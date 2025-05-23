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哈佛不再全球開放？　川普政府鎖上學術自由的國門

我們想讓你知道…川普與哈佛之爭，其實是在演一場「誰能定義知識與價值」的攻防。這不只是教育議題，而是民主制度是否還允許學術獨立的試金石。

●翁履中／美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授

美國國土安全部在本週四宣布，撤銷哈佛大學的學生與交流訪客計畫（SEVP）認證，等同於禁止該校再招收任何新的國際學生，並要求現有的國際學生轉學，否則恐面臨失去合法居留身分的風險。這項震撼全美教育界的決定，是川普政府進一步壓迫高等教育、改造菁英大學方向的明確宣示。

▲▼美國總統川普20日宣布，將斥資1750億美元（約新台幣5.7兆元）打造名為「金穹」（Golden Dome）的太空飛彈防禦系統。（圖／路透）

▲美國國土安全部在本週四宣布，撤銷哈佛大學的學生與交流訪客計畫（SEVP）認證，等同於禁止該校再招收任何新的國際學生。（圖／路透）

川普政府對「覺醒主義」與高教體制的不滿　集體爆發在這次衝突

國土安全部聲稱，哈佛校園環境已不再安全，理由包括「包庇支持恐怖主義的煽動者」、「對猶太學生的騷擾行為」以及「與中國共產黨合作」等未經證實的指控。

該部門進一步指出，哈佛「利用高學費壯大百億捐贈基金，卻拒絕配合政府價值觀」，因此喪失接納國際學生的資格是「理所當然」。

哈佛大學方面則強烈反駁，稱這是對學術自由與校園自治的嚴重威脅。該校目前擁有約6,800名國際學生，占總學生數近27%，也是許多國際菁英學子首選之地。校方表示，將盡快啟動法律救濟程序，全力協助受影響學生。

這場衝突並非偶發，而是川普政府長期以來對「覺醒主義（Wokeism）」與高教自由體制的不滿情緒的集體爆發。早在哈馬斯攻擊以色列之後，美國校園出現大規模支持巴勒斯坦的學生活動便引發保守派震怒，保守媒體和政界人士指控名校助長反猶太主義與左傾偏見。

哈佛成為箭靶，是因為它象徵著美國的「自由主義菁英堡壘」，其長期推動多元、包容與國際合作，被保守派視為對「傳統價值」的威脅。

川普及其盟友要求校方徹底改革，包括招生標準、課綱內容、師資聘用與對外合作機制。否則，就以聯邦資金、稅務地位與簽證制度進行全面打壓。

川普對哈佛「下重手」，這不只是新聞，也不只是高等教育爭議，而是美國民主自我撕裂的縮影。

老實說，在亞洲社會、尤其台灣，對美國大學往往抱持「民主殿堂」「菁英搖籃」的想像，以為人人民主素養高，政治人物也多數出自名校，個個擁抱自由辯論與科學精神。

但事實上，美國社會高度分裂，全國只有不到四成的民眾擁有大學學歷，真正念過哈佛、耶魯這類菁英大學的人，只佔極少數。

在這樣的社會結構下，哈佛對亞洲學生而言是夢幻學府，但對許多美國鄉鎮選民來說，卻是「左派養成所」、「進步主義灌輸中心」。所以，當川普揮刀「整頓哈佛」，他的核心支持者拍手叫好。對他們而言，這不是侵犯學術自由，而是「替我們教訓不聽話的菁英」。

川普不是要毀了哈佛  而是要讓哈佛聽話

川普這招其實是「無本攻擊法」的經典實踐。他不用經過國會、不走司法程序，只靠行政權與話語操控，先讓哈佛焦頭爛額、讓學生無所適從，然後讓其他學校自我審查、噤聲避事。

他根本不是要真的毀了哈佛，他要的是讓哈佛聽話。

法院或許會在接下來給哈佛暫時性救濟，但司法體系多半會以拖待變，既不會與川普正面衝突，也不會輕易讓步給行政權。就筆者的觀察，美國的大學向來是獨立思考的堡壘，歷任總統沒人能真的「收服校園」。川普雖能製造風暴，但真的要撼動大學核心價值，恐怕也只能鬧個三年多。

問題是，這三年會不會讓整個高教界「冷靜過頭」？哈佛今天被針對，明天就是哥大、MIT、史丹佛、UCLA。其他學校是否會在招生、研究、言論上，變得更加保守、自我審查？這才是川普戰略的高明之處，不靠硬殺，而是靠寒蟬效應讓人自我約束。

對國際學生與學者來說，這無疑是一場危機——突然失去身分、被迫轉學、簽證前途未卜。他們不是美國公民，也不是保守派選民關心的對象，因此在政策上常常成為犧牲品。但美國高教界的國際聲望、科研實力，正是靠這群「外來者」支撐起來的。

長遠來看，如果這樣的趨勢不被阻止，勢必導致國際人才轉向其他國家：英國、加拿大、澳洲甚至新加坡與香港都可能成為替代選項，美國作為「全球知識磁鐵」的地位也將動搖。

▼川普這招是「無本攻擊法」的經典實踐。讓哈佛焦頭爛額、讓學生無所適從，然後讓其他學校自我審查、噤聲避事。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼川普政府與哈佛大學摩擦升級。（圖／達志影像／美聯社）

那我們該怎麼辦？

不能只靠哈佛提告，也不能只期待法院伸張正義。要讓這波壓力失效，必須仰賴社會與學生集體的理性回應，繼續支持這些學校、繼續申請這些大學、繼續在校園中發聲。這也是川普最害怕的事——他怕的不是抗議，而是「你不怕」。

如果硬要從中找一點希望，對台灣學生來說，這可能也會帶來意外的窗口。當中國學生受限，美國大學在國際招生壓力下，或許會更願意接納來自台灣的學生。但這樣的機會，前提是必須看得懂國際局勢、提早部署。

川普與哈佛之爭，其實是在演一場「誰能定義知識與價值」的攻防。這不只是教育議題，而是民主制度是否還允許學術獨立的試金石。

美國政治正在上演一堂新課，授課的川普總統和保守派，正在以對學術界的懲罰，來教世界什麼是「當代美國政治」！美國民主的變化，大家看仔細了！

▼川普與哈佛之爭，其實是在演一場「誰能定義知識與價值」的攻防。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼川普政府與哈佛大學摩擦升級。（圖／達志影像／美聯社）

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