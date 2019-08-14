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單厚之／時代力量該選愛情或麵包？

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●單厚之／資深媒體人，曾任職中時、聯合、蘋果、壹周刊、三立新聞網、明日報、TVBS周刊...等多家媒體。

時代力量進入國會不到4年，就要變成了「時代的眼淚」。

去年「九合一」大選，時代力量在各地的議員才繳出了亮麗成績單。高雄市議員黃捷質詢韓國瑜一戰成名，成了新的鄉民女神。正當一切事情都往好的方向發展時，高潞‧以用被開除黨籍、林昶佐突然退黨、邱顯智宣布辭黨主席，時代力量一夕間到了土崩瓦解的邊緣。

8月1日Freddy退黨時，才說「願意再做最後的努力」的洪姐姐，撐了不到兩個星期就放棄了。洪慈庸昨天的退黨記者會中，一再提到「路線分歧」，自己離開或許對黨是好的，黨就可以依照它想要的方向前進；「昶佐和我離開，黨的路線也非常清晰了」。

所謂的「路線分歧」，在黃國昌而言，是時代力量要不要變成「小綠」；對林昶佐而言，是要不要基於台灣國家利益，支持蔡英文連任；對於洪慈庸而言，是一個政黨必須要從基層開始，必須要重視區域立委的選舉。

▲時力立委洪慈庸昨日宣佈退出時代力量。（圖／記者屠惠剛攝）

說穿了，時代力量的「路線之爭」，其實就是「要選、不要選」區域立委的本位。林昶佐、洪慈庸很早就確定要在區域連任，所以必須要獲得民進黨的諒解、禮讓，才有機會得到50%+1張的選票。從兩人的角度來看，保住這自己這兩席不僅對個人有利，對時力的發展也意義重大。

黃國昌的角度則不然，經歷過一場罷免，黃國昌連任的機會其實並不高，即便民進黨有意禮讓，黃國昌也無意冒險。既然沒有區域立委利益的牽絆，打出和民進黨不同的民進黨市場區隔，走出一條自己的路，才可能將不分區選票極大化。避免重演4年前周子瑜事件，極高比例不分區選票轉投民進黨的悲劇重演。

愛情與麵包孰輕孰重，是亙古無解的難題，這也正是時力今天的寫照。理想與現實向來難以兼顧，政治尤其是如此；而單一選區下的小黨，又更是如此。只要遇到藍綠兩大政黨狀況不佳，主事者往深藍、深綠的基本教義派靠攏，小黨的生存空間就會遭到嚴重的擠壓，難以維持政黨的主體性。

洪慈庸昨天的退黨，是身為區域立委不得不然的選擇，卻也很可能是壓垮時代力量的最後一根稻草。洪慈庸宣布退黨之後，很快就傳出黃國昌決定棄選區域立委，由辦公室主任賴嘉倫出馬的消息。時代力量的區域立委之路已經全軍覆沒，就連已經提名參選信義、松山立委的陳雨凡都砲打黃國昌，並預留伏筆說自己「會做出應該有的去留決定」。

 

▲陳雨凡、黃國昌。（合成圖／ETtoday資料照）

少了黃國昌、洪慈庸、Freddy三張牌，時力明年的區域立委注定沒有什麼看頭，已經可以提前宣布打烊了。對民進黨而言，時代力量不僅成事不足，連敗事的能力也都遠遠不足。如今的時代力量，已經沒有任何和民進黨談判、叫板的籌碼，「走自己的路」是唯一的選擇。

在Freddy、洪慈庸退黨之後，時代力量最大的政治明星就剩下黃國昌一人，更接近所謂的「國運昌隆」黨。時力乘著太陽花的風潮而起，但過去這段時間，當初力挺創黨的一些社會菁英，都早已紛紛離去，開除高潞‧以用黨籍時，甚至一度出現無人可補的窘境。今天的時代力量，要憑黃國昌一人之力，走出自己的路，又談何容易？

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