北京瞄準川普的交易性格　把「反對台獨」當作談判籌碼

▲據《華爾街日報》報導，習近平已經準備把對川普政府的一年高層接觸，推向他的終極目標：要求美國不只是「不支持台獨」，而是正式表態「反對台獨」。（圖／路透）

●翁履中／美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授

據《華爾街日報》報導，習近平已經準備把對川普政府的一年高層接觸，推向他的終極目標：要求美國不只是「不支持台獨」，而是正式表態「反對台獨」。這並非單純語義之爭，而是要把美國的立場從戰略模糊推向北京的方向，讓台灣在國際上更加孤立。

北京之所以覺得這一步可行，是因為川普急於要和中國達成經濟協議。對川普而言，他可能認為這與美國既有的一中政策差別不大；但對台灣來說，象徵意義重大，因為這會削弱台灣對美國支持的信心。

近期，川普政府已經出現幾個令人憂心的信號：推遲軍事援助、拒絕台灣總統過境美國，甚至在部分場合避免重申「協防台灣」。這些舉動讓外界懷疑，川普是否會把台灣議題放在貿易協定之後。

美方的官方立場仍是「反對任何一方片面改變現狀」，並強調中國對台海和平穩定的威脅。但知情人士指出，北京會不斷利用川普的「交易心態」，試圖讓美國立場逐步靠近「反對台獨」的表態。

對川普來說的文字遊戲 卻大幅動搖台灣對美國的信心

這件事，其實在川普上任時筆者就提醒過：北京會利用川普的「交易外交」特質，逼美國在台灣問題上說出「不支持甚至反對台獨」。對川普來說，他可能會認為這只是文字遊戲，沒有改變美國的一中政策；但對台灣人來說，這種象徵性的讓步，卻會大幅動搖大家對美國的信心。

我們要理解，美國總統口中講的「原則」，很多時候是服務於眼前的利益。如果川普覺得這樣的表態能換到更好的經濟條件，他並不會覺得自己背離美國利益。但一旦美國總統親口否定台灣的獨立可能性，台灣內部的焦慮感會被放大，北京也能對台灣施加更多心理壓力。

台灣要如何面對？我常說：知美，比「親美」或「疑美」更重要。不要用意識形態判斷誰比較挺美國，而要理解美國的決策邏輯，清楚知道什麼時候美國可能「交易掉我們的利益」。

同時也要看到，中國並不是要美國立即放棄台灣，而是一步步削弱台灣對美國的信任，讓台灣自己覺得孤立無援。

對台灣來說，危機也是轉機。如果美國的支持開始讓人不安心，反而能刺激我們內部更團結，不再把「等美國出手」當作唯一保證，而是自己強化國防、經濟，並且在政治上尋找更多共識。

問題是，我們的政治人物是否有能力帶領大家放下歧見、團結面對挑戰？這才是真正的考驗。

▼知美，比「親美」或「疑美」更重要。不要用意識形態判斷誰比較挺美國，而要理解美國的決策邏輯，清楚知道什麼時候美國可能「交易掉我們的利益」。（圖／記者林敬旻攝）

