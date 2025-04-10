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川普暫停全球關稅90天！　美中終極交易進入倒數

我們想讓你知道…對台灣而言，這90天是危機也是轉機。川普給的這90天是緩兵之計，也是壓力測試。如果台灣繼續把時間浪費在內部內耗，而不是準備好談判策略，90天一過，壓力還是會降臨。

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普上任之後的政經局勢真的絕無冷場，今天再次拋出震撼彈，所有國家現行互惠關稅全面暫停90天。（圖／路透）

●翁履中／美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授

美國總統川普上任之後的政經局勢真的絕無冷場，今天再次拋出震撼彈：宣布除了中國外，所有國家現行互惠關稅全面暫停90天，並同步調降部分稅率。這項突如其來的舉措讓全球市場大幅反彈，美股應聲飆漲，但債券市場依舊劇烈震盪，殖利率飆升，引發華爾街對潛在金融動盪的憂慮。外界擔心，美國龐大赤字與高利率的結合，可能對經濟體系造成長遠衝擊。

川普的動作看似為市場紓壓，實則鎖定對手，將壓力集中在中國。就在宣布關稅暫緩的同時，對中國商品加徵的新關稅也同步上路，最高稅率高達125%。在中國將關稅拉高到84%作為反擊之後，川普選擇立刻暫停全球關稅，讓全球貿易焦點集中在中國，進一步加壓北京。簡單來說，就是直接跟北京喊話單挑了！

只有川普的圈內人知道　下一步會出什麼牌

股市拉低、好友進場、90天內賣出收割，這是川普幫很可能會出現的節奏。這次暫停互惠關稅，不是讓世界喘口氣，而是要讓世界進入談判倒數——誰拿不出讓美國能得利的好處，90天後就要重新面對壓力。

不過，讓川普做出反轉的關鍵，正是因為中國的強硬！筆者說過，中美這兩強如果要調整政策，因為要顧及顏面，都需要找到合適的下台階。

川普遇到中國的強硬回擊，正好找到了理由，讓全世界看到美國要全力跟中國單挑，所以要先把其他國家放一邊，全力逼北京出面談判。北京方面表示，中國人民吃草也可以活一年，但美國人無法不用中國貨，現在川普直球挑戰，看看到底是哪一方更需要對方！美中博弈，進入攤牌時刻！

在此同時，其他國家也別掉以輕心，雖然壓力暫緩，但只要中美達成協議，川普勢必回頭「補刀」目前暫緩的對象。別忘了，川普不會錯過任何一個可以為「美國利益」加碼的機會。

台灣此刻也感受到壓力減輕，股市上漲1000點也不用意外，不過，務必要謹慎面對美中的談判進展，因為美中談判對台灣很可能造成直接影響！(要進場撿便宜的朋友，切記，別貪心，90天內隨時留意風向，準備出場)

現在的中美對峙，不是誰道理站得住，而是誰能撐得久。川普要讓習近平選擇是「談」還是「撐」，而北京是否願意進入談判桌，將牽動全球經濟未來走向。筆者認為，美中談判解決衝突的機會絕對大於全面撕破臉，換句話說，台灣要密切注意兩強互動！

對台灣而言，這90天是危機也是轉機。川普給的這90天是緩兵之計，也是壓力測試。如果台灣繼續把時間浪費在政治口水戰、內部內耗，而不是準備好強而有力的談判策略——90天一過，壓力還是會降臨。

川普風格就是這樣，黑幫老大心態，順我者昌，逆我者再見。這是一場談判，也是一場比誰氣長、誰更狠的對決。

▼讓川普做出反轉的關鍵，正是因為中國的強硬。（圖／路透社）

▲ 中國和美國駐WTO代表雙方於8日在會議上互批貿易政策。（圖／路透社）

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旅美政治學者，希望以不分黨派的中間觀點，連結學術研究與政治現況，憑藉證據剖析時事，盼更多人能就事論事，了解到意見可以不同，但願意接納歧見的台灣才會有共同的未來。

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