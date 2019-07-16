李沃牆／2020藍綠對決　經濟及兩岸議題是關鍵

▲2020大選，經濟及兩岸議題無疑將成為勝選的關鍵。（合成圖／記者李毓康、季相儒、陶本和攝）

●李沃牆／現任淡江大學財務金融學系專任教授及兩岸金融中心副主任，亦為富華創投及兆豐第一創投董事、品豐投顧榮譽顧問。

高雄市長韓國瑜初選輕騎過關，完勝其他藍營候選人，將代表國民黨與民進黨的蔡英文競逐2020總統。然而，在藍綠對決下，經濟及兩岸議題無疑將成為勝選的關鍵。韓國瑜強力主張「庶民經濟」，「台灣安全，人民有錢」；認為政府應該要大力推動庶民經濟的希望工程，如成立庶民經濟基金，大力扶植中小企業，縮小南北差距，幫助中南部、農漁民、婦女、中低收入戶。蔡英文則強調，對內要公平分配，要把經濟果實分享給勞工；同時要逐步提高基本工資，加快供應鏈與產業的升級，並強化內需工程力道；對外則加強新南向政策，降低對中國大陸的依賴。終究，何人主張能解經濟倒懸，獲得廣大人民認同，最後贏得勝選？

台灣經濟問題不一 亟待解決

古代聖賢，諸如孔孟，早有明示，政府施政當「急民所需、解民所苦」，以民生經濟為依歸，建構富足康樂的國家為最終目標。遺憾的是，台灣經濟成長由早年的經濟奇蹟墜落深淵，令人不勝噓唏。美國著名經濟學家泰勒．科文（Tyler Cowen）最近應邀訪台，他卻驚奇地發現，台北變化不多；建築、小巷、滿街都是摩托車的現況與他30年前來台所見並無太大差距；換言之，若與其他國家城市比較，他認為首都台北30年來並無顯著進步，甚至原地踏步。今日，台灣面臨低成長、低利率、低薪、少子化、人口老化、貧富差距等困境沉痾已久；經濟陷入停滯與渾沌不安，亟待解決。

貧富差距仍大 公平分配主張無效？

蔡英文主張公平分配乃源於，台灣實質GDP持續成長，但實質薪資卻停滯，係因為大部分利潤被老闆拿走，而受僱勞工享受不到經濟成長的果實，造成低薪及貧富差距。若對照目前國內現況，似乎有其道理。隨著全球化專業分工及知識經濟發展，主要國家所得差距皆呈擴大；依財政部公佈2017年綜所稅統計報告，將家庭可支配所得由小至大排列，並按戶數分成5等分，最高20%家庭每戶可支配所得為205.3萬元（台幣，以下同），而最低20%家庭為33.8萬元，高低所得差距6.07倍，僅較2016年的6.08倍下降0.01；此外，以2017年度有應納稅額申報戶分析；其中，有273.93萬戶（占比43.41%）係按最低稅率5%課稅，應納稅額281.63億元，平均每戶繳稅1.03萬元，有效稅率1.39%；而適用40%以上稅率的高所得者共有4.56萬戶（占比0.72%），應納稅額1,595.36億元，占全部應納稅額48.35%，平均每戶繳稅349.84萬元，有效稅率27.79%。

長期以來，除了貧富差距問題無顯著改善外，台灣的城鄉發展一直是重北輕南，資源配置不當，以致頭重腳輕、失衡嚴重，甚至有些縣市已陷入又老又窮的困境。家戶年所得、平均月薪資、房價所得比南北差距大未解；是否也意謂蔡政府上任至今，其主張的公平分配並無實際成效？若然，又有何最適的政策？

