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李沃牆／由「國安私菸案」醜聞窺探台灣地下經濟黑洞

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 ●李沃牆／現任淡江大學財務金融學系專任教授及兩岸金融中心副主任，亦為富華創投及兆豐第一創投董事、品豐投顧榮譽顧問。  

這幾天最熱門的關鍵字，非「私菸案」莫屬；有人揶揄的用「元首出得去、私菸進得來、特勤發大財」來諷刺此事件。國安局官員涉嫌利用總統專機夾帶逾萬條香菸入境，事件延燒至今，連編累牘，喧騰報章；牽涉單位及層級愈滾愈大，引起社會各界譁然。據估算，這筆總金額高達645萬元（台幣，以下同）的走私菸，若以每條香菸平均可賺400元計算，則此次「大單」轉賣後扣除成本，淨利上看400萬；倘累計近幾年的國安走私菸，那何只千萬暴利。無怪乎，在利字當頭下，「砍頭的生意有人做，賠錢的生意沒人做」。走私菸是地下經濟的範疇，除干擾正常市場運作外，亦會造成政府稅收的損失。據悉，因現行對於加熱菸的法律定位不明，放任大量加熱菸以走私方式進口，就造成40億元的「菸捐」稅收損失；而此次走私菸若偷天換日，成功轉手，足讓國庫稅收損失不貲。有道是:「一葉知秋」，私菸案僅是冰山一角，其他走私事件可謂不一而足，不勝枚舉。而令人好奇的是，像走私、逃漏稅等台灣地下經濟黑洞究竟伊於胡底？

 ▲海巡署致力破獲走私案。（示意圖／海巡署提供）

地下經濟活動琳琅滿目

所謂「地下經濟，Underground Economy」，也稱「影子經濟, Shadow Economy」或「灰色經濟, Gray Economy」，係指在政府監管之外，未向政府申報和納稅，其產值和收入均未計入政府統計的國民生產總值的經濟活動。簡單來說，地下經濟的範疇就如行政院主計處所定義的「非法經濟」與「隱藏經濟」兩者加總。地下經濟也是當前世界範圍內的一種普遍現象，被國際社會公認為是一種「經濟黑洞」。最常見的地下經濟活動，其實就是大眾所耳熟能詳的黑市交易、走私、無牌攤販（流動攤販）、色情、毒品、地下錢莊、盜採砂石、伐木等。然勢隨時轉，地下經濟活動也隨時科技演進及商業模式的改變而推陳出新；例如，以往不少人到香港、韓國或東南亞帶貨進來轉賣的「跑單幫」模式；隨著通訊及社群軟體的發達（如Line, Facebook），已演變成為當前盛行的線上團（代）購。再者，跨境電商、YouTuber、Instagram網紅、SOHO族亦是新興的商業模式，但卻不易課稅。不可否認，地下經濟或民間經濟，從過去到現在都是一股不容忽視的經濟力。唯獨地下經濟的存在對守法的人產生不公平，也間接鼓勵人們從事地下活動以逃避政府管制及租稅負擔，實不利於國家整體稅收及正規的經濟活動運行。

台灣地下經濟黑洞有多大？

 ▲若是無牌攤販，則屬地下經濟活動，政府同樣難以課到稅。（示意圖／ETtoday資料照）

持平而論，地下經濟古已有之，於今為烈。然一國之地下經濟規模到底有多大，卻相當難以推算。有鑑於此，近代許多經濟學家亦陸續提出不同的理論及估計方法，藉以窺探地下經濟的規模及變化趨勢，甚至對國家經濟發展的影響。根據國外學者的推估發現，一般已開發國家地下經濟占其GDP的比率為10%至15%，而發展中國家的比重則為30%至40%。令人感到狐疑的是，台灣的地下經濟黑洞有多深？據世界銀行（Word Bank）統計，台灣於1990至1999年間，地下經濟附加價值對國內生產毛額（GDP）之影響達16.5%，平均每年達1兆以上，對稅收影響更是舉足輕重。另根據台灣大學和成功大學研究團隊於2014年所發表的研究報告指出，台灣從1969年至2003年間，地下經濟規模下降；在此之後至2012的10年間，地下經濟的平均規模相當於GDP的四分之一。其中，2008年至2012年的地下經濟的規模，可能受到金融海嘯，以及電子商務崛起等影響，呈現上升趨勢。2012年地下經濟規模，相當於GDP的28.1%，以當時GDP近15兆元計算，台灣地區未計入GDP的地下經濟金額則高達3至4兆元。

可惜的是，此項調查並未持續進行，難以一窺近幾年的變化趨勢。但由一些蜘蛛馬跡或可略知一二；如根據主計總處調查，2018年全台攤販數共計30.7萬攤，其中「小吃、食品及飲料類」就達16.4萬攤，占超過5成。而且小吃攤也很賺，平均每攤全年營收153.9萬元、淨賺56.5萬；但若是無牌攤販，則屬地下經濟活動，政府也難以課到稅。此外，警政署在2017年查獲的違法經濟案件中，地下錢莊（高利貸放）共有743件，金額為16.4億；而地下通匯有11件，估算金額為52.3億、違反洗錢防制法共53件，金額為13.27億、走私農漁產品有31件，金額達5319.9萬，另走私菸有218件，金額達5.178億、走私酒共49件，金額為150萬；其他尚有盜採砂(土)石及濫(盜)伐林木等。冰涷三尺，非一日之寒，自從台灣於2017年調漲菸稅後，國內菸品市場就持續受到私菸氾濫的影響。財政部關務署統計顯示，2018年一整年查緝違法菸品數量高達180多萬條，私菸比例就高達整體菸品市場的6.4%。今年截至5月為止，也已經查獲70萬條；而過去未被查獲者，如「特勤走私菸」不知凡幾。

▲歷年專機任務菸品銷售數量。（圖／記者賴文萱翻攝）

除上述的菸、酒、農漁蓄產品等常見的走私品外，槍械及毒品走私金額更高得嚇人，可能達數十億，甚至百億以上；每天往來美日、中國大陸、東南亞的地下通匯金額估計近3億，1年累計可能達千億；而其他非法地下金融更所在不少。如前所述，非法的「性產業」也是典型的地下經濟，據「日日春關懷互助協會」在幾年前的估計指出，台灣實際有性工作者（非法私娼）將近10萬名，每年接待嫖客約3,000萬人次，「性產業」年產值至少可達 600億元。由此粗估，台灣地下經濟黑洞應有增無減，占GDP比率仍可能接近2成5至3成。

國安私菸案醜聞尚在延燒當中，地下經濟活動也不曾停止，占台灣GDP比重應有增無減，徒增對正常市場衝擊。俗話說：「道高一尺，魔高一丈」；如何遏阻地下經濟活動，除了藉助科技加強查緝外，如何將之導入正軌，化暗為明，貨暢其流；並推動電子化交易（如行動支付），讓交易透明化，俾能擴大稅基，提高稅收，讓經濟活動正常化，應是上上之策。

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