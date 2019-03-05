單厚之／和平協議如何導致「不和平」？

▲國民黨主席吳敦義。（資料照／記者屠惠剛攝）

●單厚之／資深媒體人，曾任職中時、聯合、蘋果、壹周刊、三立新聞網、明日報、TVBS周刊...等多家媒體。

為了轉移執政不得民心的焦點，民進黨近來不斷強打兩岸關係，塑造兩岸戰火一觸即發的印象。蔡總統接受《CNN》專訪時提及，台灣承受第一擊之後，希望世界各國能夠站出來；蘇揆則拋出「掃帚說」，甚至還引用蔣介石「一吋山河一吋血、十萬青年十萬軍」，來宣示捍衛台灣的決心。

要把兩岸對抗變成明年總統大選主議題，一方面必須要升高兩岸緊張關係，另一方面則必須要說服民眾，所有和平的可能性都不存在，向美日靠攏、對抗中國，才是台灣唯一的出路。

九二共識＝一國兩制？

今年初，習近平拋出「習五條」之後，蔡英文總統順勢將「九二共識」與「一國兩制」劃上了等號。接著當國民黨主席吳敦義提出《兩岸和平協議》時，民進黨又把《和平協議》當成洪水猛獸。蘇揆在立院答詢時說，全世界對台灣最沒善意的就是「中國」，和平協議不能簽。蔡英文總統則在迴廊談話中表示，台灣社會不會接受會消滅、傷害國家主權與台灣民主的任何政治協議。

還有學者跟法界人士出面背書，指協定、條約是國家與國家簽署，以國際法作為規範的文件；「協議」則是「國內法」，簽署協議就會回到一中架構，使台灣問題中國化，增加國際介入的難度。部分媒體則以中共與西藏1951年簽署「和平協議」，來比擬吳敦義等人的主張。

隨便Google一下「協議」兩個字。除了《海峽兩岸氣象合作協議》、《海峽兩岸郵政協議》等51項已經生效的協議之外，我們還會看到《台美氣象預報系統發展技術合作協議》、《亞東關係協會與公益財團法人交流協會間關於海上航機搜索救災合作之協議書》等數百項協議。

如果協議就是「國內法」，那台灣是何時變成美國、日本的一部份的？

再Google「條約」，就會出現《中華民國與聖克里斯多福及尼維斯間引渡條約》、《中華民國政府與帛琉共和國政府間引渡條約》等等內容。所有條約的主體都是「中華民國」和邦交國，包括1949年之前的《中華民國菲律賓共和國友好條約》、《中國沙地阿拉伯友好條約》、《中美友好通商航海條約》。

減少兩岸衝突、敵意

簡單的講，條約、公約、協定的確才是正式國與國之間的書面協定，但因為台灣國際關係特殊，國際上絕大多數國家都不承認中華民國，所以與非邦交國之間的協定，都用「協議」之類的名稱。與國內法、國際法根本沒有任何的關係。對美日如此，對大陸亦復如此。如果真要深究，當我們和美日等國家簽訂協議時，其實就已經反映了我們特殊的國際處境。

國民黨之所以主張簽訂《兩岸和平協議》，出發點是希望在中共對台還有善意的時候，在不完全倚賴國際的情況下，能夠縮減少兩岸之間的衝突、敵意。可以想見台灣會提出的要求，不外乎希望中共降低對台的敵意、撤除瞄準台灣之間的飛彈、減少在台海附近的軍事挑釁之類的。

當然中共也必然會提出回到一中原則之下的要求，但《中華民國憲法》本身就是一部統一憲法，並不涉及改變現狀。至於雙方最終能否達成共識，或是在各自退讓多少的情況下達成共識，則要看雙方談判代表的功力，以及內部的民意是否同意。

國際社會一向講的是實力原則，沒有任何條約、協議可以永保和平，川普上任之後就已經不知道退出了多少條約跟國際組織。

吳敦義等人再次提出《兩岸和平協議》的主張，是因為「習五條」之後的新情勢，在「九二共識」已經被污名化的情況下，必須要嘗試提出新的對話基礎，區隔國民黨與民進黨兩岸路線的不同。

《兩岸和平協議》的主張，或許只是國民黨一廂情願、或許共產黨也不會買單，但用條約、協議這樣簡單的二分法，來欺騙、愚弄國人，直接把《兩岸和平協議》抹黑成《賣台協議》，是非常非常不負責任的。尤其是出自一個除了「拿起掃帚」之外，提不出任何辦法的執政黨之口。

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