青年失業及低薪問題依舊難解

根據主計總處最新調查結果顯示，台灣仍有超過3成，逾300萬受雇者月收入不到3萬元；雖然，主計總處所發布的2018年全年平均失業率僅為3.7%，但若由年齡區分觀察，全年平均20至24歲的失業率依然高達12%，遠較2008年金融海嘯時的青年失業率11.9%為高；另由青年失業率和整體失業率的比值觀察，10年來亦由2.9倍擴大至3.2倍。尤有進者，2017年赴海外工作者高達73.6萬人；其中，未滿30歲的年輕人有14萬7千人，占20%。由以上數據顯示，蔡政府雖宣稱執政後，台灣失業率創下18年來新低，但青年失業率卻居高不下，青年人才出走日趨嚴重；且部分時間、臨時性或人力派遣工作等非典型就業者仍持續增加，目前已衝破80萬人大關，10年來增加超過10萬人。足見，在整體失業率轉好的情況下，青年失業及低薪問題仍然未解。

「庶民經濟」反映「寄生上流」現象？

韓國瑜自參選高雄市長以來，即不斷強調「人民發大財」的庶民經濟訴求，並獲得廣大基層民眾的支持；其實就是充分反映多數選民對台灣經濟現況的不滿。最近，一部剛榮獲坎城影展最大獎「金棕櫚獎」，極具票房實力的熱門韓國電影《寄生上流》，以黑色幽默拍攝出現實社會的貧富差距與底層人物的真實生活，著實有著對人性貪婪醜惡及社會階級的嘲諷，引發廣大觀眾的共鳴。韓國瑜主張的庶民經濟現象就是反映出社會階級生活的差距；但在總選大選中，能如電影《寄生上流》，獲得台灣廣大民眾認同與支持？

兩岸政經主張南轅北轍，端視選民認同度

自台灣開放民選總統以降，即離不開兩岸議題，更是決定勝選與否的關鍵。不可否認，兩岸一衣帶水；以致於在政治上，兩岸問題盤根錯節；在經濟上，兩岸依存難分難捨。長期以來，藍營在兩岸核心主張方面，一向強調「九二共識」、「一中各表」，韓國瑜個人「反對一國兩制」；綠營則不承認「九二共識」，「反中、反對一國兩制」，部分人士極力主張台獨。另就兩岸經濟議題，藍營主張兩岸經貿共同合作，如馬政府時期的ECFA，簽署服貿協議、貨貿協議、兩岸租稅協議及投資保障協定，甚至是打造「兩岸共同市場」，合作共創雙贏；但綠營主張降低對中國大陸的依存度，擴大新南向市場，加強對美日經濟合作。平情而論，藍綠各有死忠的支持者，終究何者能獲得廣大台灣人民的認同，中間及經濟選民便成為關鍵。

庶民經濟宜與AI發展，公平分配並重

持平而論，要改善目前台灣當前的經濟困境，提高薪資水準，關鍵並不在於GDP如何分配，逐年提高基本工資；首要之務應是思考如何把GDP的餅做大，尤其是加速產業轉型，發展附加價值高的產業，擺脫低價競爭的循環。唯有將餅做大的加法思維，再談分配才有意義。蔡英文認為：「台灣由於經濟結構困境，致令經濟果實未能公平分配，成為年輕人不能承受之重」；如今非但未能把餅做大，卻一直用灑錢方式試圖解決困境；結果，不但未有效解決問題，還引發反商、反中情節，致令民粹主義高漲，最後經濟深陷低成長。而韓國瑜的庶民經濟或許可有效提高底層庶民的所得，但想把國家經濟大餅做大，恐是不易。尤其，他最近重提台灣早期鼓勵「家庭即工廠」思維，在今日新經濟下，應是行不通。君不見，中國大陸近幾年吹起「大眾創業、萬眾創新」的雙創浪潮，鼓勵年輕人投入創業；各地青年創業基地、孵化器與眾創空間如雨後春筍，遍地開花；搭配政府提供的各項基金及出台政策扶植與利用市場支持，鼓勵年輕人投入創業行列。這種透過社會集體動員的方式以創業來拉動就業、減低失業的模式，已獲得顯著的成果，更吸引相當多的台灣青年前往創業。

筆者以為，韓國瑜的「庶民經濟」結合郭台銘的「AI科技智慧島」，透過AI的多元層面的應用與連結，應用於生產製造，金融，農業、交通、醫療與生活各層面，應能鼓動創業風潮，開創市場新的商機，將經濟大餅做大；最後，再結合蔡英文的公平分配主張，或可克竟全功，有效解決台灣困境。

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