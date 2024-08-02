謝曹配無緣四強卻好過詹詹自喜　運動是「我們一起努力..

▲ 網球一姐謝淑薇與20歲搭檔曹家宜，在女雙8強戰交手捷克黑馬穆霍娃、諾斯科娃，最終以6比1、4比6、12比14惜敗，無緣前進女雙4強。（圖／路透）

● 呂秋遠／律師

謝淑薇與曹家宜雖然沒能進入前四強，不過對比前天的另一組，他們的表現真的已經很好。能進入奧運，就已經是全世界前32名，無論輸贏，我們都要給予無條件的支持。不過，「對比前天的另一組」這是什麼意思呢？

比賽是殘忍的，一定有輸贏，原則上，任何選手站在這個奧運殿堂裡，肯定內心都會有某種程度的緊張，雖然不會要求裁判出來辯論輸贏，然而即便是最厲害的選手，也不會有必勝的把握，外表看似小孩，智慧卻過於常人的情況，除了土耳其的Yusuf Dikec外，應該很少有選手可以輕鬆鎮定的打完全程。

對於網球，我不懂，我也不知道體型或是肌肉比對於比賽是否重要，我甚至也不能確定，第二局零比六是不是已經盡力，畢竟對手是上屆金牌選手，總不能說我自己去打也是零比六，所以否定這組人的努力。

可是，「10個月沒有比賽，從不確定能不能再回到賽場上，到今天能夠打完比賽，然後甚至可以給對方一些壓力。我覺得對我自己來說已經是非常好的一個經驗了。」這段話是什麼意思？

▲ 詹家姊妹花在7月30日的首輪賽事，遭上屆衛冕冠軍捷克組合卡雷茨科娃與西尼亞可娃直落二淘汰。（圖／路透）

意思是，10個月沒有參加任何比賽，也不確定自己能不能回來，甚至在零比六直落二的情況下，還覺得自己有給了對方壓力。

過去在世大運的疑似中暑事件，可以叫做心機；在要不要跟謝淑薇搭配雙打的選擇上，可以叫做算計；在網球協會的好人脈，強碾其他人，可以叫做人脈與實力。但是這是奧運。

奧運這個殿堂，告訴我們要對別人謙卑、要對自己努力。四年一次，最頂尖的選手在這個場合裡展現自己過去在這四年或是這一輩子的謙卑與努力，但是這一組選手，完全看不出這些奧運想要帶給我們的精神。

我們疼惜楊勇緯、戴資穎、黃筱雯的淚水、憤怒林郁婷被質疑、雀躍吳詩儀保底銅牌、開心麟洋配進入四強，都是因為我們覺得這些選手都盡力了，而且他們為了自己明確的人生目標而不斷奮鬥，即使失敗，我們也只會拍拍他們的肩膀，感謝他們為我們帶來的一切情緒。但是，我真的看不出這組人馬在奧運中，想要為自己的人生做些什麼有意義的事情。我還是只看到心機、算計與人脈。

▲ 球后戴資穎最後一舞雖然敗給泰國好手依瑟儂，但堅持到底的精神卻感動了所有台灣人。（圖／路透）

在這次奧運的競賽中，我們確實還沒正式拿到任何一項獎牌（只有至少銅牌是確定的），排名也很難看。但是希望我們都能夠理解絕大多數選手曾有的努力，他們真的很想拿到獎牌，只是實力與運氣剛好不站在他們這裡而已。如果我們希望在下屆奧運，可以得到更多獎項，請從自己做起，開始選擇某一項運動讓自己的體能更好。如果關心協會的人脈，可以加入這些協會，讓我們的會員數多於既得利益者。

運動不是只有成績，而是我們一起努力。

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