掩蓋梅大高速事故、外送空包　胖貓事件顯露中國特色

● 作者／矢板明夫

最近中國的網路上最受矚目的新聞是「胖貓事件」。一位21歲、暱稱叫「胖貓」的湖南年輕男子，在網上認識了一位比他年長6歲的重慶女性，交往兩年多、被騙光了所有財產，相當於200多萬台幣。當女方提出分手後，他將僅剩的760元人民幣，買了一束花送給對方，說是為了紀念兩個人認識760天。然後跳江輕生了。

此事引起了巨大話題。在壓力下，女性被迫出來道歉，並退還給家屬一部分錢財。在中國的網路上，最熱門的100個話題中，有關胖貓事件的佔了三分之一。

看到這條新聞被熱炒，覺得有點不可思議。因為騙婚這種事情，在全世界所有國家都會有。有的是男騙女、也有女騙男。被害者被騙得家破人亡的案例，也不在少數。這種事件當然值得關注，也需要敲響警鐘，防止有新的被害者重蹈覆轍。但這件事成為全中國最熱門的話題，不禁讓人覺得有人為炒作的嫌疑。

因為，胖貓跳江輕生是發生在4月11日，但該事件在中國網路上登上熱搜排行榜第一名，則是5月以後的事情。

▲ 廣東梅大高速公路1日凌晨約2時10分發生坍方，往茶陽路段出口方向2公里左右的路面突然塌陷，目前為止造成48人喪生、30人受傷。（圖／翻攝自微博）

恰巧，5月1日凌晨，中國廣東省梅大高速公路茶陽段發生大面積坍塌，造成了48死30傷的慘劇。按道理說，高速公路坍塌是重大公共安全事件、關係到每個國民的生命財產安全。如果發生在日本，一定會有很多官員丟烏紗帽，弄不好首相都要辭職。

大家都知道，中國的網路話題是由政府在控制的。所以，不得不讓人懷疑，胖貓事件是為了掩蓋高速公路坍塌事件而被炒熱起來的。

胖貓事件還帶出了一個案外案。因為胖貓生前為了資助女友開花店而省吃儉用長達兩年，每天只敢點10元人民幣外賣，故網民為「胖貓」叫外賣到他輕生的重慶長江大橋來悼念他。

但沒想到的是，他們發現外賣送的很多是空餐盒與只裝有清水的杯子。經調查，原因是外賣商家想到這些餐飲會被拋入長江祭奠胖貓，所以故意「漏」裝食物到外賣盒。現已查出，至少有5 家餐飲品牌「茶百道」、「蜜雪冰城」、「華萊士」、「朱小小螺螄粉」和「牛約堡」的餐飲有問題。引起了網友們的強烈不滿。

騙婚事件在全世界經常發生。但是，這麼多餐飲店集體欺騙顧客，應該在別的國家不會發生。這也反映了中國特色。

▲ 胖貓生前為了資助女友開花店而省吃儉用長達兩年，不少心疼胖貓的網友，紛紛點餐外送胖貓生前心心念念的速食，希望讓胖貓能飽餐一頓。（圖／翻攝自抖音）

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