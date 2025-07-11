《大又美法案》一場川普的豪賭　為美國社會埋下彩蛋或炸藥？

▲美國總統川普簽署「大又美法案」。（圖／達志影像／美聯社）

●林建甫／中信金融管理學院講座教授、台大經濟系名譽教授

7月4日，唐納·川普在白宮舉行的慶祝美國獨立日的儀式上簽署大而美法案《One Big Beautiful Bill Act》（簡稱OBBA ）。該法案首先於於2025年5月22日在美國眾議院通過，表決結果為215票贊成、214票反對和1票棄權，整體呈現明顯的黨派分歧。2025年7月1日，法案的修訂版在參議院以51票支持、50票反對的結果獲得通過，副總統萬斯還投下關鍵一票。7月3日，眾議院才又以218票支持、214票反對的結果通過了參議院的修訂版法案。法案通過後，大勢底定，才能讓川普在獨立日的儀式上簽署。

OBBA的誕生 彰顯「川普主義」的全貌

當川普在其第二任總統任期伊始便全力推動OBBA，這並非僅僅是一項政策選擇，而是一場政治哲學的展現。他深知自己需要在短時間內鞏固政治資本，於是選擇用一項規模宏大、涵蓋廣泛的法案，來彰顯「川普主義」的全貌。OBBA的誕生，不僅是為了落實他競選時對選民的承諾，更是對前任政府的全面反動，特別是在稅制、社福、移民與氣候政策等核心領域。

川普從未掩飾自己對政府干預經濟的深刻懷疑。他相信自由市場與企業家精神是美國繁榮的根本，聯邦機構若越權過多，將不僅拖累經濟發展，還會腐蝕個人自由。OBBA正是在這樣的信念下被提出，其背後邏輯是：透過削弱聯邦管制與社會再分配機制，釋放企業潛力、振興就業、重建美國的製造與戰略地位。這也是川普想學習的雷根總統「供給面經濟學」的信條。

更重要的是，川普期望透過這部「巨型法案」將其政治遺產永久化。若能在任內成功推行一部集稅改、邊境管制、社福改革於一身的超法案，將使他在保守派歷史上擁有一席之地。因此，OBBA不只是政策操作，更是政治權力的象徵工程。

OBBA法案 美國史上最大的一次政策重組

這部法案之所以引起廣泛爭議，正是因為它突破了傳統法案在規模與內容上的界限。這部法案涵蓋從稅務、能源、國防、教育、社福、移民到數位治理等廣泛領域，堪稱美國歷史上最龐大的一次政策重組。

▲「大又美」法案是美國總統川普的一場政治豪賭。（圖／路透）

首先，稅制改革是法案的核心支柱之一。法案大幅擴大個人減稅範圍，聲稱要讓「每一位美國人把更多薪水帶回家」。然而減稅利益分配極為不均，高收入族群與大企業成為主要受益者，而中低收入群體所獲稅惠則相對有限。其次，法案強調對「過度監管」的終結，特別是在環境、職業安全與金融業監管方面，大量條款被廢止或鬆綁，號稱要「解放市場，讓資本自由流動」。

在國防與邊境政策上，OBBA提出了創紀錄的國防預算增加，同時撥款用於加強邊境圍牆建設、擴充移民審查人力與監控科技設備。這些措施雖獲得一般共和黨人士支持，卻被人權組織視為對移民與難民權益的嚴重侵犯。

法案也對社會福利系統做出深度調整。包括Medicaid與社會補助計畫的資金削減、轉向「工作條件式支援」，並推動公私合營機制來替代部分聯邦直接資助。教育方面，法案擴大學券制度，促進私校與宗教學校發展，並鼓勵地方政府對學區實施自主財政安排。

在科技與數位領域，法案暫停對人工智慧、大數據與臉部辨識的聯邦干預，轉而由企業自行制定自律標準，理由是避免「技術創新被政府拖累」。整體而言，OBBA試圖重塑美國政府的功能邊界：從直接參與者退居為市場促進者、從保障者變成裁判者、從公平倡議者轉為競爭推動者。

法案引爆政治地震 是美國精神的重整還是制度的瓦解

這部法案所引發的影響猶如一場政治地震。對川普與其支持者而言，它是扭轉美國衰退的重要契機，是一場「美國精神的重整」。但對批評者來說，這部法案代表的是對社會保障制度的瓦解、對財富分配公平的摧毀，以及對民主價值的侵蝕。

▲美國總統川普（Donald Trump）上任後積極推動OBBA，想學習雷根總統「供給面經濟學」的信條。（圖／路透）

首先，在財政層面，OBBA造成的巨大稅收減少與支出結構改變，令美國赤字可能急劇擴大。根據非黨派預算機構評估，未來十年內該法案將使聯邦債務佔GDP比例突破歷史新高。儘管政府宣稱經濟成長將彌補財政缺口，但這一預期充滿樂觀想像，其風險在於若成長未如預期，將加劇金融市場對美債信心的動搖。

在社會結構上，法案的縮減性社福政策極可能造成中下階層生活更加困難。醫療保險覆蓋率下降、糧食與住房補助的限制加嚴，將使美國最弱勢群體首當其衝。地方政府在承擔更多責任的同時，財政壓力將進一步擴大，特別是在稅基薄弱的州，因聯邦退位所遺留下的資源缺口將難有財源挹注。

此外，法案對環境保護政策的削弱，也造成公眾健康與生態安全的隱憂。工業污染標準的鬆綁、水資源保護規範的放寬，都可能導致長期環境退化，進一步加重醫療負擔與區域不平等。

然而，值得一提的是，法案在一些企業與金融市場中引起短期樂觀反應。減稅與監管鬆綁被視為利多，標普500與道瓊指數曾於法案通過初期出現明顯上升。然而這些股市榮景是否真正轉化為就業與薪資成長，尚需觀察。

美國當代政治重大轉折點 照映這世代的焦慮與選擇

OBBA的推出與通過，無疑是美國當代政治發展的重要轉折點。它既體現出川普時代的執政邏輯，也暴露了當代民主制度在面對極端主義與政黨對立時的脆弱。

▲OBBA無疑是美國當代政治重大轉折點，它體現出川普時代的執政邏輯，也暴露了當代民主制度在面對極端主義與政黨對立時的脆弱。（圖／路透）

這部法案是否真能如其名「大又美」，仍有待歷史檢驗。它可能為短期經濟注入動力，也可能埋下財政與社會風暴的伏筆。對美國而言，真正的挑戰不是推行一部龐大法案，而是如何在多元與矛盾中維繫制度的可持續性與價值的普遍性。

未來，美國社會若無法重建政策共識與制度信任，不論OBBA能否帶來成長，其所引發的政治與社會分裂將成為更難癒合的傷痕。在全球化受挫、民主退潮的背景下，OBBA成為一面鏡子，照見的不只是美國的未來，也映出我們這個時代的深層焦慮與選擇。

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