泛綠支持者的信任指數也僅45.2，泛綠49.2％不信任川普，高於信任的43.1％。這必然會讓民進黨以對美軍購、台美合作等攻擊在野黨時大打折扣。

賴清德和民進黨近日猛攻在野黨不審預算，但46.3％的民眾支持立法院先審沒爭議的民生預算，35.3％認為應該全面審查，即便泛綠支持者也有32.7％支持先審部分預算、55.5％要求全面審查，中立選民則是48.7％支持審查部分、22.0％支持全部審查。即便是總預算不審這種大事，民進黨也沒有佔到便宜，賴清德和民進黨或許該認真思考，是否要繼續這種零和的對抗。

總統赴立法院國情報告的問題相對複雜，一般民眾也很難了解一問一答與綜合答覆等細節的差別，但單憑印象賴清德和民進黨顯然是吃虧的，有52.9％的民眾認為賴清德應該就國安、特別預算進行國情報告，僅34.1％認為沒必要，中立選民也有52.8％認為應該去、23.5％認為沒必要。

鄭麗文去年10月18日當選國民黨主席、11月1日就任，就任後就不斷高喊「鄭習會」，並於昨日重啟「國共論壇」。鄭麗文當選時，民眾的反感僅略高於好感，但才3個月的時間，鄭麗文的不信任卻高達53.3％，幾乎是信任度28.7％的兩倍，國民黨本月好感度34.4％也比去年10月的35.7％來得低，反感49.9％則比去年10月的46.6％要高。

鄭麗文整體的信任指數僅36.5，遠比賴清德的49.2要低，就連泛藍支持者也僅有67.6％信任鄭麗文，信任指數為64.3，也比泛綠支持者對賴清德的信任指數82.2低得多。這樣的數字，幾乎已經接近朱立倫擔任黨主席中後期的數字，要硬推國共交流和鄭習會，並不容易。

