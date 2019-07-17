張宇韶／韓國瑜贏得國民黨初選的事實　接下來呢？

▲韓國瑜的崛起與韓粉效應，已經徹底瓦解了國民黨對於民主政治的基本認知。（圖／記者洪正達攝）

● 張宇韶／兩岸政策協會研究員

國民黨總統民調揭曉，韓國瑜以極為懸殊的領先贏得初選，在意外中存在必然性。這個結果其實脈絡可尋，吳敦義的私心自用、初選制度的詭異設計、韓粉的內聚力、郭台銘初選犯的戰略錯誤，都是一連串路徑依賴的過程。

不少評論已對國民黨初選制度進行各項討論，本文不再贅述；相形之下，韓國瑜出線後的政局發展及其對台灣民主政治的影響，則是當下關注的重點。

關鍵一：郭台銘與韓國瑜對於政治認知的差異為何？

韓國瑜現象的崛起，可視為對國民黨傳統菁英階層的吞噬；然而郭台銘的進場，可視為傳統建制對於韓國瑜與韓粉的反撲。

其中，還存在地方派系意圖入主國家機器的野心，以及知識階層對於民粹政治的鄙視。這些人曾經因為去年選戰痛恨民進黨而相互攜手，但隨著韓國瑜在高雄的施政與各種荒腔走板的言行，逐漸分道揚鑣。

▲郭台銘似乎只剩下「後發制人」的選擇，等待韓國瑜民調出現持續性崩盤的結果。（圖／記者葉南州攝）

關鍵在於韓國瑜一心想把台灣帶回威權政治的那個美好年代，郭台銘並非如此絕對而已。

從郭的語境邏輯中，仍依稀嗅到對威權體制的想像、強人政治的憧憬，只是這些斧鑿被郭台銘自身國際化與科技化的形象所稀釋。郭台銘可視為蔣經國與馬英九形象與政策路線的再現，經濟與中國相互結合然而政治秩序保守如常。他所勾勒的仍是國民黨傳統菁英所主導支配的政經體制，那個技術官僚如孫運璿、李國鼎等人推動經濟起飛的亞洲四小龍典範。

相較之下，韓國瑜只是還原眷村集體生活記憶，或底層民眾對於現實的不滿，將問題歸咎於民進黨的政治追殺，以及國民黨建制菁英的軟弱無能。

究竟想回到昔日哪種狀態，恐怕連韓國瑜自己也說不清楚，因為在他描述的美好年代中，充滿了時間與空間軸線的混亂：國民政府的訓政時期的黃金十年、台灣經濟第一次起飛進口替代出口擴張的階段、蔣經國反共的三不政策、第二次產業升級股市破萬點榮景，都在他的語境口號中錯亂倒置。

關鍵二：國民黨是否分裂？郭台銘是否走自己的路？換柱風波是否再現？

不論認同韓國瑜與否，他的崛起與韓粉效應，已經徹底瓦解了國民黨對於民主政治的基本認知，包括論資排輩的倫理規範、顯赫的家世背景與完整的學經歷、政治論述的邏輯性、幕僚政治的理性原則。

在吳敦義有意無意的操作下，國民黨早在去年已經完成了某種意義上的解體與重組，庶民政治、地方派系與民粹政治，全盤取代了國民黨建制的傳統。只是在韓國瑜創造選舉完勝的效應下，滿足了國民黨所有支持者一心教訓民進黨與奪權的渴望，豈不知潘朵拉的盒子已經悄悄被打開，有人開始意識與察覺時，已經陷入「請神容易送神難」的困境。

▲筆者認為洪秀柱欠缺群眾魅力與群眾組織能量，面臨泡沫化的下場不難理解。（圖／記者林敬旻攝）

初選結果證明，韓國瑜已經擁有鐵板一塊且黏著度極高的韓粉，其政治動能不僅足以和黨中央相互叫陣，同時也左右國民黨未來政治時程的發展。這與彼時被綠營支持者一手拱上，隨即打回原形的洪秀柱現象截然不同。

直白說，洪秀柱除了裝腔作勢的八股演講內容外，欠缺群眾魅力與群眾組織能量，面臨泡沫化的下場不難理解。在目前挾有人氣威望與組織動員的保護傘下，任何試想要換韓的動機無疑是「給貓掛鈴」的艱難政治工程，輕則千夫所指，重則粉身碎骨。

對於郭台銘來說，勝負差距如果在誤差範圍內，猶有足夠正當性與政治動能號召國民黨有識之士進行「石達開式的長征」，反正彼時石達開奉行的仍是太平天國的正統，只是對於天王的權鬥多有不滿，這也是郭台銘高舉中華民國與藍營正宗的機會，批判的是韓國瑜裹脅韓粉自立為王。

這種分裂的史實在國民黨並不陌生，新黨與親民黨都曾上演出走劇碼。然而當下面對極微懸殊的差距，郭台銘似乎只剩下「後發制人」的選擇，等待韓國瑜民調出現持續性崩盤的結果，問題是當王金平宣布不會退出國民黨，朱立倫表態支持選舉結果後，如何整隊殺出或號召集結頗有難度。

關鍵三：韓國瑜將給台灣民主政治什麼樣的衝擊？

事實證明，韓國瑜是典型馬上江山或是裹脅農民長征的流寇型政治人物，並無治國之能力。如無意外，他將複製去年高雄市長選舉與本次初選的綜合經驗。

在特定媒體的持續造神與韓粉的支持下，將民粹政治、階級對立、群眾動員的內涵發揮到淋漓極致。不用期待對於台灣未來有什麼理性論述與政策規劃，完全不符合邏輯與知識脈絡的口號將成為選戰主軸，不負責任的政策支票將漫天開價，各類情緒勒索或道德綁架的媒體操作將反覆出現。

領頭羊如此，與之搭配的國民黨立委候選人除了少數菁英外，必然風行草偃一以效之，台灣民主政治所累積的各項政治與社會資本，將被韓國瑜一人摧毀殆盡。民進黨即便贏得勝選，台灣社會階級矛盾與族群裂痕也將千瘡百孔，短時間內難以撫平。

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